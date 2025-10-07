Catchpoint transforma su enfoque del DNS con IBM® NS1 Connect
Algunas de las organizaciones más grandes del mundo confían en Catchpoint para la monitorización del rendimiento de Internet (IPM). Para respaldar su huella global, la red de agentes global más grande, con miles de dispositivos en más de 100 países, la compañía confía en un servicio de sistema de nombres de dominio (DNS) eficaz y resistente para ayudar a garantizar que la telemetría global se ingiera correctamente y que los clientes sean notificados de inmediato si surja cualquier problema.
Sin embargo, su anterior proveedor de DNS experimentó un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) paralizante y múltiples interrupciones, lo que comprometió la capacidad de Catchpoint para ofrecer servicios fiables y ser la autoridad de confianza en rendimiento para sus clientes. Este evento marcó un importante punto de inflexión para Catchpoint. No podían arriesgar la confianza de los clientes con un sistema defectuoso.
Catchpoint necesitaba una solución de DNS que pudiera minimizar la fricción operativa, integrarse de manera fluida con su infraestructura existente y evitar la pérdida de datos causada por posibles reintentos durante las búsquedas de DNS. Era hora de reexaminar su estrategia de DNS para garantizar tanto la velocidad como la fiabilidad.
En respuesta a estos desafíos, Catchpoint se asoció con IBM para implementar IBM NS1 Connect, una solución DNS robusta y flexible. La colaboración se vio impulsada por varios factores clave, incluido el rendimiento global de DNS de la plataforma y su capacidad para gestionar grandes volúmenes de tráfico de forma fiable.
La transición de Catchpoint a NS1 Connect fue fluida y eficiente, con una incorporación práctica y una interrupción mínima de las operaciones. La empresa optó por una configuración de instancia dual, que implicó combinar los servicios alojados y compartidos de la solución para ayudar a garantizar la redundancia y la confiabilidad, incluso cuando se utilizan firewalls de aplicaciones web (WAF) y redes de distribución de contenido (CDN). La integración con la API NS1 Connect para el seguimiento del inventario de infraestructura agilizó aún más las operaciones. Además, el servicio cumplió con todos los requisitos de Catchpoint para la medición de datos.
Catchpoint también implementó con éxito la dirección del tráfico a través de cadenas de filtros y servicios DNS dedicados, lo que resultó ser invaluable y mejoró significativamente la capacidad de respuesta y la resiliencia de su plataforma IPM.
Este enfoque no solo mejoró la resiliencia, sino que también permitió a Catchpoint utilizar sus propios datos de vigilancia para la dirección inteligente del tráfico en el futuro.
Tras la implementación de NS1 Connect, Catchpoint fue testigo de ganancias sustanciales en velocidad, resiliencia y flexibilidad, todos factores críticos para una empresa cuyo negocio depende de datos de rendimiento en tiempo real. La colaboración con IBM permitió a Catchpoint reforzar su infraestructura digital, garantizando un rendimiento y una fiabilidad consistentes y óptimos.
Como resultado, la empresa está ahora mejor posicionada para ofrecer servicios de alta calidad a sus clientes, manteniendo la rentabilidad y la eficacia operativa. NS1 Connect tiene una infraestructura variada y ofrece una implementación flexible en centros de datos de nivel 1, entornos de nube u otras instancias. Las comprobaciones de estado integradas en las cadenas de filtros también ayudan a garantizar que las respuestas de DNS apunten a servicios viables, lo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad y mejora la experiencia del cliente.
Además, la asociación de Catchpoint con IBM respalda su viaje de transformación digital en curso, proporcionando la agilidad y escalabilidad necesarias para adaptarse a futuros retos y oportunidades en el panorama en evolución de la monitorización del rendimiento de Internet.
Las empresas digitales recurren a la plataforma de IPM y a la experiencia de Catchpoint para identificar y resolver de forma proactiva los problemas a través de la pila antes de que afecten a los clientes, el personal o las experiencias digitales. Internet confía en Catchpoint por su visibilidad sin precedentes y sus amplios conocimientos sobre Internet.
