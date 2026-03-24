Ajman es uno de los emiratos más pequeños y ágiles de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ajman comenzó su viaje de transformación digital en 2017 con la creación del Departamento de Digital Ajman, un nuevo departamento dedicado a aumentar la eficiencia en la ciudad y mejorar la vida de sus residentes. En el centro de este esfuerzo está el Ajman Service Bus (AJSB), una plataforma de integración crítica que permite decenas de miles de transacciones diarias conectando organizaciones locales, federales y privadas.

A pesar de su importancia, el Departamento de Digital Ajman se enfrentaba a retos considerables, entre ellos la dificultad para procesar grandes volúmenes de datos durante largos periodos de tiempo, un requisito crítico para las auditorías y el mantenimiento de registros históricos de siete años. Además, la gestión manual de estos datos era muy exigente.

A medida que aumentaba la adopción de servicios digitales, el Departamento de Digital Ajman se enfrentó a crecientes desafíos operativos y de datos. La gestión y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos transaccionales, necesarios para las auditorías y el cumplimiento normativo a largo plazo, se convirtió en una tarea compleja que requería muchos recursos, ya que muchos procesos seguían realizándose de forma manual y resultaban difíciles de ampliar.

La visibilidad limitada de los servicios alojados restringió aún más la capacidad de monitorizar el rendimiento, optimizar las operaciones o medir el impacto de iniciativas como el gobierno sin papel. Los ciudadanos se enfrentaban a dificultades debido a las repetidas solicitudes de documentación, mientras que los responsables carecían de perspectivas centralizadas y en tiempo real para hacer un seguimiento del rendimiento de los servicios, el impacto medioambiental y los avances hacia los objetivos de eficiencia y sostenibilidad.

Para satisfacer las crecientes expectativas y avanzar en su visión de una sociedad completamente digital, el departamento reconoció la necesidad de acelerar la transformación mediante una mayor automatización, gestión centralizada de datos y perspectivas en tiempo real para apoyar la toma de decisiones informada.