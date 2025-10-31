Los equipos de EY y el departamento fiscal de IBM colaboran en una solución con IA creada con IBM® watsonx y diseñada para ayudar a agilizar la gestión global de datos y automatizar el cumplimiento fiscal.
La organización fiscal de IBM está formada por un equipo de profesionales fiscales de alto rendimiento que da soporte a operaciones en 170 países de todo el mundo. Como corporación multinacional, IBM es responsable de cumplir con las leyes y regulaciones fiscales en varias jurisdicciones de todo el mundo.
El departamento fiscal se enfrentaba a retos en la gestión de datos inaccesibles e incompletos, lo que conllevaba muchos procesos manuales para gestionar el cumplimiento de las leyes y normativas fiscales. El proceso manual de agregar y armonizar grandes volúmenes de datos granulares procedentes de docenas de sistemas fuente llevaba mucho tiempo y requería un esfuerzo humano y una inversión considerables. Este proceso suponía una enorme carga de trabajo, ya que IBM archivaba miles de declaraciones de impuestos cada mes, lo que afectaba a la capacidad de la organización para asignar recursos a flujos de trabajo más estratégicos. Kanthi Morrissey, directora fiscal de IBM, explica: "El mayor obstáculo son los datos inaccesibles e incompletos".
Con un fuerte compromiso con la innovación, la organización fiscal de la empresa aspiraba a ser el cliente cero para las tecnologías de IBM (como el portfolio de IBM® watsonx de productos de IA) y hacer operativa la IA en todo su ciclo de vida fiscal global.
La organización fiscal de IBM colaboró con EY para abordar la gestión de datos inaccesibles e incompletos a nivel mundial. Para superar este desafío, IBM y EY optaron por utilizar el estudio de IA preparado para empresas IBM watsonx.ai para desarrollar EY.aifor tax, creado con IBM® watsonx.
La biblioteca multimodelo, disponible para gestionar una amplia gama de facturas y volúmenes en cada país, hizo que watsonx.ai resultara atractivo para los métodos de detección y corrección, mientras que IBM® watsonx.data, un data lake abierto híbrido, ayudó a crear una capa de datos unificada de todas las fuentes variadas. El proceso de implementación implicó una relación multifacética entre IBM, la ingeniería del ecosistema de IBM y EY. Morrissey comentó: "Los equipos de IBM y EY acordaron utilizar las últimas innovaciones para mejorar nuestros procesos empresariales. Naturalmente, para IBM tenía sentido poner a prueba watsonx, dados los modelos de lenguaje abiertos, listos para la empresa y adaptados a sus necesidades que ofrecemos con IA de confianza".
La organización de EY desempeñó un papel clave como partner intelectual y facilitador, desde la ideación y la priorización hasta el desarrollo y la entrega de soluciones. El equipo de ingeniería del ecosistema IBM "Services Solutions Accelerator" desarrolló el producto mínimo viable (MVP) para los casos de uso de detección y corrección. El departamento fiscal de IBM definió controles de datos integrados y puntos de control de conciliación para los flujos de datos de cada sistema de origen, diseñados para mejorar la eficiencia y ofrecer un proceso de consolidación de datos de mayor calidad.
La colaboración entre el departamento fiscal de IBM, la ingeniería de ecosistemas y los equipos de EY ha sido fundamental para dar forma e implementar las soluciones. IBM ya está viendo mejoras en la eficiencia y el ahorro de tiempo en todo el proceso. Los principales beneficios son el aumento de las capacidades humanas para realizar tareas de gran volumen, liberando a los empleados cualificados para que se centren en una planificación más estratégica para hacer crecer la organización.
La organización fiscal de IBM ha logrado una transformación significativa en la gestión de datos inaccesibles e incompletos, gracias a su uso de watsonx. Mediante la implementación de soluciones con IA, que incluyen un data lake inteligente, métodos de detección y corrección aplicados a documentos comerciales y determinaciones de retención de impuestos, el departamento fiscal de IBM avanza hacia un proceso de cumplimiento fiscal altamente automatizado. Este progreso demuestra que la IA puede entrenarse en competencias fiscales fundamentales y está allanando el camino para una organización con IA y preparada para el futuro del trabajo impulsado por la revolución de la IA.
La transformación está ayudando a liberar recursos humanos para centrarse en flujos de trabajo más estratégicos. Con tres casos de uso ya en marcha que ahorran a los empleados decenas de miles de horas al año dedicándose a tareas manuales e intrínsecas a los datos, IBM está en condiciones de ayudar a lograr importantes ahorros de costes e impulsar el crecimiento de los ingresos con la ayuda de EY. Al utilizar watsonx.ai, el departamento fiscal de IBM ha podido validar los datos no estructurados de las facturas con gran precisión, mientras que la solución de data lake ha creado una capa de datos unificada a partir de varias fuentes de todos los países del mundo.
Según Morrissey, "Este proyecto está impulsando un gran mensaje sobre el ecosistema de IBM al sacar a la luz la relación entre IBM y EY y demostrar cómo la IA generativa de IBM impulsa una innovación que puede replicarse en muchas funciones empresariales". El éxito del MVP también ha llevado a una colaboración más fuerte entre IBM y EY con planes para colaborar en campañas de marketing y activos conjuntos.
A medida que las ventajas de esta transformación se hacen más evidentes para IBM, la empresa está bien posicionada para obtener beneficio de las nuevas tecnologías e innovaciones en el ámbito fiscal. Con su compromiso de utilizar la IA y la automatización para que IBM se convierta en la empresa más productiva del mundo, el equipo de la organización fiscal de IBM está liderando el camino en la transformación empresarial y la innovación.
IBM es una empresa multinacional de tecnología y consultoría con sede en Armonk (Nueva York), con operaciones en más de 170 países. Fundada en 1911, IBM tiene una larga historia de innovación y un fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo, con una importante inversión en IA, cloud computing y otras tecnologías emergentes. El departamento fiscal de IBM, dirigido por la directora fiscal Kanthi Morrissey, está formado por un equipo de alto rendimiento de profesionales fiscales en todo el mundo, responsables de gestionar las obligaciones globales de la empresa en la materia y de garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas fiscales.
Descubra cómo las soluciones con IA de IBM pueden ayudar a optimizar el cumplimiento fiscal y liberar recursos para iniciativas más estratégicas.
