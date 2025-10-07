Evides utiliza IBM® Turbonomic para mejorar el conocimiento y el control
La infraestructura de nube ofrece velocidad y flexibilidad, pero sin una gestión cuidadosa, puede provocar un sobreaprovisionamiento, aumentar los costes y reducir la eficiencia. Para Evides, una de las principales empresas de gestión del agua de los Países Bajos, la rápida adopción de una nueva plataforma en la nube creó un entorno difícil de controlar desde el punto de vista técnico y económico. Con más de 130 servidores en varios servicios, a la empresa le resultaba difícil gestionar los costes y garantizar que los recursos se alineaban adecuadamente con los objetivos empresariales.
Jordy Bax, propietario de productos del Centro de excelencia en la nube (CCoE) de Evides, afirma: "Es difícil estar al tanto de qué recursos son adecuados para cada propósito y mantenerse al día con los recursos nuevos y actualizados. Solo unos meses después de comenzar a trabajar en Evides, quedó claro que nuestro entorno de nube tenía exceso de provisiones. Para optimizar nuestros recursos en la nube, equilibrando el coste con el valor comercial, nos propusimos repensar nuestra gestión de capacidad. Los objetivos eran permitir una mejor conocimiento y control global sin perder rendimiento ni funcionalidad”.
En busca de la solución adecuada para sus necesidades, Evides recurrió al IBM Business Partner Aumatics, que se especializa en TI gestionada, ciberseguridad y consultoría de TI. Basándose en su profunda experiencia en el sector de la gestión del agua, Aumatics ayudó a Evides a implementar IBM Turbonomic, una solución que proporciona conocimiento automatizado y en tiempo real sobre la optimización de recursos.
Jordy Bax comenta: "En mi opinión, Turbonomic es una de las pocas soluciones que conecta automáticamente las implicaciones técnicas con los costes reales, y es muy eficaz".
La capacidad de la solución de IBM para alinear los costes y las implicaciones técnicas la convirtió en la herramienta ideal para que Evides mantuviera un rendimiento óptimo de la nube sin gastar de más. Al utilizar Turbonomic, Evides puede detectar automáticamente los recursos infrautilizados, evitando así las trampas del sobreaprovisionamiento.
"Trabajar con Aumatics ha sido una gran experiencia", reconoce Bax. "Lo que me gusta es su enfoque proactivo, que hace la vida mucho más fácil. Además, entienden algunas de las complejas formas en que trabajamos y se adaptan a eso".
Turbonomic ayuda a Evides a monitorizar su entorno de nube desde la perspectiva económica y técnica. Sus informes ofrecen recomendaciones para optimizar la relación precio-rendimiento, por ejemplo, cambiando una aplicación de una variante de base de datos a otra.
"Turbonomic permite a las personas sin conocimientos técnicos comprender las implicaciones de sus elecciones en el entorno de la nube", afirma Bax. "Puedo enviar las recomendaciones tanto a los técnicos como a los propietarios de los productos. Los propietarios de los productos pueden entender que un determinado cambio reducirá el coste, pero también cambiará el rendimiento. Y luego pueden tomar una decisión informada".
"Continuamos trabajando con Aumatics, utilizando Turbonomic como nuestra guía", dice Bax. "Turbonomic nos permite comprender nuestros requisitos y también identificar y monitorizar un posible sobreaprovisionamiento, lo que nos ayuda a mantener un mejor control de los costes".
Después de implementar Turbonomic, Evides logró una reducción del 43 % en los costes de la nube en los primeros tres meses, a pesar de un aumento de su huella en la nube en un 8 %. Bax comenta: "Las recomendaciones basadas en datos de nuestra solución, incluida la identificación de bases de datos redundantes, nos permitieron reducir costes incluso a medida que escalábamos nuestras operaciones" Estimamos que nuestra solución por sí sola fue responsable de una reducción del 25 % en nuestro gasto total en la nube. Como empresa pública, es vital que gastemos el dinero de forma inteligente y nuestra solución apoya ese objetivo".
Además de reducir el gasto en recursos en la nube, Evides también disminuyó su entorno en la nube según las recomendaciones de Turbonomic, lo que ayudó a la empresa a reducir su huella de carbono.
"Al igual que otras empresas de nuestro sector, queremos mantener el equilibrio adecuado entre rendimiento y coste en la nube", explica Bax. "Debido a la complejidad y el tamaño de los entornos, puede ser difícil de lograr. Necesita una herramienta especializada, y cuando se trata de la gestión de la capacidad, especialmente con la nube, esa herramienta necesita conectar el rendimiento con el precio. Para mí, la mejor herramienta de este tipo es IBM Turbonomic".
Evides Water Company en los Países Bajos suministra agua potable segura y limpia las 24 horas del día, los 365 días del año a 2,5 millones de consumidores y empresas en tres provincias holandesas: Holanda Meridional, Brabante Septentrional y Zelanda.
Aumatics es una empresa de ciberseguridad y servicios de TI y TO con sede en los Países Bajos fundada en 2010 y con sede en Zoetermeer. Ahora que forma parte de hallo group (desde marzo de 2023), Aumatics proporciona servicios de seguridad de TI y gestión de infraestructura en la nube a medianas empresas, multinacionales y organizaciones sin ánimo de lucro. La empresa ofrece una amplia gama de servicios que incluyen diseño, implementación y gestión de infraestructuras de red, servidores y aplicaciones escalables y seguras, así como servicios de gestión de proyectos y consultoría empresarial. Sus servicios permiten el acceso a servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) eficientes, fáciles de usar y eficaces.
