Las dificultades reales a las que se enfrenta un restaurador a la hora de contratar personal inspiraron la creación de una plataforma de selección de personal adaptable y diseñada para todos los sectores
Jeff Dudum, fundador y presidente de Careerforce Pro, creó su plataforma de selección de personal basándose en su propia experiencia. Tras abrir 63 restaurantes en todo el país y contratar a más de 35 000 empleados, aprendió que el crecimiento en sectores competitivos y con alta rotación de personal depende de un factor crítico: conectar con los candidatos adecuados antes de que acepten otra oferta. En entornos de ritmo acelerado, el volumen de solicitudes puede ser abrumador, la calidad del talento puede ser irregular y los métodos de selección tradicionales pueden ser lentos e ineficaces. Mientras los responsables de contratación se ocupan de las operaciones diarias, a menudo se les escapan candidatos valiosos frente a competidores más rápidos. Con sede en el área de la bahía de San Francisco, Jeff convirtió estos retos del mundo real en Careerforce Pro, una plataforma de reclutamiento diseñada para reducir el tiempo de contratación y garantizar que los responsables dediquen su tiempo a los candidatos que realmente encajan en el puesto y la cultura empresarial. Al aportar estructura, coherencia y tecnología más inteligente al proceso de contratación, Careerforce Pro transforma el reclutamiento de una carrera reactiva en una estrategia disciplinada y proactiva, y proporciona a las organizaciones con alta rotación la rapidez y la claridad que necesitan para crecer con confianza.
Para convertir los complejos retos de contratación en una plataforma de selección de personal SaaS escalable y centrada en el cliente, Careerforce Pro se ha asociado con Netsmartz, an IBM Silver Business Partner- Netsmartz recomendó IBM® watsonx.ai e IBM watsonx.governance y trabajó codo con codo con Careerforce Pro para dar forma a una solución de contratación impulsada por IA basada en la precisión, la escalabilidad y la IA responsable.
Mediante watsonx.ai, los equipos desarrollaron un motor de selección inteligente capaz de analizar datos de contratación estructurados y no estructurados, incluidas las descripciones de los puestos y los currículos, con una comprensión contextual que va más allá de la simple coincidencia de palabras clave. Así, se automatizaron la creación de descripciones de puestos, el análisis de currículos, la puntuación de candidatos y la preselección, y el proceso de contratación pasó de ser una tarea manual y laboriosa a un flujo de trabajo eficiente y totalmente automatizado capaz de gestionar con precisión miles de solicitudes.
La plataforma también presentó a IRIS, un asistente de voz con IA que mejora la interacción con los candidatos en las primeras fases del proceso. Gracias a la tecnología de watsonx.ai, IRIS realiza de forma natural llamadas de selección iniciales, evalúa las habilidades y la adecuación al puesto, genera informes de los candidatos y coordina las entrevistas de la segunda ronda. Como explica Jeff Dudum: "Lo que realmente distingue a nuestra plataforma es que no sustituimos su sistema de seguimiento de candidatos (ATS), sino que lo mejoramos". Careerforce Pro está diseñado para integrarse en su sistema actual y proporcionar a los responsables de contratación la claridad necesaria para centrarse en los candidatos adecuados. En lugar de dedicar valiosas horas a descartar a los solicitantes no cualificados, su equipo adquiere perspectivas estructuradas y útiles que aportan coherencia, transparencia y disciplina al proceso de selección. IRIS se convierte en una extensión del equipo de contratación: realiza entrevistas estructuradas, recopila y organiza las respuestas de los candidatos, y proporciona información relevante para que los responsables puedan dedicar su tiempo a lo que más importa: captar a los mejores talentos de forma rápida y segura.
