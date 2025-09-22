etiCloud se fundó en 2015 con la misión de aumentar la satisfacción de los clientes del sector de los servicios de TI gestionados.

Con una amplia experiencia trabajando con grandes proveedores de servicios gestionados (MSP), los fundadores identificaron una oportunidad para diferenciar a etiCloud de sus competidores y establecer relaciones con los clientes sólidas. En lugar de centrarse en adquirir continuamente nuevos clientes en la parte superior del embudo de ventas, idearon una filosofía empresarial centrada en fidelizar a sus clientes y conseguir que se conviertan en defensores de la marca.

etiCloud puso en práctica esta filosofía al ofrecer una amplia gama de productos y servicios adaptados a las necesidades individuales de sus clientes, y al proporcionar de forma proactiva un alto nivel de atención al cliente. Este enfoque redujo la pérdida de clientes y fomentó las relaciones a largo plazo, lo que se tradujo en contratos plurianuales y compras adicionales por parte de clientes satisfechos.

La disponibilidad de la infraestructura básica que etiCloud proporcionaba a sus clientes era fundamental para la estrategia empresarial, ya que permitía ejecutar el software crítico para el negocio.

Jonathan Ashley, fundador y director de ventas y marketing de etiCloud, describe las dificultades a las que se enfrentan los clientes actuales y potenciales cuando se encuentran con una disponibilidad insuficiente de la infraestructura: "Han aceptado que una vez a la semana pierden una o dos horas porque sus servidores se caen y, tal vez, una vez al mes sufren una interrupción del servicio durante todo el día. Esto es totalmente inaceptable en nuestro mundo y, francamente, no es el mundo en el que vivimos ni el de IBM. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, esa es una de las claves de nuestra prestación de servicios".

Con este objetivo en mente, etiCloud aprovechó la oportunidad de colaborar con IBM para seguir evolucionando su enfoque del servicio de atención al cliente.

Uno de esos clientes, Wilson McKendrick, un bufete de abogados con sede en Glasgow, tuvo problemas con un proveedor de servicios gestionados que se había vuelto cada vez más inflexible. Mark Wilson, fundador de Wilson McKendrick, explicó por qué se cambiaron a etiCloud: "etiCloud es una pyme, como nosotros, y desde el principio nos pareció muy flexible".