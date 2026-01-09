FactSet obtiene información útil y mejora tanto FinOps como las operaciones en la nube con IBM Cloudability
Los equipos de ingeniería son fundamentales para FactSet, una empresa líder en datos financieros, análisis de mercado y conocimiento. Estos equipos crean soluciones, prueban ideas e impulsan la innovación. Además, su acceso a los recursos de la nube aumentó considerablemente la agilidad, y una estrategia de microcuentas permitió a los ingenieros crear cuentas rápidamente de forma segura. Finalmente, el entorno de nube de FactSet creció hasta aproximadamente 3000 cuentas, la mayoría en Amazon Web Services (AWS), lo que hace que la gestión de costes sea crítica y desafiante. Mientras los recursos inactivos ocultaban los costes mediante compras capitalizadas en el centro de datos, los recursos no utilizados en la nube quemaban dinero, lo que repercutía directamente en los resultados.
FactSet desarrolló una herramienta personalizada para recopilar datos de gastos y generar informes, pero carecía de transparencia accionable para los ingenieros y requería mantenimiento continuo. Para superar estas limitaciones y capacitar a los equipos, FactSet buscó una solución más escalable, rica en características para la gestión de costes en la nube.
La búsqueda de un sustituto por parte de FactSet llevó a la plataforma de gestión de costes en la nube IBM Cloudability, elegida por su escalabilidad para gestionar grandes volúmenes de datos de facturación, interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX) intuitivas, sólidas capacidades de autoservicio y una integración perfecta con el ecosistema IBM Apptio. La implementación fue rápida y sencilla. “Cuando vimos por primera vez IBM Cloudability, nos gustó. Cumplía con la mayoría de nuestros requisitos", dijo Hitesh Chiitalia. “La facilidad de integración del sistema de facturación en la nube nos permitió empezar a utilizarlo fácilmente”.
IBM Cloudability permitió inmediatamente a FactSet importar datos de facturación de miles de cuentas y mantener asignaciones a divisiones y equipos de ingeniería. Este proceso dio a los ingenieros conocimiento sobre sus gastos reales y mejoró la colaboración entre FinOps y las finanzas. Con la transparencia establecida, FactSet podría identificar los controladores de coste, capacitar a los equipos para optimizar los recursos y sentar las bases para prácticas avanzadas de FinOps.
IBM Cloudability transformó la forma en que FactSet gestiona los costes de la nube al proporcionar una visibilidad profunda y conocimientos que se pueden ejecutar. Los ingenieros ahora ven el gasto real y las tendencias, lo que les permite profundizar en los controladores de coste compartidos, identificar anomalías y tomar medidas para reducir el desperdicio. Cloudability también fortaleció la colaboración entre los líderes de finanzas, FinOps e ingeniería, fomentando la confianza en los informes y permitiendo reuniones mensuales de revisión de la nube. Según Chiitalia, "a los líderes de ingeniería les encanta la transparencia que les estamos dando, y quieren más porque confían en los datos y ven oportunidades para tomar medidas".
Este cambio ayudó a FactSet a aumentar la cobertura de casos reservados para RDS del 40 % al 90 %, maximizando los descuentos y mejorando la rentabilidad. Cloudability ofrece recomendaciones para redimensionar servicios, descuentos en computación y automatización para eliminar recursos no utilizados, impulsando una mayor optimización. Lo más importante es que los ingenieros ahora tienen los datos que necesitan para tomar decisiones informadas. Con esta base, FactSet se prepara para su siguiente paso: la economía unitaria, que permite la asignación de costes a nivel de producto y la toma de decisiones estratégicas.
FactSet es una empresa de software y datos financieros con sede en Norwalk, Connecticut. Fundada en 1978, la empresa se especializa en soluciones para profesionales de la inversión, proporcionándoles acceso a datos financieros y análisis que les ayudan a tomar decisiones críticas para el negocio. Con 37 ubicaciones en 20 países, FactSet emplea a más de 12 000 personas, atiende a 8200 instituciones clientes y a más de 218 000 profesionales de la inversión.
