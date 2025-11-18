Clariti Diagnostics y CTI Global aumentan la eficiencia y reducen los costes con las soluciones de IA de IBM watsonx
En varias instalaciones de cuidados a largo plazo, los servicios de laboratorio suelen estar plagados de ineficiencias. Las órdenes de laboratorio se envían con frecuencia a mano, por fax o por correo electrónico. Los datos de los pacientes se introducen manualmente en los registros de salud electrónicos (EHR), lo que provoca entradas duplicadas, errores y flujos de trabajo lentos. Todo esto significa que los resultados de laboratorio críticos tardan más en procesarse, mientras que las tareas administrativas se acumulan en equipos de enfermería ya sobrecargados. Estos problemas ponen en peligro la calidad de la atención y el cumplimiento, al tiempo que aumentan los costes operativos.
Clariti Diagnostics Laboratories se fundó para resolver estos desafíos. Con sede en Columbus, Ohio, este laboratorio clínico certificado por las Enmiendas de Mejora del Laboratorio Clínico (CLIA) presta servicio a instalaciones de vida asistida, instalaciones de atención a ancianos y otros proveedores de atención a largo plazo en todo el estado. Además de los servicios móviles de flebotomía, Clariti ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico, que incluyen química, hematología, microbiología, reacción en cadena de la polimerasa molecular (PCR) y farmacogenómica.
Clariti vio la oportunidad de modernizar los servicios de laboratorio y eliminar los procesos basados en papel, la programación rígida y las oportunidades de facturación perdidas. Para abordar las ineficiencias que afectan a las instalaciones de atención a largo plazo, se propusieron crear una solución que eliminara los puntos débiles comunes y transformara los diagnósticos tanto para los proveedores como para los pacientes. Su objetivo era doble: eliminar las barreras operativas para los clientes y fortalecer su propia capacidad para ofrecer servicios de laboratorio precisos y oportunos a escala.
Para modernizar las operaciones de laboratorio, Clariti se asoció con CTI Global para implementar LifeHealth, un asistente médico virtual creado con el portfolio IBM® watsonx.
LifeHealth se integra directamente con los sistemas EHR, automatizando las solicitudes de laboratorio, el envío de flebotomías, la facturación y la elaboración de informes de resultados. IBM® watsonx.ai El estudio de IA permite el desarrollo escalable de la IA, y la solución de automatización IBM® watsonx Orchestrate lo reúne todo. Watsonx Orchestrate actúa como tejido conectivo de la plataforma LifeHealth, coordinando los agentes de IA, los sistemas de laboratorio y los flujos de trabajo del personal. Al automatizar tareas de varios pasos, como el enrutamiento de solicitudes, el seguimiento de muestras y las actualizaciones de facturación, la solución elimina las transferencias manuales y permite un flujo continuo de información en todo el proceso de atención.
En conjunto, estas capacidades transformaron los flujos de trabajo manuales de Clariti en un sistema totalmente digital y sin papel, lo que redujo la carga administrativa y permitió interacciones precisas y en tiempo real entre los laboratorios de los centros de cuidados a largo plazo.
"Con IBM watsonx impulsando LifeHealth, hemos creado una plataforma que no solo automatiza los flujos de trabajo de laboratorio, sino que también conecta de forma inteligente a Clariti con los sistemas de historias clínicas electrónicas (EHR) de sus clientes, lo que agiliza la continuidad de la información sanitaria y la coordinación de la atención en los centros de cuidados a largo plazo", afirmó Michelle Barry, doctora y directora ejecutiva de CTI Global.
Con la implementación de LifeHealth, Clariti se ha convertido en líder en la prestación de servicios de laboratorio más inteligentes y rápidos en los centros de atención a largo plazo de Ohio. Al digitalizar y automatizar los flujos de trabajo del laboratorio con soluciones basadas en inteligencia artificial, Clariti logró una reducción del 60 % en el tiempo dedicado por el personal de enfermería al papeleo relacionado con el laboratorio y una disminución del 50 % en los errores de etiquetado y las repeticiones de extracciones de muestras. Estas mejoras han dado lugar a plazos de entrega más rápidos, a menudo en el mismo día, lo que ha mejorado significativamente la atención al paciente y ha reducido los errores clínicos.
"La integración con CTI Global LifeHealth y las tecnologías de IA de IBM ha supuesto un cambio revolucionario", afirmó Joseph Landau, CEO de Clariti Diagnostics. "La integración de LifeHealth no solo ha optimizado nuestros procesos de pruebas de laboratorio, sino que también ha ampliado el alcance, la precisión y la rapidez de nuestros servicios".
Hoy en día, la organización está equipada para ofrecer diagnósticos de alta calidad a escala, algo que no era factible antes de la implementación de la nueva tecnología. Esta colaboración con CTI Global sitúa a Clariti a la vanguardia de la innovación en el diagnóstico de cuidados a largo plazo, con IBM como socio tecnológico de confianza para impulsar futuros avances tecnológicos.
Clariti Diagnostics Laboratories es un laboratorio clínico certificado por CLIA fundado en Columbus, Ohio en 2019. La compañía se especializa en atender hogares de ancianos, instalaciones de vida asistida y otros proveedores de atención a largo plazo en todo el estado de Ohio. Clariti ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico, que incluyen química, hematología, microbiología, PCR molecular, farmacogenómica y servicios de flebotomía móvil. Sus flujos de trabajo personalizados tienen como objetivo agilizar los procesos de laboratorio y mejorar la atención al paciente.
CTI Global, Silver Business Partner de IBM, es una asociación público-privada y una empresa social fundada en 2019 y con sede en Uganda. Se centran en llevar el desarrollo sostenible al África subsahariana rural a través de la tecnología y las buenas prácticas en áreas como la agricultura, la sanidad, las energías renovables y la banca electrónica. Su ecosistema de salud digital LifeHealth aprovecha las plataformas impulsadas por IA para proporcionar soluciones holísticas a clientes de todo el mundo.
Explore cómo las soluciones de IA de IBM pueden modernizar sus procesos y mejorar la eficiencia y la precisión.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, IBM watsonx, watsonx.ai, y watsonx Orchestrate son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.