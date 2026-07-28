Dutch Railways moderniza el mantenimiento con IBM Maximo

Cada día, Dutch Railways ayuda a mantener en movimiento a los Países Bajos, con millones de pasajeros que dependen de un servicio ferroviario seguro, limpio y puntual. Detrás de ese servicio hay una operación de mantenimiento crítica para el negocio en la que el material rodante debe mantenerse según lo programado, disponible para el servicio y alineado con los requisitos normativos.

A medida que evolucionaban las necesidades operativas, Dutch Railways vio la oportunidad de modernizar el entorno de Maximo que respaldaba este trabajo. Los datos de mantenimiento necesitaban conectarse de forma más efectiva entre planificación, ejecución, socios de limpieza, informes de KPI y sistemas empresariales, mientras que la infraestructura subyacente, la tecnología de bases de datos e integraciones necesitaban mayor escalabilidad, resiliencia y gobierno.

El reto era pasar de Maximo 7.6 a IBM Maximo Application Suite 9.0 y modernizar la base informática más amplia sin interrumpir las operaciones diarias. Dutch Railways necesitaba una plataforma gobernada para reforzar el control operativo y mejorar las decisiones sobre la preparación y disponibilidad de los trenes.