Para garantizar la transparencia y una gestión responsable de la IA, Careerforce Pro ha integrado watsonx.governance, que permite documentar las recomendaciones de la IA, monitorizarar el rendimiento y detectar sesgos o desviaciones. Gracias a su colaboración con Netsmartz y a la adopción de las tecnologías IBM watsonx, Careerforce Pro se ha convertido en un sistema de selección de personal totalmente automatizado, inteligente y fiable. "La IA nos ha permitido transformar un proceso de contratación manual e inconsistente en un flujo de trabajo escalable, basado en datos, que ofrece rapidez, precisión y una mejor adecuación de los candidatos", afirma Jeff Dudum.
La plataforma de selección de personal basada en IA de Careerforce Pro ha mejorado notablemente la eficiencia y la precisión del proceso de contratación para sus clientes. Al automatizar la preselección inicial, el análisis de currículos y la búsqueda de candidatos compatibles mediante IBM watsonx.ai, las organizaciones han reducido el tiempo de contratación en más de un 85 % y el tiempo de revisión de currículos en aproximadamente un 97 %, lo que permite a los equipos de selección centrarse en una interacción más significativa con los candidatos. La comprensión contextual que tiene la plataforma de las habilidades de los solicitantes, incluso para los puestos más complejos del sector, ha mejorado la calidad general de la selección y ha reducido los costosos errores de contratación.
Al reflexionar sobre esta alianza, Parth Gargish, vicepresidente ejecutivo de Crecimiento Empresarial de Netsmartz, afirma: "Nuestra colaboración con Careerforce Pro demuestra cómo la combinación de su experiencia en contratación con el potencial de IBM watsonx nos ha permitido crear una plataforma basada en IA que ofrece velocidad y precisión reales a los equipos de selección de personal".
La escalabilidad también ha sido un beneficio destacado, ya que permite a las empresas gestionar grandes picos en el volumen de solicitudes sin comprometer la rapidez, la precisión ni la coherencia. Los primeros usuarios destacan una toma de decisiones más ágil, una mayor visibilidad en todo el proceso de selección y un mayor grado de satisfacción entre los responsables de contratación y los candidatos. La incorporación de watsonx.governance ayuda a las organizaciones a documentar las decisiones respaldadas por IA, monitorizar el rendimiento y mitigar los sesgos a escala.
Y, como concluye Jeff Dudum: "Nuestra plataforma permite a las empresas contratar con la misma coherencia y confianza que exijo en mis propios negocios. Lo que hemos creado no elimina la conexión humana, sino que le da más espacio". Al aportar estructura y eficiencia a las primeras fases del proceso de selección, los responsables de contratación ganan tiempo para interactuar directamente con los candidatos que realmente encajan en el puesto. Los candidatos, por su parte, pueden responder a las preguntas en un entorno cómodo que permite que su personalidad, su estilo de comunicación y sus puntos fuertes se reflejen de forma natural. El resultado es un proceso de contratación más reflexivo y deliberado, que garantiza que cada organización pueda dotar a su negocio del nivel de talento que se merece.
Careerforce Pro es una plataforma de captación de talento con IA, con sede en el área de la bahía de San Francisco (California), diseñada para agilizar la contratación mediante una selección automatizada y una evaluación instantánea de los candidatos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La empresa se centra en mejorar la eficiencia del proceso de contratación para puestos de gran volumen y de misión crítica.
Netsmartz es una empresa estadounidense de ingeniería digital y servicios de TI, fundada en 1999, especializada en el desarrollo de software con IA, servicios en la nube y refuerzo de personal. Con más de 25 años de experiencia, cuenta con más de 1500 profesionales distribuidos en más de 10 oficinas en todo el mundo, y ofrece soluciones tecnológicas personalizadas y escalables tanto a empresas de la lista Fortune 500 como a startups.
IBM watsonx ofrece capacidades de IA de nivel empresarial que ayudan a las organizaciones a automatizar los flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y crecer de forma responsable gracias a su sistema de gobierno integrado. Las empresas pueden modernizar sus estrategias de captación de talento con una IA transparente y fiable que aporta mejoras cuantificables en la eficiencia.
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IBM, el logo de IBM, watsonx, watsonx.ai, y watsonx.governance son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.
Los ejemplos son ilustrativos. Los resultados reales varían en función del entorno y la configuración del cliente.