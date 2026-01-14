Para abordar la necesidad de alta disponibilidad y migración fluida, Cacpe Loja se asoció con IBM y Advance Networks, un IBM Business Partner, para actualizar su plataforma tecnológica. El principal reto era garantizar que dos entornos productivos pudieran coexistir durante el proceso de migración manteniendo una disponibilidad del 99 %.

El proceso de implementación comenzó con la implementación de tres unidades IBM FlashSystem 5300, cada una equipada con módulos IBM FlashCore. Estas soluciones fueron seleccionadas por su rendimiento superior, rentabilidad y alineación con los requisitos de Cacpe Loja. También facilitaron un entorno de almacenamiento redundante completo, garantizando una alta disponibilidad.

Además, la transformación a la nueva infraestructura incluyó servidores IBM Power, conmutadores de red de área de almacenamiento (SAN) e IBM Storage Insights Pro. La integración de estos componentes se gestionó meticulosamente para lograr redundancia y una disponibilidad del 99 %. La implementación de los conmutadores SAN fue un hito clave, ya que constituyó la columna vertebral de la alta disponibilidad y permitió la implementación fluida de toda la solución.

El equipo de IBM Expert Labs, aprovechando la metodología de alta disponibilidad basada en políticas (PBHA) de IBM, también ayudó a garantizar la implementación de funciones de alta disponibilidad para controladores de almacenamiento. Este enfoque no solo cumplió sino que superó las expectativas de Cacpe Loja, ya que proporcionó una solución sólida de recuperación ante desastres y minimizó los riesgos de tiempo de inactividad.

La colaboración entre Advance Networks e IBM fue fundamental para el éxito del proyecto. Advance Networks, con su amplia experiencia en el sector financiero, proporcionó conocimientos inestimables sobre el entorno y las operaciones del cliente. IBM, por otro lado, ofreció experiencia técnica y soporte, definiendo la configuración, la solución y los precios adecuados.