El equipo de almacenamiento de Evernorth, los desarrolladores y los ejecutivos se benefician ahora de una mayor eficiencia y de un acceso a los datos casi en tiempo real. La solución ha abordado las preocupaciones financieras inmediatas de la Oficina del CIO de Evernorth y ha posicionado a la empresa para el éxito a largo plazo, al permitir la elaboración de informes de planificación de la capacidad y la previsión de inversiones de capital en nuevo almacenamiento basadas en las tendencias de crecimiento.

El nuevo sistema ha cumplido los requisitos de Evernorth, permitiendo una gestión eficaz de los conjuntos de datos procedentes de todas las fuentes y una recopilación de datos automatizada. Ofrece informes automatizados a través de OMEGAMON Situations y proporciona acceso rápido a los datos para empleados no técnicos a través del visor de métricas de conjuntos de datos en tiempo real (RDM). Además, el sistema también filtra los datos rápidamente, lo que mejora la eficiencia operativa y los procesos de toma de decisiones.

James Cotter, líder de almacenamiento de mainframe en Evernorth Health Services, destacó el impacto de la transición y afirmó: “Utilizamos los productos [IBM] OMEGAMON porque son una gran herramienta para reemplazos o actualizaciones de hardware. Nos permite seguir el rendimiento y recopilar diversas estadísticas antes y después de cambiar de hardware antiguo a nuevo”.

Las capacidades de datos casi en tiempo real de la solución, en claro contraste con las recogidas programadas del sistema anterior, han permitido al equipo de Evernorth responder con rapidez a los posibles problemas, previniéndolos y garantizando la integridad de los datos. La integración de OMEGAMON con sistemas existentes, como DFSMSrmm y la solución de seguridad IBM Resource Access Control Facility (RACF), refuerza aún más su valor, ya que proporciona una visión unificada de los datos almacenados.

De cara al futuro, Evernorth planea aprovechar las capacidades mejoradas de IBM OMEGAMON para impulsar nuevas mejoras en la planificación de la capacidad, la previsión de las inversiones en CAPEX y el fomento de una cultura más basada en los datos. Su asociación con IBM, marcada por un desarrollo receptivo, sigue siendo la piedra angular de la estrategia de gestión del almacenamiento de Evernorth.

La colaboración entre Evernorth, IBM y Rocket Software ha dado como resultado una solución de monitorización de almacenamiento robusta, escalable y rentable que satisface las necesidades empresariales de Evernorth en el futuro.