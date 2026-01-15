La ambición de Brasil TecPar de situarse entre los cinco principales operadores de telecomunicaciones de Brasil para 2027 exigía algo más que la expansión de la red: requería inteligencia operativa. El modelo de consolidación de la empresa, que integra múltiples ISP regionales, creó un ecosistema complejo de sistemas heredados, protocolos diversos y enormes flujos de datos.

Diariamente, cientos de miles de alertas de OSS (sistemas de soporte de operaciones para la monitorización de la red) y BSS (sistemas de soporte empresarial para procesos de clientes y facturación), dispositivos de red de fibra y centros de datos edge competían por la atención, lo que dificultaba la priorización de incidentes críticos. El triaje manual ralentizaba los tiempos de respuesta y aumentaba los costes, mientras que los problemas recurrentes amenazaban la fiabilidad del servicio. La ausencia de un sistema centralizado para la gestión de activo y órdenes de trabajo se sumó al desafío, haciendo que las operaciones de campo fueran costosas e ineficientes. A medida que la base de clientes superó los 1,3 millones de suscriptores y la infraestructura se amplió a más de 212 000 kilómetros de fibra, lo que estaba en juego era claro: sin un enfoque unificado y predictivo de las operaciones, el crecimiento podría comprometer la experiencia que define la promesa de marca de Brasil TecPar: estar cerca para que las personas puede ir más allá.