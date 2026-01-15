Brasil TecPar escala la conectividad mediante automatización y observabilidad impulsadas por IA
La ambición de Brasil TecPar de situarse entre los cinco principales operadores de telecomunicaciones de Brasil para 2027 exigía algo más que la expansión de la red: requería inteligencia operativa. El modelo de consolidación de la empresa, que integra múltiples ISP regionales, creó un ecosistema complejo de sistemas heredados, protocolos diversos y enormes flujos de datos.
Diariamente, cientos de miles de alertas de OSS (sistemas de soporte de operaciones para la monitorización de la red) y BSS (sistemas de soporte empresarial para procesos de clientes y facturación), dispositivos de red de fibra y centros de datos edge competían por la atención, lo que dificultaba la priorización de incidentes críticos. El triaje manual ralentizaba los tiempos de respuesta y aumentaba los costes, mientras que los problemas recurrentes amenazaban la fiabilidad del servicio. La ausencia de un sistema centralizado para la gestión de activo y órdenes de trabajo se sumó al desafío, haciendo que las operaciones de campo fueran costosas e ineficientes. A medida que la base de clientes superó los 1,3 millones de suscriptores y la infraestructura se amplió a más de 212 000 kilómetros de fibra, lo que estaba en juego era claro: sin un enfoque unificado y predictivo de las operaciones, el crecimiento podría comprometer la experiencia que define la promesa de marca de Brasil TecPar: estar cerca para que las personas puede ir más allá.
Para mantener su crecimiento y cumplir su visión de conectividad nacional, Brasil TecPar introdujo CORTEX, un centro de operaciones de red cognitiva diseñado para la escala y la fiabilidad. En el núcleo de CORTEX se encuentra IBM® Maximo Application Suite, que gestiona activos como más de 3300 sitios de red, más de 212 000 km de infraestructura de fibra y centros de datos edge. Maximo automatiza la creación de órdenes de trabajo, vincula los incidentes a los activos afectados y permite un mantenimiento proactivo, reduciendo el tiempo de inactividad y los envíos innecesarios al campo. IBM Cloud Pak for AIOps actúa como la capa cognitiva para la observabilidad y la correlación de eventos, filtrando el ruido de las alertas y prediciendo los fallos antes de que se produzcan. Juntos, transforman las operaciones de una resolución reactiva de problemas a una resiliencia predictiva basada en datos.
La implementación siguió la metodología IBM Garage, acelerando el diseño y la implementación a través de prácticas ágiles y marcos de gobierno para garantizar la adopción y un ROI medible.
El impacto de CORTEX fue inmediato y profundo. Brasil TecPar amplió la capacidad de escucha de la red hasta 15 veces, pasando de 20 000 a 250 000 alertas por día. En la actualidad, la plataforma monitoriza más de 3300 sitios de red en nueve estados y el Distrito Federal, gestiona más de 212 000 kilómetros de fibra y procesa hasta 300 000 alertas diarias con inteligencia predictiva. La correlación automatizada de eventos y la emisión de tickets redujeron drásticamente el tiempo medio de resolución (MTTR), mientras que el ruido de las alertas se redujo en más de un 70 %, liberando a los ingenieros del triaje repetitivo. La integración con IBM Maximo automatizó la creación de órdenes de servicio y vinculó los incidentes a los activos afectados, agilizando el mantenimiento y reduciendo los envíos innecesarios al campo. Estas mejoras reforzaron la fiabilidad del servicio y aceleraron el avance de Brasil TecPar hacia operaciones proactivas y basadas en datos, impulsadas por IBM Maximo Application Suite e IBM Cloud Pak for AIOps.
Brasil TecPar, con sede en São Paulo, en octubre de 2025, con la adquisición de All Rede y OnNet, se convirtió en el quinto mayor proveedor de banda ancha fija del país. Fundada en 1995, se convirtió en un grupo nacional de telecomunicaciones a través de fusiones y adquisiciones, completando 57 adquisiciones e integrando marcas como Amigo, Ávato, Blink, ALT y Sempre. Con más de 1,3 millones de suscriptores en nueve estados y el Distrito Federal con más de 212 000 km de red de fibra, aspira a situarse entre los cinco principales operadores de Brasil en 2027.
