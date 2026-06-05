Modernizar la resiliencia del mainframe para una escala preparada para la IA

Broadridge Financial Solutions se encuentra en el centro de los mercados de capitales mundiales, donde las cargas de trabajo de misión crítica deben cumplir estrictos estándares de seguridad, gobierno y disponibilidad continua. Los clientes ahora esperan experiencias en tiempo real, una mayor resiliencia contra el riesgo cibernético y resultados tangibles de la IA. Para cumplir con estas expectativas, Broadridge contrató a IBM para ampliar su estrategia de modernización alrededor de IBM Z sin alterar procesos críticos para el mercado.

Los objetivos estaban claros. Evolucionar el núcleo del mainframe de alto rendimiento. Proporcionar acceso regulado a datos de confianza. Prepararse para una IA híbrida capaz de adaptarse a cualquier escala. IBM establece la modernización como un programa continuo a nivel de plataforma que protege las inversiones anteriores al tiempo que habilita nuevas capacidades en infraestructura, sistema operativo, middleware, seguridad, automatización y servicios de IA. Esta dirección mantiene la fiabilidad y el cumplimiento intactos a medida que los cambios se aceleran.