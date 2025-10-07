En respuesta a estos desafíos, Catchpoint se asoció con IBM para implementar IBM NS1 Connect, una solución DNS robusta y flexible. La colaboración se vio impulsada por varios factores clave, incluido el rendimiento global de DNS de la plataforma y su capacidad para gestionar grandes volúmenes de tráfico de forma fiable.

La transición de Catchpoint a NS1 Connect fue fluida y eficiente, con una incorporación práctica y una interrupción mínima de las operaciones. La empresa optó por una configuración de instancia dual, que implicó combinar los servicios alojados y compartidos de la solución para ayudar a garantizar la redundancia y la confiabilidad, incluso cuando se utilizan firewalls de aplicaciones web (WAF) y redes de distribución de contenido (CDN). La integración con la API NS1 Connect para el seguimiento del inventario de infraestructura agilizó aún más las operaciones. Además, el servicio cumplió con todos los requisitos de Catchpoint para la medición de datos.

Catchpoint también implementó con éxito la dirección del tráfico a través de cadenas de filtros y servicios DNS dedicados, lo que resultó ser invaluable y mejoró significativamente la capacidad de respuesta y la resiliencia de su plataforma IPM.

Este enfoque no solo mejoró la resiliencia, sino que también permitió a Catchpoint utilizar sus propios datos de vigilancia para la dirección inteligente del tráfico en el futuro.