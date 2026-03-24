Cómo el Departamento de Digital Ajman logró un ahorro de 8,6 millones de AED al mismo tiempo que ofrecía servicios digitales más rápidos y sostenibles a los ciudadanos.
Ajman es uno de los emiratos más pequeños y ágiles de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ajman comenzó su viaje de transformación digital en 2017 con la creación del Departamento de Digital Ajman, un nuevo departamento dedicado a aumentar la eficiencia en la ciudad y mejorar la vida de sus residentes. En el centro de este esfuerzo está el Ajman Service Bus (AJSB), una plataforma de integración crítica que permite decenas de miles de transacciones diarias conectando organizaciones locales, federales y privadas.
A pesar de su importancia, el Departamento de Digital Ajman se enfrentaba a retos considerables, entre ellos la dificultad para procesar grandes volúmenes de datos durante largos periodos de tiempo, un requisito crítico para las auditorías y el mantenimiento de registros históricos de siete años. Además, la gestión manual de estos datos era muy exigente.
A medida que aumentaba la adopción de servicios digitales, el Departamento de Digital Ajman se enfrentó a crecientes desafíos operativos y de datos. La gestión y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos transaccionales, necesarios para las auditorías y el cumplimiento normativo a largo plazo, se convirtió en una tarea compleja que requería muchos recursos, ya que muchos procesos seguían realizándose de forma manual y resultaban difíciles de ampliar.
La visibilidad limitada de los servicios alojados restringió aún más la capacidad de monitorizar el rendimiento, optimizar las operaciones o medir el impacto de iniciativas como el gobierno sin papel. Los ciudadanos se enfrentaban a dificultades debido a las repetidas solicitudes de documentación, mientras que los responsables carecían de perspectivas centralizadas y en tiempo real para hacer un seguimiento del rendimiento de los servicios, el impacto medioambiental y los avances hacia los objetivos de eficiencia y sostenibilidad.
Para satisfacer las crecientes expectativas y avanzar en su visión de una sociedad completamente digital, el departamento reconoció la necesidad de acelerar la transformación mediante una mayor automatización, gestión centralizada de datos y perspectivas en tiempo real para apoyar la toma de decisiones informada.
IBM se unió como partner estratégico, aportando conocimientos especializados para complementar las capacidades actuales del Departamento de Digital Ajman y reforzar el ecosistema digital del emirato. Juntos, se centraron en simplificar la complejidad operativa, mejorar la visibilidad en tiempo real y crear una base escalable para respaldar la visión de Ajman de una sociedad totalmente digital.
Para lograrlo, IBM y el departamento implementaron una plataforma digital conectada y en tiempo real. Red Hat OpenShift proporcionó un entorno nativo de nube escalable y resiliente para alojar aplicaciones y cargas de trabajo, respaldando el crecimiento de los servicios digitales de Ajman. IBM Cloud Pak for Integration unificó sistemas, aplicaciones y datos entre entidades gubernamentales, reemplazando flujos de trabajo fragmentados. IBM Event Automation permitió la base técnica para la distribución y procesamiento de eventos en tiempo real. La plataforma de streaming gestionó de forma eficiente el procesamiento de grandes volúmenes de datos y transformó los datos sin procesar en perspectivas útiles.
Basándose en estas capacidades, la plataforma apoyó iniciativas internas como un panel de control centralizado, que brinda a los stakeholders una visión completa del rendimiento del servicio y las métricas operativas. Con las perspectivas de la automatización y el procesamiento de eventos, los equipos podían monitorizar la eficacia, alinear las operaciones con objetivos estratégicos y ofrecer servicios más rápidos, accesibles y personalizados para los ciudadanos.
Pero la transformación fue más allá de la tecnología. El equipo de IBM trabajó en estrecha colaboración con el departamento para garantizar que la plataforma integrada encajara perfectamente con los objetivos operativos y estratégicos. Esta reorganización permitió a las entidades de la administración local poner en marcha paquetes de servicios integrados, lo que facilitó que los equipos se centraran en lo más importante: atender a los ciudadanos y ofrecer una experiencia digital fluida y excepcional.
Al establecer una plataforma digital conectada y en tiempo real con IBM, el Departamento de Digital Ajman pasó de operaciones manuales y fragmentadas a un modelo de prestación de servicios más automatizado y transparente. Las entidades gubernamentales adquirieron la capacidad de ver, comprender y actuar en función de los datos de los servicios a medida que estos circulaban por el Ajman Service Bus, lo que transformó la forma en que se gestionaban y prestaban los servicios.
Un panel de control centralizado, desarrollado internamente por Digital Ajman y respaldado por el procesamiento de eventos, proporcionó a los stakeholders una visión completa del rendimiento del servicio y las métricas operativas. Gracias a una mayor visibilidad, los equipos automatizaron la elaboración de informes, redujeron el trabajo manual y optimizaron las operaciones, lo que permitió reducir la duración de las tareas a menos de cinco minutos y procesar sin problemas más de 50 000 transacciones diarias.
Estas mejoras operativas se tradujeron directamente en mejores experiencias para los ciudadanos. Los servicios integrados redujeron la duplicación entre departamentos, eliminando las repetidas solicitudes de los mismos documentos.
El cambio a la tecnología digital también aportó importantes beneficios en materia de sostenibilidad. Al reducir el uso de papel, el departamento ahorró dos millones de hojas de papel solo en 2025. “Hemos ahorrado 8,6 millones de AED y hemos salvado 514 árboles”, dijo Hind Al Shamsi, director de la sección de sostenibilidad de sistemas y aplicaciones. “No solo estamos mejorando las operaciones, sino que estamos construyendo un futuro más sostenible y centrado en el ciudadano.”
El Departamento de Digital Ajman se creó en 2017 con el objetivo de desarrollar canales digitales que presten servicios gubernamentales inteligentes a los ciudadanos de Ajman, el emirato más pequeño de los Emiratos Árabes Unidos. Se esfuerza por ofrecer a los ciudadanos servicios públicos de alta calidad, receptivos, integrados e innovadores, en cualquier momento y lugar. Digital Ajman tiene su sede en la ciudad de Ajman.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.