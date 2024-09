Destiny Corporation

Destiny, socio comercial de IBM, ha ayudado a numerosos clientes a implementar IBM Netezza Performance Server para IBM® Cloud Pak for Data. Cloud Pak for Data ofrece a las empresas una plataforma de IA y datos extensible y nativa de la nube que se ejecuta en cualquier nube y moderniza la recopilación, organización y análisis de datos mientras implementa IA en toda la organización. La solución permite a las empresas aprovisionar e implementar servicios de datos de forma flexible y rápida, y está diseñada para impulsar consultas más profundas y rápidas en conjuntos de datos grandes y complejos. Los clientes pueden aprovechar las potentes capacidades de Cloud Pak for Data AI, como IBM® InfoSphere DataStage, IBM® Cognos Analytics e IBM Streams para realizar análisis en tiempo real.

"Cuando decimos a estos clientes que pueden obtener respuestas a sus preguntas comerciales en cuestión de minutos, su respuesta inicial es de incredulidad", dice Rafiee. "Les mostramos lo fácil que es con IBM Netezza Performance Server, un estándar del sector probado durante casi dos décadas".



Más allá de las ventajas directas de rendimiento que ofrece la solución, Destiny se decanta por Netezza por sus capacidades de gestión intuitivas y su uso sencillo, incluso para el personal empresarial no técnico. "Es muy fácil para los usuarios empresariales crear conjuntos de resultados dentro del sistema", comenta Rafiee. Los usuarios pueden crear tablas con conjuntos de resultados sobre la marcha dentro de Netezza sin ayuda ni validación del personal de TI, a menudo después de solo un par de días de formación.



Las empresas ahora también tienen acceso a la virtualización de datos, que implica consultar datos en muchos sistemas sin tener que copiar y replicar datos. La virtualización de datos puede ayudar a reducir los costos y también puede simplificar el análisis al tiempo que mejora la precisión y la relevancia.



Como parte del proceso de implementación, Destiny ofrece talleres de formación para que los usuarios empresariales se pongan al día con Netezza Performance Server. Según Rafiee, este es un paso vital para sacar el máximo rendimiento de la solución, ya que la integración y la operación fluidas pueden dejar a los usuarios inconscientes de sus capacidades completas.



"Los usuarios empresariales están acostumbrados a extraer datos de sistemas de origen y bases de datos para analizarlos en otro lugar. Netezza puede encajar en cualquier arquitectura analítica compatible con ODBC existente para que las aplicaciones ejecuten consultas más rápido. Sin embargo, el verdadero poder de la solución es cuando los clientes ejecutan los análisis dentro del sistema. Hemos rediseñado recientemente los procesos de análisis predictivos de un cliente bancario para que se ejecuten en su sistema Netezza existente. Vieron cómo los trabajos de reportaje críticos pasaban de 45 horas a 12 segundos".