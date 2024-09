Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aprovecha la tecnología de IBM Blockchain para crear un libro mayor cifrado que recopila registros sanitarios electrónicos (EHR), sin comprometer los requisitos normativos y de seguridad de datos.

Reto empresarial Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recopila datos sobre la salud de los estadounidenses. La organización decidió explorar la posibilidad de aprovechar los registros sanitarios electrónicos (EHR) como fuente de datos. Pero había desafíos obvios que resolver, incluida la protección de los derechos de privacidad y los permisos de datos.

Transformación CDC está explorando el potencial de la tecnología IBM Blockchain e IBM Cloud para respaldar sus esfuerzos de recopilación de datos. CDC puede aprovechar nuevas fuentes de datos y descubrir información más detallada sobre la salud pública. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) está explorando las tecnologías blockchain y de la nube como una forma de capturar un mundo completamente nuevo de datos, incluidos los registros sanitarios electrónicos (EHR), y de ayudar a garantizar que la información permanezca segura.

A medida que sigamos utilizando Blockchain y aprendiendo más sobre la tecnología, solo el futuro nos dirá qué tipo de impacto tendrá en el Gobierno Federal. Askari Rizvi CTO National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention