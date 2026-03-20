Para convertir los complejos retos de contratación en una plataforma de selección de personal SaaS escalable y centrada en el cliente, Careerforce Pro se ha asociado con Netsmartz, an IBM Silver Business Partner- Netsmartz recomendó IBM® watsonx.ai e IBM watsonx.governance y trabajó codo con codo con Careerforce Pro para dar forma a una solución de contratación impulsada por IA basada en la precisión, la escalabilidad y la IA responsable.

Mediante watsonx.ai, los equipos desarrollaron un motor de selección inteligente capaz de analizar datos de contratación estructurados y no estructurados, incluidas las descripciones de los puestos y los currículos, con una comprensión contextual que va más allá de la simple coincidencia de palabras clave. Así, se automatizaron la creación de descripciones de puestos, el análisis de currículos, la puntuación de candidatos y la preselección, y el proceso de contratación pasó de ser una tarea manual y laboriosa a un flujo de trabajo eficiente y totalmente automatizado capaz de gestionar con precisión miles de solicitudes.

La plataforma también presentó a IRIS, un asistente de voz con IA que mejora la interacción con los candidatos en las primeras fases del proceso. Gracias a la tecnología de watsonx.ai, IRIS realiza de forma natural llamadas de selección iniciales, evalúa las habilidades y la adecuación al puesto, genera informes de los candidatos y coordina las entrevistas de la segunda ronda. Como explica Jeff Dudum: "Lo que realmente distingue a nuestra plataforma es que no sustituimos su sistema de seguimiento de candidatos (ATS), sino que lo mejoramos". Careerforce Pro está diseñado para integrarse en su sistema actual y proporcionar a los responsables de contratación la claridad necesaria para centrarse en los candidatos adecuados. En lugar de dedicar valiosas horas a descartar a los solicitantes no cualificados, su equipo adquiere perspectivas estructuradas y útiles que aportan coherencia, transparencia y disciplina al proceso de selección. IRIS se convierte en una extensión del equipo de contratación: realiza entrevistas estructuradas, recopila y organiza las respuestas de los candidatos, y proporciona información relevante para que los responsables puedan dedicar su tiempo a lo que más importa: captar a los mejores talentos de forma rápida y segura.

Para garantizar la transparencia y una gestión responsable de la IA, Careerforce Pro ha integrado watsonx.governance, que permite documentar las recomendaciones de la IA, monitorizarar el rendimiento y detectar sesgos o desviaciones. Gracias a su colaboración con Netsmartz y a la adopción de las tecnologías IBM watsonx, Careerforce Pro se ha convertido en un sistema de selección de personal totalmente automatizado, inteligente y fiable. "La IA nos ha permitido transformar un proceso de contratación manual e inconsistente en un flujo de trabajo escalable, basado en datos, que ofrece rapidez, precisión y una mejor adecuación de los candidatos", afirma Jeff Dudum.