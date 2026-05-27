Ciberresiliencia más inteligente para la fabricación de alimentos

Citadelle, líder canadiense en la fabricación de alimentos, necesitaba avanzar en la forma de proteger los datos y los sistemas de producción a medida que los riesgos cibernéticos evolucionaban a un ritmo cada vez más rápido. Sus procesos de copia de seguridad y almacenamiento existentes dependían de la supervisión manual y ofrecían formas limitadas de verificar si los datos estaban limpios, sin compromisos o listos para una recuperación rápida. Esto dificultó confirmar la preparación para la recuperación en todas las operaciones e introdujo incertidumbre a la hora de restaurar los sistemas de producción esenciales. Sin un entorno aislado para probar la integridad de las copias de seguridad, el equipo no podía identificar de forma fiable los datos corruptos o incompletos antes de un evento de recuperación. A medida que la demanda digital seguía aumentando en toda su huella de fabricación, Citadelle necesitaba un enfoque más integrado y preparado para el futuro para proteger los datos, apoyar la replicación segura y mantener la confianza en la continuidad del negocio.