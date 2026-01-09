Los equipos de ingeniería son fundamentales para FactSet, una empresa líder en datos financieros, análisis de mercado y conocimiento. Estos equipos crean soluciones, prueban ideas e impulsan la innovación. Además, su acceso a los recursos de la nube aumentó considerablemente la agilidad, y una estrategia de microcuentas permitió a los ingenieros crear cuentas rápidamente de forma segura. Finalmente, el entorno de nube de FactSet creció hasta aproximadamente 3000 cuentas, la mayoría en Amazon Web Services (AWS), lo que hace que la gestión de costes sea crítica y desafiante. Mientras los recursos inactivos ocultaban los costes mediante compras capitalizadas en el centro de datos, los recursos no utilizados en la nube quemaban dinero, lo que repercutía directamente en los resultados.

FactSet desarrolló una herramienta personalizada para recopilar datos de gastos y generar informes, pero carecía de transparencia accionable para los ingenieros y requería mantenimiento continuo. Para superar estas limitaciones y capacitar a los equipos, FactSet buscó una solución más escalable, rica en características para la gestión de costes en la nube.