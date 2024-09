CSL Group Inc.

Tras evaluar varias plataformas líderes de planificación de recursos empresariales (ERP) y valorar la última versión de su solución existente, CSL Group optó por contratar IBM® Services para implementar Oracle HCM Cloud y Oracle ERP Cloud.

Karin Jonsson, controlador corporativo de CSL Group, recuerda: "Descartamos muy pronto la última versión de nuestro sistema heredado, porque no estaba bien orientada a nuestro sector y no figuraba en el Magic Quadrant de Gartner. La experiencia nos había demostrado que el sistema no está muy extendido en la zona de Montreal, y que históricamente habíamos tenido dificultades para encontrar soporte local.

Evaluamos tres de las principales soluciones ERP del mercado, teniendo en cuenta factores como el coste de implantación, el coste total de propiedad y la amplitud de funciones. Invitamos a los usuarios de los departamentos financiero y de compras a participar en las demostraciones de los proveedores y les pedimos su opinión al respecto.

Al final, decidimos que Oracle Cloud era la mejor opción para nuestra empresa. Optamos por una implementación en la nube, porque vemos que es hacia donde los proveedores están dirigiendo sus esfuerzos e inversiones. Además, una implementación en la nube liberaría a nuestro equipo informático para que pudiera centrarse en nuestra actividad principal a medida que transformamos nuestras operaciones, en lugar de estar atado a mantener las operaciones básicas.

Elegimos IBM® Services para implantar las soluciones Oracle porque nos pareció que estaban dispuestos a trabajar con nosotros en colaboración, en lugar de asumir el control total. Queríamos aprender a utilizar y gestionar las soluciones de Oracle para tener un mayor sentido de la propiedad, y eso es exactamente lo que nos ofreció IBM".

Trabajando en estrecha colaboración, IBM y CSL Group implementaron las soluciones de Oracle, incluidos los módulos de libro mayor, cuentas por pagar, gestión de tesorería, activos fijos, gestión del capital humano y adquisiciones. Para completar la implementación, IBM adoptó el método de implementación ágil de IBM® Oracle Cloud, que permite una mayor flexibilidad y eficiencia al tiempo que reduce el riesgo. IBM se encargó del desarrollo integral de las aplicaciones y guió a CSL Group a través de una migración satisfactoria a la nube, priorizando determinadas aplicaciones para la migración a la nube en función de las necesidades empresariales. Al sustituir el anticuado sistema heredado por una oferta Oracle Cloud de última generación, IBM ayudó a CSL Group a reducir los costes y los recursos implicados en la gestión de aplicaciones, y a desbloquear el valor de las aplicaciones empresariales para impulsar una mejor toma de decisiones.

Junto con el cambio tecnológico, IBM ayudó a CSL Group a abandonar el trabajo manual y a automatizar aún más los procesos de sus departamentos de finanzas y recursos humanos.

Karin Jonsson comenta: "IBM nos ayudó enormemente a planificar el proyecto para ajustarlo a nuestro ajustado plazo de implantación, centrándose en nuestros requisitos básicos y posponiendo el lanzamiento de algunas funciones hasta fases posteriores. Nos llevamos muy bien con el equipo de IBM y trabajar con ellos fue un placer".

Jean Bernard Caisse, IBM National Leader - Oracle Cloud ERP solutions en Canadá, comenta: "Las organizaciones pequeñas y medianas no suelen esperar que grandes actores como IBM jueguen en su campo, pero en realidad nos estamos moviendo cada vez más en este espacio. Por ejemplo, les mostramos a CSL Group, una organización de tamaño medio, nuestro IBM Client Innovation Center de Montreal, lo que les permitió contar con el asesoramiento y el apoyo de expertos líderes mundiales en Oracle Cloud ERP. Su contribución ha sido decisiva para el éxito general de la implementación en CSL Group".

Junto con la implementación de Oracle, CSL Group experimentó un cambio organizativo. Al ejecutar ambos cambios en paralelo, la empresa pudo alinear las aplicaciones de Oracle para adaptarlas a la nueva estructura empresarial, lo que redujo la necesidad de realizar cambios adicionales más adelante.