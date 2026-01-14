Cacpe Loja moderniza su infraestructura de almacenamiento con IBM® FlashSystem 5300
Cacpe Loja, una destacada cooperativa de crédito y ahorro del sector financiero ecuatoriano, se enfrentó a importantes dificultades cuando su plataforma tecnológica existente comenzó a carecer de alta disponibilidad. Esta falta de fiabilidad planteaba un riesgo sustancial de pérdida de datos e interrupción operativa, lo que podría afectar a la cooperativa de manera crítica. Además, el desafío se vio agravado por el requisito de mantener dos entornos productivos durante el proceso de migración.
Para evitar futuras pérdidas de datos y garantizar un servicio ininterrumpido a sus clientes, Cacpe Loja necesitaba una solución que pudiera garantizar una alta disponibilidad y una coexistencia fluida en ambos entornos.
Para abordar la necesidad de alta disponibilidad y migración fluida, Cacpe Loja se asoció con IBM y Advance Networks, un IBM Business Partner, para actualizar su plataforma tecnológica. El principal reto era garantizar que dos entornos productivos pudieran coexistir durante el proceso de migración manteniendo una disponibilidad del 99 %.
El proceso de implementación comenzó con la implementación de tres unidades IBM FlashSystem 5300, cada una equipada con módulos IBM FlashCore. Estas soluciones fueron seleccionadas por su rendimiento superior, rentabilidad y alineación con los requisitos de Cacpe Loja. También facilitaron un entorno de almacenamiento redundante completo, garantizando una alta disponibilidad.
Además, la transformación a la nueva infraestructura incluyó servidores IBM Power, conmutadores de red de área de almacenamiento (SAN) e IBM Storage Insights Pro. La integración de estos componentes se gestionó meticulosamente para lograr redundancia y una disponibilidad del 99 %. La implementación de los conmutadores SAN fue un hito clave, ya que constituyó la columna vertebral de la alta disponibilidad y permitió la implementación fluida de toda la solución.
El equipo de IBM Expert Labs, aprovechando la metodología de alta disponibilidad basada en políticas (PBHA) de IBM, también ayudó a garantizar la implementación de funciones de alta disponibilidad para controladores de almacenamiento. Este enfoque no solo cumplió sino que superó las expectativas de Cacpe Loja, ya que proporcionó una solución sólida de recuperación ante desastres y minimizó los riesgos de tiempo de inactividad.
La colaboración entre Advance Networks e IBM fue fundamental para el éxito del proyecto. Advance Networks, con su amplia experiencia en el sector financiero, proporcionó conocimientos inestimables sobre el entorno y las operaciones del cliente. IBM, por otro lado, ofreció experiencia técnica y soporte, definiendo la configuración, la solución y los precios adecuados.
Cacpe Loja ha experimentado un cambio transformador en sus capacidades tecnológicas gracias a su colaboración con IBM. La implementación de IBM FlashSystem 5300 con módulos IBM FlashCore ha resultado en una mejora del 60 % en la respuesta a la ejecución de procesos, un aumento del 99 % en la capacidad para entornos de bases de datos transaccionales y una mejora del 60 % en el rendimiento de las copias de seguridad.
Además, la cooperativa ahora cuenta con una alta disponibilidad del 99 %, lo que ayuda a garantizar un servicio ininterrumpido a sus clientes. El tiempo necesario para los procesos de fin de día, de mes y de año se ha reducido de 4 a 2 horas, lo que da fe de la mayor eficacia que ha aportado la nueva infraestructura de almacenamiento.
De cara al futuro, Cacpe Loja tiene previsto centrarse en la definición de estrategias de seguridad para sus bases de datos. La cooperativa confía en que su nueva infraestructura de almacenamiento, impulsada por IBM, seguirá respaldando su estrategia empresarial y de TI a largo plazo, ayudando a garantizar servicios ininterrumpidos a sus clientes. La implementación exitosa de IBM FlashSystem 5300 ha establecido una nueva referencia para Cacpe Loja, lo que demuestra el poder de las alianzas estratégicas para impulsar la transformación digital.
Cacpe Loja es una importante cooperativa de ahorro y crédito con sede en Loja, Ecuador. Es una de las instituciones financieras más importantes del país, que atiende a una variada gama de clientes. La cooperativa ofrece diversos servicios, como cuentas de ahorro, préstamos e inversiones, con el objetivo de proporcionar soluciones financieras seguras y rentables.
