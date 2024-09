En un mundo cada vez más digitalizado, las instituciones educativas buscan constantemente nuevas formas de mejorar la experiencia de sus alumnos y profesores. El centro European School of Management and Business (EUDE), no es una excepción. Con sede en Madrid, el EUDE cuenta con un alto volumen de estudiantes internacionales que completan su formación en línea. Con más de 13.000 estudiantes virtuales cada año, la escuela se ha enfrentado a retos logísticos a la hora de prestar su apoyo como tutores a personas situadas en zonas horarias diferentes. Por este motivo, el EUDE ha decidido colaborar con IBM para desarrollar un cotutor virtual basado en IA generativa, denominado EDU.

EDU es un cotutor virtual que pretende ofrecer apoyo en tiempo real tanto a los estudiantes como a los tutores, que pueden enviarle preguntas utilizando un lenguaje natural. Su función principal es proporcionar respuestas inmediatas a preguntas administrativas y académicas, así como apoyar a los estudiantes con cuestiones logísticas relacionadas con las fechas de entrega y los exámenes. La herramienta se basa en la tecnología de IBM, incluyendo IBM® Cloud, IBM® watsonx.ai, IBM® watsonx Assistant e IBM® Watson Discovery, que permiten entablar un diálogo en lenguaje natural y acceder a una amplia base de conocimientos. Al construir la solución en la plataforma watsonx, el EUDE tiene pleno control sobre el contenido y las respuestas que proporciona EDU, así como sobre la seguridad de sus fuentes y de sus propios datos.

Durante la fase piloto inicial, que duró una semana e incluyó a tres docenas de estudiantes, todos ellos del curso de Transformación Digital, EDU demostró que podía ayudar a influir en estudiantes y tutores. Con EDU, los estudiantes experimentaron tiempos de respuesta más rápidos y un mayor nivel de apoyo, lo que aumentó su satisfacción y compromiso con los programas del EUDE. De hecho, algunos de los estudiantes resumieron su experiencia calificándola de "muy interesante", y otorgaron al piloto una puntuación de "9 en precisión de predicción y 8 en rendimiento de la prueba", sobre la base de una escala de 1 (deficiente) a 10 (excelente). Además, afirmaron que la velocidad de procesamiento era inferior a 20 segundos por respuesta y calificaron la "capacidad de respuesta" de "buena". Al mismo tiempo, el EUDE es consciente de que es esencial optimizar la experiencia de los tutores al darles más tiempo para centrarse en la tutoría personalizada, entre otras tareas más estratégicas. Dado que se diseñó para reducir la cantidad de tiempo que los tutores deben dedicar a contestar preguntas rutinarias, EDU les ayudó a ocuparse, en su lugar, de contestar a preguntas y realizar tareas más desafiantes, lo que resulta esencial para sacar el máximo partido a sus conocimientos y habilidades.

En resumen, EDU representa una solución tecnológica de vanguardia que responde a las necesidades específicas del EUDE y refleja el impacto transformador que la IA generativa puede tener en el sector de la enseñanza superior.