En busca de la solución adecuada para sus necesidades, Evides recurrió al IBM Business Partner Aumatics, que se especializa en TI gestionada, ciberseguridad y consultoría de TI. Basándose en su profunda experiencia en el sector de la gestión del agua, Aumatics ayudó a Evides a implementar IBM Turbonomic, una solución que proporciona conocimiento automatizado y en tiempo real sobre la optimización de recursos.

Jordy Bax comenta: "En mi opinión, Turbonomic es una de las pocas soluciones que conecta automáticamente las implicaciones técnicas con los costes reales, y es muy eficaz".

La capacidad de la solución de IBM para alinear los costes y las implicaciones técnicas la convirtió en la herramienta ideal para que Evides mantuviera un rendimiento óptimo de la nube sin gastar de más. Al utilizar Turbonomic, Evides puede detectar automáticamente los recursos infrautilizados, evitando así las trampas del sobreaprovisionamiento.

"Trabajar con Aumatics ha sido una gran experiencia", reconoce Bax. "Lo que me gusta es su enfoque proactivo, que hace la vida mucho más fácil. Además, entienden algunas de las complejas formas en que trabajamos y se adaptan a eso".

Turbonomic ayuda a Evides a monitorizar su entorno de nube desde la perspectiva económica y técnica. Sus informes ofrecen recomendaciones para optimizar la relación precio-rendimiento, por ejemplo, cambiando una aplicación de una variante de base de datos a otra.

"Turbonomic permite a las personas sin conocimientos técnicos comprender las implicaciones de sus elecciones en el entorno de la nube", afirma Bax. "Puedo enviar las recomendaciones tanto a los técnicos como a los propietarios de los productos. Los propietarios de los productos pueden entender que un determinado cambio reducirá el coste, pero también cambiará el rendimiento. Y luego pueden tomar una decisión informada".