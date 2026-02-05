Evernorth desarrolla nuevas capacidades de sistemas de almacenamiento con IBM® OMEGAMON
Hoy en día, tanto los pacientes como los proveedores de servicios sanitarios notan el impacto del aumento de los costes sanitarios. Los proveedores de servicios sanitarios, en particular, están experimentando aumentos sustanciales en los gastos de TI, especialmente en la monitorización especializada del almacenamiento.
Evernorth Health Services, un proveedor líder de soluciones farmacéuticas, asistenciales y de prestaciones, se enfrentaba a un rápido aumento de los costes de supervisión del almacenamiento, impulsado por las fuertes subidas de precios de su proveedor de almacenamiento actual. El equipo de sistemas de almacenamiento, responsable de mantener la integridad de los datos y su uso adecuado, se enfrentó al impacto directo de estas limitaciones técnicas. Había mucho en juego. La incapacidad de gestionar eficazmente estos aspectos obstaculizaba las operaciones y los procesos de toma de decisiones. Estos desafíos podrían provocar tensiones financieras y posibles problemas de integridad de los datos, lo que amenazaría la reputación y la eficiencia operativa de la empresa.
La oficina del CIO de Evernorth reconoció la necesidad urgente de una solución de monitorización más escalable, flexible y rentable. En concreto, la empresa necesitaba un sistema que pudiera monitorizar conjuntos de datos de todas las fuentes, eliminar la sobrecarga de programación y filtrar los datos con rapidez.
para un entorno de 4 millones de DASD, 30 millones de DFHSM y 2,6 millones de conjuntos de datos en cinta
permiten a los usuarios crear y guardar vistas personalizadas con opciones detalladas de filtrado y diseño de maquetación
integrada en el entorno de TI
Evernorth eligió a IBM y Rocket Software, un Business Partner Platinum de IBM, como sus socios de confianza para aprovechar su profunda experiencia en almacenamiento de mainframe. El proveedor de servicios de atención médica estaba seguro de que la solución IBM OMEGAMON for Storage on z/OS ofrecería ahorro de costes y un mejor rendimiento al ofrecer mayor escalabilidad, flexibilidad y acceso a datos casi en tiempo real.
IBM, junto con Rocket Software, desarrolló una solución con nuevas características y capacidades adaptadas a los requisitos de Evernorth. La capacidad de la solución para procesar los datos más rápido y proporcionar conocimientos casi en tiempo real mejoró significativamente la estrategia de respuesta y prevención de problemas del proveedor de servicios sanitarios.
La implementación implicó planificar, probar, diseñar, desarrollar e implementar la solución en un plazo agresivo de nueve meses. La solución se integró de manera fluida con los datos existentes del gestor de medios extraíbles (RMM) y del gestor de almacenamiento jerárquico (HSM) de Evernorth, reforzando su funcionalidad de servicios de conjunto de datos (DSS) y mejorando las capacidades de elaboración de informes.
El equipo de almacenamiento de Evernorth, los desarrolladores y los ejecutivos se benefician ahora de una mayor eficiencia y de un acceso a los datos casi en tiempo real. La solución ha abordado las preocupaciones financieras inmediatas de la Oficina del CIO de Evernorth y ha posicionado a la empresa para el éxito a largo plazo, al permitir la elaboración de informes de planificación de la capacidad y la previsión de inversiones de capital en nuevo almacenamiento basadas en las tendencias de crecimiento.
El nuevo sistema ha cumplido los requisitos de Evernorth, permitiendo una gestión eficaz de los conjuntos de datos procedentes de todas las fuentes y una recopilación de datos automatizada. Ofrece informes automatizados a través de OMEGAMON Situations y proporciona acceso rápido a los datos para empleados no técnicos a través del visor de métricas de conjuntos de datos en tiempo real (RDM). Además, el sistema también filtra los datos rápidamente, lo que mejora la eficiencia operativa y los procesos de toma de decisiones.
James Cotter, líder de almacenamiento de mainframe en Evernorth Health Services, destacó el impacto de la transición y afirmó: “Utilizamos los productos [IBM] OMEGAMON porque son una gran herramienta para reemplazos o actualizaciones de hardware. Nos permite seguir el rendimiento y recopilar diversas estadísticas antes y después de cambiar de hardware antiguo a nuevo”.
Las capacidades de datos casi en tiempo real de la solución, en claro contraste con las recogidas programadas del sistema anterior, han permitido al equipo de Evernorth responder con rapidez a los posibles problemas, previniéndolos y garantizando la integridad de los datos. La integración de OMEGAMON con sistemas existentes, como DFSMSrmm y la solución de seguridad IBM Resource Access Control Facility (RACF), refuerza aún más su valor, ya que proporciona una visión unificada de los datos almacenados.
De cara al futuro, Evernorth planea aprovechar las capacidades mejoradas de IBM OMEGAMON para impulsar nuevas mejoras en la planificación de la capacidad, la previsión de las inversiones en CAPEX y el fomento de una cultura más basada en los datos. Su asociación con IBM, marcada por un desarrollo receptivo, sigue siendo la piedra angular de la estrategia de gestión del almacenamiento de Evernorth.
La colaboración entre Evernorth, IBM y Rocket Software ha dado como resultado una solución de monitorización de almacenamiento robusta, escalable y rentable que satisface las necesidades empresariales de Evernorth en el futuro.
Evernorth Health Services, con sede en St. Louis, Misuri, es un proveedor líder de soluciones farmacéuticas, asistenciales y de prestaciones. Establecida con la misión de mejorar la salud y aumentar la vitalidad, Evernorth sirve a millones de personas haciendo que la predicción, la prevención y el tratamiento de enfermedades y dolencias sean más accesibles. Las capacidades de la empresa se ven reforzadas por sus filiales médicas, incluidas Express Scripts, Accredo, eviCore y MDLIVE, junto con plataformas y soluciones integrales de Evernorth. Evernorth es una filial de Cigna Corporation, una empresa global de servicios de estado con una presencia significativa en el sector sanitario.
Descubra cómo IBM OMEGAMON puede ayudarle a gestionar las crecientes necesidades de almacenamiento con capacidades mejoradas y costes reducidos.
© Copyright IBM Corporation, enero de 2026.
IBM, el logo de IBM, OMEGAMON, RACF y z/OS son marcas comerciales de IBM Corp. registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.