Dutch Railways moderniza el mantenimiento con IBM Maximo

Una plataforma gobernada conecta la planificación, las operaciones y los sistemas empresariales a la vez que reduce el coste total de ejecución
Cada día, Dutch Railways ayuda a mantener en movimiento a los Países Bajos, con millones de pasajeros que dependen de un servicio ferroviario seguro, limpio y puntual. Detrás de ese servicio hay una operación de mantenimiento crítica para el negocio en la que el material rodante debe mantenerse según lo programado, disponible para el servicio y alineado con los requisitos normativos.
A medida que evolucionaban las necesidades operativas, Dutch Railways vio la oportunidad de modernizar el entorno de Maximo que respaldaba este trabajo. Los datos de mantenimiento necesitaban conectarse de forma más efectiva entre planificación, ejecución, socios de limpieza, informes de KPI y sistemas empresariales, mientras que la infraestructura subyacente, la tecnología de bases de datos e integraciones necesitaban mayor escalabilidad, resiliencia y gobierno.
El reto era pasar de Maximo 7.6 a IBM Maximo Application Suite 9.0 y modernizar la base informática más amplia sin interrumpir las operaciones diarias. Dutch Railways necesitaba una plataforma gobernada para reforzar el control operativo y mejorar las decisiones sobre la preparación y disponibilidad de los trenes.
Dutch Railways completó algo más que una mejora de plataforma: una transformación 4 en 1 controlada con IBM. El programa combinó cuatro grandes movimientos: actualizar de IBM Maximo 7.6 a IBM Maximo Application Suite 9.0, pasar de infraestructura local a Microsoft Azure, migrar de Oracle a Azure SQL Managed Instance y rediseñar integraciones alrededor de una arquitectura API-first.
En conjunto, estos cambios proporcionaron a Dutch Railways una plataforma gobernada para la planificación, ejecución e intercambio de datos. La base de TI más sólida reforzó el papel operativo de Maximo, lo que facilitó la conexión de datos de mantenimiento de confianza en la planificación, la ejecución, la limpieza, los informes de KPI y los sistemas empresariales.
Esto ayuda a los equipos y a los sistemas conectados a tomar decisiones más informadas sobre la preparación de los trenes, la disponibilidad y los trabajos de mantenimiento críticos para la empresa. Dutch Railways gestionó la transformación internamente, con una alineación quincenal con IBM, Microsoft y Red Hat.
Con IBM Maximo Application Suite como núcleo, Dutch Railways reforzó el papel de Maximo como centro estratégico para el mantenimiento y la toma de decisiones operativa. La plataforma respalda el mantenimiento controlado del material rodante, ayudando a los equipos a demostrar que los trenes se mantienen a tiempo, se ajustan a la normativa y están listos para un servicio seguro, limpio y de alta calidad. Al trasladar Maximo a Microsoft Azure, Dutch Railways redujo el coste total de ejecución en un 50 %, al tiempo que mejoró la escalabilidad y la resiliencia de su base de TI.
A través de más de 30 integraciones basadas en API, Maximo conecta la planificación, la ejecución del mantenimiento, las operaciones de limpieza, los informes de KPI y los sistemas empresariales. Los datos de los sensores, controladores y conductores de los trenes pueden fluir a Maximo como solicitudes de servicio, mientras que las aplicaciones de planificación pueden utilizar los datos de Maximo para comprender la disponibilidad del material rodante para el horario. Esto ayuda a Dutch Railways a mejorar el control operativo, reforzar el gobierno y respaldar el servicio ferroviario diario con datos más fiables.
Dutch Railways es el mayor operador ferroviario de pasajeros de los Países Bajos y una pieza clave de la red nacional de movilidad. Con más de 700 trenes y alrededor de un millón de pasajeros cada día, Dutch Railways conecta ciudades, regiones y destinos internacionales mientras trabaja para que los viajes en tren sean seguros, fiables, cómodos y sostenibles.
© Copyright IBM Corporation, julio de 2026.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.