Servicios de custodia de activos digitales (DACS)

Trabajando con IBM, DACS creó un entorno de confianza, el primero de su clase, para las transacciones de activos digitales, que ofrecerá a los usuarios un acceso rápido y sencillo sin comprometer la seguridad. Al eliminar las barreras a la accesibilidad, DACS permitirá a los clientes operar con sus recursos digitales con confianza. Chun afirma: "Utilizando nuestra plataforma, ya se implemente en las instalaciones o en la nube, los clientes podrán obtener un acceso casi instantáneo a sus activos digitales. Esto es mucho más rápido que el plazo de 24 horas o más que se obtiene con las opciones de almacenamiento en frío".

Basándose en IBM LinuxONE y las tarjetas criptográficas de IBM, DACS diferencia su plataforma proporcionando seguridad de extremo a extremo para los activos digitales. Las claves privadas se cifran en vuelo y en reposo, protegiéndolas contra el robo o la manipulación.

"Para DACS, las capacidades de cifrado generalizado in situ que ofrece IBM LinuxONE fueron un factor diferenciador clave a la hora de elegir IBM como la plataforma más segura para nuestra oferta", comenta Chun. "En los mercados de activos digitales, no proteger los activos supone un riesgo existencial: si se equivoca, puede llevarle a la quiebra. Utilizando las capacidades empresariales de la plataforma IBM LinuxONE, creamos un sistema en el que se mitigan los puntos únicos de fallo tanto internos como externos. La solución DACS en IBM LinuxONE está diseñada para no confiar en nadie; ni siquiera en uno mismo".

DACS está dispuesta a arrasar en el mercado con su nueva plataforma. Con la ayuda de IBM, la start-up aceleró los plazos de desarrollo y aprovechó una oportunidad creciente antes que sus competidores.

Chun concluye: "A medida que aumente la adopción de la criptocustodia, el intercambio y el blockchain como servicio, nuestro mercado potencial no hará sino expandirse. Estamos formando equipo con IBM para llevar la plataforma DACS al mercado rápidamente, abriendo una propuesta de valor totalmente nueva para nuestras dos organizaciones en todo el mundo."