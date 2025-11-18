En varias instalaciones de cuidados a largo plazo, los servicios de laboratorio suelen estar plagados de ineficiencias. Las órdenes de laboratorio se envían con frecuencia a mano, por fax o por correo electrónico. Los datos de los pacientes se introducen manualmente en los registros de salud electrónicos (EHR), lo que provoca entradas duplicadas, errores y flujos de trabajo lentos. Todo esto significa que los resultados de laboratorio críticos tardan más en procesarse, mientras que las tareas administrativas se acumulan en equipos de enfermería ya sobrecargados. Estos problemas ponen en peligro la calidad de la atención y el cumplimiento, al tiempo que aumentan los costes operativos.

Clariti Diagnostics Laboratories se fundó para resolver estos desafíos. Con sede en Columbus, Ohio, este laboratorio clínico certificado por las Enmiendas de Mejora del Laboratorio Clínico (CLIA) presta servicio a instalaciones de vida asistida, instalaciones de atención a ancianos y otros proveedores de atención a largo plazo en todo el estado. Además de los servicios móviles de flebotomía, Clariti ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico, que incluyen química, hematología, microbiología, reacción en cadena de la polimerasa molecular (PCR) y farmacogenómica.

Clariti vio la oportunidad de modernizar los servicios de laboratorio y eliminar los procesos basados en papel, la programación rígida y las oportunidades de facturación perdidas. Para abordar las ineficiencias que afectan a las instalaciones de atención a largo plazo, se propusieron crear una solución que eliminara los puntos débiles comunes y transformara los diagnósticos tanto para los proveedores como para los pacientes. Su objetivo era doble: eliminar las barreras operativas para los clientes y fortalecer su propia capacidad para ofrecer servicios de laboratorio precisos y oportunos a escala.

