Ahí es donde entra Carus, una empresa mediana con sede en Finlandia. La solución de marca blanca de Carus presta apoyo a las compañías de ferry de todo el mundo con una aplicación que los pasajeros pueden utilizar durante sus viajes.

Antes de embarcar, los viajeros pueden utilizar la aplicación para reservar billetes, plazas de coche y camarotes. Mientras estén en el barco, pueden utilizarlo para comprar comida y otros servicios. Y cuando llegan a su destino en ferry, la aplicación les facilita el alquiler de coches, la reserva de hoteles, vuelos, billetes de autobús y muchas cosas más.

No obstante, operar en todo el mundo conlleva una serie de desafíos únicos. Cuando Carus entabló conversaciones con una compañía de ferry de Alaska, dichos desafíos se hicieron evidentes. Varios de los destinos de la empresa de Alaska eran tan remotos que no siempre tenían electricidad, por no hablar de una conexión fiable a Internet. Proporcionar un soporte de TI fiable y seguro a los pasajeros que se dirigen a estas comunidades aisladas representaba un nuevo tipo de problema, que Carus estaba dispuesta a resolver con la ayuda de la empresa en cuyos servidores ha confiado durante años: IBM.