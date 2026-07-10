Impulsar las ventas mediante datos de sostenibilidad con IA

La Oficina de Sostenibilidad (CSO) de IBM se sitúa en el centro de los datos de sostenibilidad más críticos de la empresa: la información que sustenta los objetivos medioambientales, ayuda al equipo de ventas a ganarse la confianza de los clientes y permite el cumplimiento. Con el tiempo, las solicitudes de estos datos han aumentado tanto en volumen como en complejidad. Las expectativas de obtener respuestas más detalladas y personalizadas crecieron, lo que requería cada vez más tiempo cuando se gestionaban mediante el proceso existente.

Sin un sistema centralizado, el equipo carecía de visibilidad sobre las tendencias emergentes, tenía una capacidad limitada para escalar la asistencia y se enfrentaba a dificultades a la hora de priorizar las oportunidades de mayor valor. El equipo de ventas solía trabajar con información fragmentada u obsoleta, lo que obligaba a los especialistas a dedicar un tiempo considerable a localizar la información, ralentizando así las respuestas y limitando la capacidad de IBM para actuar en función de las perspectivas obtenidas sobre el terreno. Para una función cada vez más esencial para la credibilidad y el rigor operativo de IBM, este enfoque distribuido generaba fricciones evitables y suponía una carga adicional. Al reconocer la necesidad de un modelo más moderno y escalable, la organización recurrió a la IA para transformar la forma en que se accedía y se aplicaba la experiencia en sostenibilidad.