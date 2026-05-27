Ciberresiliencia más inteligente para la fabricación de alimentos

Citadelle refuerza la ciberresiliencia con IBM FlashSystem y Storage Defender para una recuperación más rápida y limpia
Citadelle, líder canadiense en la fabricación de alimentos, necesitaba avanzar en la forma de proteger los datos y los sistemas de producción a medida que los riesgos cibernéticos evolucionaban a un ritmo cada vez más rápido. Sus procesos de copia de seguridad y almacenamiento existentes dependían de la supervisión manual y ofrecían formas limitadas de verificar si los datos estaban limpios, sin compromisos o listos para una recuperación rápida. Esto dificultó confirmar la preparación para la recuperación en todas las operaciones e introdujo incertidumbre a la hora de restaurar los sistemas de producción esenciales. Sin un entorno aislado para probar la integridad de las copias de seguridad, el equipo no podía identificar de forma fiable los datos corruptos o incompletos antes de un evento de recuperación. A medida que la demanda digital seguía aumentando en toda su huella de fabricación, Citadelle necesitaba un enfoque más integrado y preparado para el futuro para proteger los datos, apoyar la replicación segura y mantener la confianza en la continuidad del negocio.
Citadelle se asoció con IBM para construir una base de protección de datos más inteligente y resiliente para sus operaciones de fabricación de alimentos. IBM FlashSystem ofrecía replicación segura y copia protegida instantánea, proporcionando puntos de recuperación instantánea en caso de incidente para ayudar a proteger datos de producción críticos. Apoyándose en un módulo FlashCore (FCM), la cooperativa obtiene una detección de ransomware en matriz impulsada por IA que identifica comportamientos anómalos de E/S en menos de un minuto, lo que permite a los equipos detener ataques antes y fortalecer la resiliencia global de los datos. IBM Storage Defender – Data Protect añadió visibilidad centralizada, flujos de trabajo de recuperación automatizados y detección inteligente de anomalías para reducir la dependencia de tareas manuales. IBM Technology Expert Labs también implementó un entorno de sala blanca aislado para la validación previa a la recuperación. En conjunto, estas capacidades sustituyeron procesos fragmentados por un modelo de recuperación integrado y verificable, ayudando a Citadelle a mover de revisiones de copias de seguridad lentas y manuales a una recuperación más rápida, limpia y segura en sus sistemas de producción.
Modernizar su panorama de protección de datos con IBM ha reforzado la capacidad de Citadelle para restaurar sistemas de producción de forma rápida y segura. IBM FlashSystem Safeguarded Copy ofrece instantáneas seguras e inalterables que reducen el riesgo de recuperación y permiten restauraciones más precisas. Gracias a Safeguarded Copy, Citadelle pasó de no tener ningún punto de recuperación validado a disponer de dos instantáneas limpias e inmutables al día, lo que garantiza que siempre haya puntos de restauración fiables y verificados disponibles en caso de ciberataques. Además, Safeguarded Copy permite a la cooperativa restaurar instantáneas de estado comprobado en menos de 60 segundos, lo que reduce drásticamente el tiempo de preparación para la recuperación y garantiza una restauración rápida y predecible cuando más importa. IBM Storage Defender – Data Protect automatiza las comprobaciones de integridad, lo que ayuda a Citadelle a reducir el trabajo manual de copias de seguridad en un 80 %. Combinado con su entorno de validación en sala limpia, Citadelle puede mantener una interrupción del sistema casi nula incluso en caso de un gran incidente cibernético, manteniendo las líneas de producción en funcionamiento y protegiendo la cadena de suministro.
Citadelle es una cooperativa canadiense de jarabe de arce fundada en 1925. Con sede en Quebec, agrupa a cerca de 1.500 familias de productores y es líder mundial en la fabricación de productos alimenticios, dedicándose a la elaboración de productos de arce puro y otros ingredientes naturales para mercados de todo el mundo.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.