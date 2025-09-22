etiCloud utiliza tecnologías de IBM Cloud para dar soporte a su plataforma Agile Digital Workplace
etiCloud se fundó en 2015 con la misión de aumentar la satisfacción de los clientes del sector de los servicios de TI gestionados.
Con una amplia experiencia trabajando con grandes proveedores de servicios gestionados (MSP), los fundadores identificaron una oportunidad para diferenciar a etiCloud de sus competidores y establecer relaciones con los clientes sólidas. En lugar de centrarse en adquirir continuamente nuevos clientes en la parte superior del embudo de ventas, idearon una filosofía empresarial centrada en fidelizar a sus clientes y conseguir que se conviertan en defensores de la marca.
etiCloud puso en práctica esta filosofía al ofrecer una amplia gama de productos y servicios adaptados a las necesidades individuales de sus clientes, y al proporcionar de forma proactiva un alto nivel de atención al cliente. Este enfoque redujo la pérdida de clientes y fomentó las relaciones a largo plazo, lo que se tradujo en contratos plurianuales y compras adicionales por parte de clientes satisfechos.
La disponibilidad de la infraestructura básica que etiCloud proporcionaba a sus clientes era fundamental para la estrategia empresarial, ya que permitía ejecutar el software crítico para el negocio.
Jonathan Ashley, fundador y director de ventas y marketing de etiCloud, describe las dificultades a las que se enfrentan los clientes actuales y potenciales cuando se encuentran con una disponibilidad insuficiente de la infraestructura: "Han aceptado que una vez a la semana pierden una o dos horas porque sus servidores se caen y, tal vez, una vez al mes sufren una interrupción del servicio durante todo el día. Esto es totalmente inaceptable en nuestro mundo y, francamente, no es el mundo en el que vivimos ni el de IBM. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, esa es una de las claves de nuestra prestación de servicios".
Con este objetivo en mente, etiCloud aprovechó la oportunidad de colaborar con IBM para seguir evolucionando su enfoque del servicio de atención al cliente.
Uno de esos clientes, Wilson McKendrick, un bufete de abogados con sede en Glasgow, tuvo problemas con un proveedor de servicios gestionados que se había vuelto cada vez más inflexible. Mark Wilson, fundador de Wilson McKendrick, explicó por qué se cambiaron a etiCloud: "etiCloud es una pyme, como nosotros, y desde el principio nos pareció muy flexible".
Con el fin de mejorar continuamente la experiencia del cliente, etiCloud creó la innovadora plataforma Agile Digital Workplace, que utiliza tecnologías IBM Cloud y está diseñada específicamente para empresas que buscan entornos virtuales personalizables y fáciles de implementar.
La combinación de IBM Cloud Bare Metal Servers, IBM Cloud for VMware Solutions e IBM Cloud Object Storage permitió a etiCloud aprovisionar servidores con rapidez, minimizar el tiempo de inactividad y responder con mayor celeridad a las necesidades del mercado.
La elección de servidores bare metal proporcionó a etiCloud la flexibilidad necesaria para prestar servicios a diversos mercados, en particular al sector jurídico, que utiliza aplicaciones de software complejas y personalizadas.
La empresa también experimentó mejoras sustanciales en la eficiencia operativa:
etiCloud fue testigo del valor de una infraestructura flexible y disponible durante la pandemia de COVID-19. Mientras otras empresas tenían dificultades para trasladar a sus empleados al teletrabajo debido a la falta de servidores, la transición para los clientes de etiCloud fue rápida y sencilla.
Ashley describe la experiencia de etiCloud durante este periodo sin precedentes: "Gracias a la relación que teníamos con IBM, ya tenían todos los servidores in situ y solo tuvimos que solicitarlos a través de nuestro panel de pedidos. Pudimos ponerlos en línea en dos horas. Y no solo se trata de uno de los varios centros de datos del Reino Unido, sino de cualquier lugar del mundo".
etiCloud también experimentó mejoras sustanciales en el rendimiento y la satisfacción general de los clientes con la ayuda de IBM. Entre los beneficios específicas se incluyen las siguientes:
Wilson McKendrick observó las siguientes ventajas gracias a su colaboración con etiCloud:
Gracias a la infraestructura implementada por etiCloud, Wilson McKendrick ya no pierde tiempo esperando a que se resuelvan los problemas de TI. Mark Wilson concluye: "Las personas compran a otras personas, y la experiencia y el servicio que recibimos de todo el equipo de etiCloud es excelente".
En la actualidad, etiCloud continúa prosperando junto a IBM, aprovechando sus avanzadas capacidades tecnológicas para impulsar la innovación y ofrecer un servicio excelente a sus clientes.
Fundada en 2015 y con sede en el Reino Unido, etiCloud ha construido su negocio situando a los clientes en el centro de todos sus procesos y operaciones. La plataforma Agile Digital Workplace de etiCloud permite a los clientes mejorar su agilidad digital al posibilitar que su personal trabaje de forma segura en cualquier lugar y momento.
Con más de diez años de experiencia en el sector en cuanto a disponibilidad, tiempo de actividad, fiabilidad y atención al cliente, las tecnologías de IBM Cloud siguen proporcionando seguridad, control y un rendimiento dedicado y exclusivo.
