Como proveedor multimarca, CDW trabaja en equipo con las principales empresas de TI para ofrecer las soluciones tecnológicas que demandan hoy en día los líderes empresariales, gubernamentales, educativos y sanitarios. La organización, un socio comercial Platinum de IBM, ofrece productos y servicios que abarcan la cartera completa de ofertas de IBM y mantiene un equipo dedicado de expertos para trabajar estrechamente con representantes de IBM en las necesidades cambiantes de sus clientes.

En 2017, un cliente del sector del entretenimiento y los juegos planteó a CDW un reto único. El proveedor de juegos necesitaba invertir en nuevas tecnologías, pero se enfrentó a restricciones presupuestarias que impidieron una compra no planificada dentro del año financiero en curso. "El cliente no pudo tomar posesión de los activos en 2017, pero los dispositivos no estarían disponibles después de fin de año, por lo que fue un verdadero callejón sin salida", afirma Michael Thies, gerente de IBM Software Practice en CDW.