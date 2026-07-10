Escalar la IA responsable en los servicios financieros

IBM Consulting y E.SUN Bank crean un marco empresarial para una IA fiable y escalable
A medida que la IA generativa transforma las finanzas mundiales, E.SUN Bank se enfrentó a una cuestión crítica: ¿cómo se puede escalar el uso de la IA de forma responsable en una empresa sujeta a regulación? Al operar en el sector financiero de Taiwán, sometido a una estricta supervisión, el banco había puesto en marcha iniciativas de IA, pero el gobierno seguía estando fragmentado. Los controles dependían de una coordinación interdepartamental repetida, interpretaciones variadas y procesos de revisión manuales, sin un marco unificado y aplicable.
Sin una lógica de gobierno estandarizada, escalar la IA planteaba riesgos normativos, operativos y de reputación. A medida que surgían normas globales como la Ley de IA de la UE y la norma ISO/IEC 42001, se hizo urgente la necesidad de un marco de gobierno estructurado y de ámbito empresarial. E.SUN Bank necesitaba pasar de la fase experimental a un modelo de gobierno de la IA coherente, auditable y escalable.
IBM® Consulting se asoció con el E.SUN Bank para cocrear el primer marco de gobierno de la IA a nivel empresarial y aplicable en Taiwán para los servicios financieros. Basándose en normas globales, como la Ley de IA de la UE y la norma ISO/IEC 42001, IBM introdujo un modelo de gobierno basado en el riesgo y en el ciclo de vida, alineado tanto con las expectativas normativas como con las realidades empresariales.
El resultado principal, la guía de estrategias “AI Governance White Paper”, tradujo los requisitos normativos en una metodología de toma de decisiones estructurada y paso a paso. Ahora, cada iniciativa de IA sigue una lógica coherente para evaluar el riesgo y determinar la combinación adecuada de controles. El marco integra 132 medidas de control alineadas con la FSC y 96 métodos técnicos, incorporados a lo largo del desarrollo, la validación, la implementación y la monitorización de los modelos. El gobierno pasó de ser una coordinación manual y fragmentada a un proceso empresarial estandarizado, auditable y repetible, creando así un modelo de gobierno práctico que también puede servir de punto de referencia para las instituciones financieras de todo Taiwán.
Con el nuevo marco en vigor, E.SUN Bank pasó de prácticas de gobierno fragmentadas a un modelo unificado para toda la organización. Se formó a más de 50 miembros pioneros (entre ellos 13 líderes clave) para que aplicaran una lógica de gobierno compartida, lo que permite una selección coherente de los controles en todas las iniciativas de IA. Al evaluar un mismo caso de uso, los equipos llegan ahora de forma independiente a las mismas decisiones de gobierno, lo que reduce las discrepancias de interpretación y refuerza la confianza normativa.
Los 132 controles alineados con la FSC y los 96 métodos técnicos proporcionan una ejecución del gobierno medible y auditable. El gobierno de la IA está ahora integrado en todo el ciclo de vida, lo que permite al banco escalar el uso de la IA de forma responsable a la vez que mantiene el cumplimiento normativo. La guía de estrategias también sirve como marco de referencia práctico para las instituciones financieras de todo Taiwán a la hora de desarrollar y madurar sus propias capacidades de gobierno de la IA.
Al transformar el gobierno de la IA en una capacidad operativa repetible, E.SUN Bank ha sentado unas bases sólidas para la futura innovación en IA, a la vez que mantiene la transparencia, la responsabilidad operativa y el control.
E.SUN Bank, fundado en 1992 y con sede en Taipéi (Taiwán), es uno de los principales bancos comerciales del país. Ofrece servicios minoristas, corporativos y de gestión patrimonial a clientes particulares y empresariales, con un fuerte enfoque en la innovación digital y las finanzas sostenibles.
E.SUN Bank debe su nombre al monte Jade, el pico más alto de Taiwán. Inspirado por su grandeza y belleza, el E.SUN Bank se compromete a convertirse en un banco de talla mundial y en la opción de mayor confianza para sus clientes.
Guiado por la integridad y la excelencia profesional, E.SUN Bank se dedica a salvaguardar los activos que se le confían, a la vez que crea valor de forma continua y ofrece experiencias significativas a sus clientes.
© Copyright IBM Corporation, junio, 2026.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.