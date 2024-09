Los requisitos clave que hicieron que la empresa eligiera IBM Food Trust fueron la accesibilidad, la seguridad, la garantía y la credibilidad. De hecho, IBM Blockchain se insertó en el ciclo de producción en solo unos meses y se aplicó al producto más vendido, el clásico aceite de oliva virgen extra Pietro Coricelli, para garantizar que todos nuestros consumidores pudieran acceder a la referencia certificada. Dimos el siguiente paso con la marca 100 % italiana “Signed by Italian Farmers”.

Coricelli es el líder de la industria en un acuerdo de cadena de suministro de tres años para 2 millones de kilos de aceite de oliva hecho en Italia con tres organizaciones en la región de Apulia. De este acuerdo de cadena de suministro surge el aceite sostenible “Signed by Italian Farmers”, un aceite de oliva virgen extra elaborado en Italia, mediante blockchain y certificado por la cadena de suministro. Los alimentos son un gran tesoro del "Made in Italy", y blockchain les da un valor añadido sobre sus competidores: trazabilidad, seguridad y fiabilidad. También crea un beneficio directo para los agricultores que producen calidad. Está claro que el desarrollo de soluciones blockchain sin una evaluación precisa de todos los retos existentes, incluidas las infraestructuras, la alfabetización digital y la conectividad, podría fracasar estrepitosamente en esta anunciada revolución, pero no en el caso de Coricelli.