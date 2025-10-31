La organización fiscal de IBM colaboró con EY para abordar la gestión de datos inaccesibles e incompletos a nivel mundial. Para superar este desafío, IBM y EY optaron por utilizar el estudio de IA preparado para empresas IBM watsonx.ai para desarrollar EY.aifor tax, creado con IBM® watsonx.

La biblioteca multimodelo, disponible para gestionar una amplia gama de facturas y volúmenes en cada país, hizo que watsonx.ai resultara atractivo para los métodos de detección y corrección, mientras que IBM® watsonx.data, un data lake abierto híbrido, ayudó a crear una capa de datos unificada de todas las fuentes variadas. El proceso de implementación implicó una relación multifacética entre IBM, la ingeniería del ecosistema de IBM y EY. Morrissey comentó: "Los equipos de IBM y EY acordaron utilizar las últimas innovaciones para mejorar nuestros procesos empresariales. Naturalmente, para IBM tenía sentido poner a prueba watsonx, dados los modelos de lenguaje abiertos, listos para la empresa y adaptados a sus necesidades que ofrecemos con IA de confianza".

La organización de EY desempeñó un papel clave como partner intelectual y facilitador, desde la ideación y la priorización hasta el desarrollo y la entrega de soluciones. El equipo de ingeniería del ecosistema IBM "Services Solutions Accelerator" desarrolló el producto mínimo viable (MVP) para los casos de uso de detección y corrección. El departamento fiscal de IBM definió controles de datos integrados y puntos de control de conciliación para los flujos de datos de cada sistema de origen, diseñados para mejorar la eficiencia y ofrecer un proceso de consolidación de datos de mayor calidad.

La colaboración entre el departamento fiscal de IBM, la ingeniería de ecosistemas y los equipos de EY ha sido fundamental para dar forma e implementar las soluciones. IBM ya está viendo mejoras en la eficiencia y el ahorro de tiempo en todo el proceso. Los principales beneficios son el aumento de las capacidades humanas para realizar tareas de gran volumen, liberando a los empleados cualificados para que se centren en una planificación más estratégica para hacer crecer la organización.