1 Según Comscore, The Weather Channel fue el mayor proveedor de pronósticos meteorológicos a nivel mundial (web y app) en 2022 según el promedio del total de visitantes únicos mensuales. Comscore Media Metrix, Tendencia mundial de medios de comunicación, Noticias/Información – Categoría meteorológica incl. The [M] Weather Channel, The, enero-diciembre. Promedio 2022