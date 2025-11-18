La colaboración de Citi con IBM ha mejorado significativamente sus procesos de auditoría. La nueva plataforma de IA automatiza el análisis de documentos, señala anomalías y proporciona a los auditores conocimientos respaldados por datos, lo que reduce las cargas de trabajo y mejora la calidad de la auditoría. Los primeros casos de uso que incluyen la puntuación de control basada en IA y el análisis de documentos impulsado por PLN han ahorrado cientos de miles de horas y han creado nuevas oportunidades para la innovación. Citi ahora opera un espacio dedicado a la innovación en IA desarrollado en asociación con IBM para fomentar los avances continuos en automatización, integridad de datos y gestión del cumplimiento normativo. Esta transformación posiciona la función de auditoría interna de Citi como un modelo líder del sector para la gestión inteligente de riesgos.