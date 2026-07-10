Escalar la IA responsable en los servicios financieros

Con el nuevo marco en vigor, E.SUN Bank pasó de prácticas de gobierno fragmentadas a un modelo unificado para toda la organización. Se formó a más de 50 miembros pioneros (entre ellos 13 líderes clave) para que aplicaran una lógica de gobierno compartida, lo que permite una selección coherente de los controles en todas las iniciativas de IA. Al evaluar un mismo caso de uso, los equipos llegan ahora de forma independiente a las mismas decisiones de gobierno, lo que reduce las discrepancias de interpretación y refuerza la confianza normativa.

Los 132 controles alineados con la FSC y los 96 métodos técnicos proporcionan una ejecución del gobierno medible y auditable. El gobierno de la IA está ahora integrado en todo el ciclo de vida, lo que permite al banco escalar el uso de la IA de forma responsable a la vez que mantiene el cumplimiento normativo. La guía de estrategias también sirve como marco de referencia práctico para las instituciones financieras de todo Taiwán a la hora de desarrollar y madurar sus propias capacidades de gobierno de la IA.

Al transformar el gobierno de la IA en una capacidad operativa repetible, E.SUN Bank ha sentado unas bases sólidas para la futura innovación en IA, a la vez que mantiene la transparencia, la responsabilidad operativa y el control.