En el mundo del comercio electrónico B2B, el éxito no solo consiste en vender productos, sino en ofrecer experiencias fluidas e inteligentes a través de respuestas rápidas, soluciones personalizadas y la libertad de los clientes para gestionar sus transacciones de forma independiente. Para las empresas que operan en este ámbito, la innovación constante no es opcional, es esencial.



Computer Gross, un distribuidor de valor añadido con sede en Italia, descubrió que este cambio traía oportunidades y desafíos. Como primer distribuidor de valor añadido de soluciones de IBM en Italia, la empresa ha seguido siendo socio de IBM y líder en el sector de la distribución durante más de 30 años.

La plataforma de la empresa ha crecido significativamente a lo largo de los años, atrayendo a miles de clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes empresas. Estas empresas confían en Computer Gross para todo, desde el descubrimiento de productos hasta la generación de presupuestos y la recepción de recomendaciones personalizadas.

Sin embargo, a medida que la base de clientes de la empresa se amplió, también lo hizo la complejidad de ofrecer una experiencia fluida, especialmente con un catálogo de más de 145 000 productos. Los equipos de soporte se vieron abrumados por las preguntas repetitivas que consumían un tiempo valioso y les impedían centrarse en tareas de mayor valor. Mientras tanto, los equipos internos se esforzaban por gestionar la creciente demanda de cotizaciones y descubrimiento de productos. Al mismo tiempo, la falta de automatización limitó el éxito de las campañas de promoción y la comunicación de los eventos.

Los retos eran evidentes, pero Computer Gross vio una oportunidad. Al simplificar las interacciones con los clientes y proporcionar a los equipos internos y a los usuarios herramientas de autoservicio, la empresa podría mejorar la satisfacción del cliente, mejorar la eficiencia operativa e impulsar nuevas oportunidades de crecimiento.