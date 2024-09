Con la nueva aplicación Comdata, los conductores de camiones pueden decidir dónde parar para obtener el combustible mejor valorado, según su posición actual, ruta y horario. Los precios mostrados se personalizan para cada conductor, incluyendo automáticamente los descuentos negociados por su empresa, así como las preferencias personales. Pierce dice: “Podemos guiar a los conductores al lugar donde su empresa obtendrá el mejor precio. Cloudant tiene una impresionante capacidad integrada para analizar rutas y geometría de localización, y la inclusión de la cuarta dimensión, el tiempo, significa que la app no dirigirá a los conductores a paradas de combustible que estarán cerradas para cuando lleguen a ellas."

El enfoque de base de datos como servicio de IBM Cloudant contribuyó en gran medida a la rápida comercialización de la aplicación por parte de Comdata. "No tuvimos que pensar en crear o modificar esquemas de bases de datos; simplemente cargamos nuestros datos", dice Pierce. "Hoy no tenemos gastos generales de gestión de bases de datos, por lo que podemos centrarnos en crear nuevas funcionalidades. También nos beneficiamos de la fácil escalabilidad de los servicios Cloudant e IBM Cloud.

"Desarrollar y ejecutar aplicaciones en IBM Cloud significa que no tenemos que pasar por los procedimientos habituales de instalación in situ y de procedimientos para escalar: podemos aumentar y reducir rápidamente la capacidad según sea necesario, y eso es una gran ventaja con una nueva aplicación, cuando no sabe con precisión cuánto uso verá. Debemos mantener un servicio de alta calidad a medida que escalamos, sin tiempo de inactividad, porque este es un entorno de empresa a empresa. Podemos hacerlo con Cloudant".

Cuando necesita crear una aplicación rápidamente, minimizar el número de tecnologías puede ayudar realmente, como explica Pierce: "Esperamos necesitar una herramienta geoespacial independiente, pero las capacidades integradas de la plataforma IBM Cloudant nos dieron todo lo que necesitábamos, lo que optimizó el proceso de desarrollo de la aplicación".