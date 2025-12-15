Para diseñar y ejecutar una estrategia integral de transformación digital, CEMIG se asoció con IBM Consulting, integrando tecnología punta y buenas prácticas para optimizar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Una de las iniciativas clave fue el desarrollo de asistentes virtuales con IA para ofrecer soporte digital fluido a la amplia base de clientes de CEMIG. El eje central de esta transformación fue el uso de IBM watsonx.ai, que ayudó en el desarrollo de asistentes virtuales inteligentes y en la integración de grandes modelos de lenguaje (LLM) de código abierto como Llama y Hugging Face. Estas capacidades de IA se vieron aún más potenciadas por NeuralSeek, lo que llevó a respuestas más precisas y conscientes del contexto.

IBM también ayudó a CEMIG a fusionar múltiples plataformas digitales, como su aplicación móvil, su portal en línea y WhatsApp, propiedad de Meta, para ofrecer una experiencia unificada y fácil de usar a los clientes que navegan por el panorama digital de CEMIG. Estas soluciones personalizadas ayudaron a CEMIG a superar el desafío de atender a su diversa base de clientes, lo que se tradujo en una experiencia del cliente más inclusiva y accesible.