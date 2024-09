Sin duda, estas iniciativas tendrán un profundo impacto en el clima. Pero Tore Stenbock, director de tecnología (CTO) de Eljun, tiene consideraciones mucho más prácticas en mente: "La infraestructura de soporte para vehículos eléctricos no está creciendo tan rápido como el propio sector de los vehículos eléctricos. Debería haber al menos una estación de carga por cada 10 vehículos eléctricos matriculados para que se produzca una transición normal sin que ello influya negativamente en la comodidad."

Y continúa: “En este momento, Suecia tiene alrededor de 0,05 estaciones de carga por automóvil, y ese número se está reduciendo. El número mínimo saludable no es inferior a 0.1, según la Comisión Europea. Y aún no ha comenzado el crecimiento exponencial del mercado de vehículos eléctricos. Habrá un desajuste importante en algún momento a no ser que hagamos algo al respecto para evitarlo”.

Con la ayuda del equipo de Startup with IBM® Accelerator en Suecia y la solución IBM® Cloud Code Engine, Stenbock y el equipo de Eljun esperan lograrlo.