Modernizar la resiliencia del mainframe para una escala preparada para la IA

La evolución de IBM Z con ciberresiliencia y una capa unificada de API y datos para permitir una IA segura en el entorno local
Broadridge Financial Solutions se encuentra en el centro de los mercados de capitales mundiales, donde las cargas de trabajo de misión crítica deben cumplir estrictos estándares de seguridad, gobierno y disponibilidad continua. Los clientes ahora esperan experiencias en tiempo real, una mayor resiliencia contra el riesgo cibernético y resultados tangibles de la IA. Para cumplir con estas expectativas, Broadridge contrató a IBM para ampliar su estrategia de modernización alrededor de IBM Z sin alterar procesos críticos para el mercado.
Los objetivos estaban claros. Evolucionar el núcleo del mainframe de alto rendimiento. Proporcionar acceso regulado a datos de confianza. Prepararse para una IA híbrida capaz de adaptarse a cualquier escala. IBM establece la modernización como un programa continuo a nivel de plataforma que protege las inversiones anteriores al tiempo que habilita nuevas capacidades en infraestructura, sistema operativo, middleware, seguridad, automatización y servicios de IA. Esta dirección mantiene la fiabilidad y el cumplimiento intactos a medida que los cambios se aceleran.
en flujos del Tesoro de EE. UU. gestionados en IBM Z
de los remitentes de correo de EE. UU. gestionados en mainframe
Broadridge e IBM avanzaron en una primera modernización de Z que conserva IBM Z como la columna vertebral segura y de gran volumen para el procesamiento regulado. IBM Z Cyber Vault se añadió para crear copias aisladas y con integridad comprobada que admiten una recuperación limpia sin reelaborar la pila integrada. El paso clave de modernización introdujo una capa unificada de datos y API, que proporciona un acceso gobernado y de alta confianza a los datos fundacionales en IBM Z. Esto permite una integración segura con servicios basados en la nube en AWS, mientras que los datos regulados permanecen protegidos en IBM Z.
La arquitectura híbrida ahora soporta capacidades impulsadas por IA para el descubrimiento previo y operaciones posteriores a la operación, ancladas a datos precisos y fiables en IBM Z, una infraestructura resiliente a escala de mercado. Se trata de una modernización entregada como un programa sostenido a nivel de plataforma, no como un ejercicio de código único.
Tras este trabajo, Broadridge continúa ejecutando entre 10 y 12 billones de dólares en flujos diarios del Tesoro estadounidense en un núcleo IBM Z reforzado, ofreciendo operaciones seguras y siempre activas a escala de mercado. La fiabilidad de IBM Z también es compatible con aproximadamente el 1 % de todos los proveedores de correo de EE. UU., lo que subraya el rendimiento probado para las comunicaciones reguladas.
El entorno amplía los puntos fuertes de IBM Z en seguridad, disponibilidad e integridad de las transacciones, y añade ciberresiliencia con IBM Z Cyber Vault para la recuperación basada en SLA.
Una capa unificada de datos y API ahora permite el acceso gobernado para la IA local y alineada con la nube, lo que simplifica la integración con los servicios de AWS y reduce los problemas de incorporación. El resultado es una modernización constante con IBM que añade nuevos servicios al tiempo que protege la fiabilidad, el cumplimiento y las inversiones anteriores.
Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) es una empresa líder mundial en tecnología que, gracias a su reconocida experiencia y a su tecnología transformadora, ayuda a sus clientes del sector de los servicios financieros a operar, innovar y crecer. Impulsan la inversión, el gobierno y la comunicación para sus clientes, impulsando la resiliencia operativa, elevando el rendimiento empresarial y transformando la experiencia de los inversores.
Sus plataformas tecnológicas y operativas procesan y generan más de 7000 millones de comunicaciones al año y sustentan un volumen medio diario de negociación de más de 15 billones de dólares en valores tokenizados y tradicionales en todo el mundo. Broadridge, certificada como "Great Place to Work", forma parte del índice S&P 500 y cuenta con más de 15 000 empleados en 21 países. Para obtener más información, visite www.broadridge.com.
© Copyright IBM Corporation, mayo de 2026.
IBM, el logo de IBM e IBM Z son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.