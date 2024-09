"Como una de las principales instituciones financieras que operan en el mercado jordano y regional, Capital Bank Group se está convirtiendo en un referente en el ámbito de los datos y la IA, liderando el camino en la transformación de sus mercados financieros".



"Junto con IBM, en Capital Bank of Jordan estamos encantados de comenzar a usar watsonx para mejorar aún más nuestras capacidades de machine learning e IA. Partiendo de las cargas de trabajo Netezza ya existentes, el objetivo es ver cómo watsonx puede reunir todos los datos, incluidos los no estructurados, en una única capa, para ayudar a impulsar el análisis predictivo, reducir la pérdida de clientes, identificar el fraude y las transacciones de riesgo, y optimizar el marketing de precisión".



"Con Watsonx, Capital Bank of Jordan continúa su viaje hacia la IA y la mejora de sus procesos internos y la experiencia del cliente".

Bahaa' Awartany

Director de datos

Capital Bank of Jordan