boxxe utilizó una versión anterior de QRadar durante varios años. Cuando el equipo quiso seguir mejorando sus capacidades de seguridad, evaluó otras soluciones de detección y respuesta ante amenazas y decidió que IBM Security QRadar SIEM en la nube, combinado con IBM Security QRadar SOAR, ofrecía las mejores ventajas para los retos de seguridad actuales.

"No es que IBM sea la única que ofrece ciertas capacidades", dice Kemp, "es la forma en que se ha hecho. No es raro que otras herramientas dispongan de análisis del comportamiento del usuario (UBA), pero el machine learning y la IA que hay detrás de la solución de IBM han sido bien desarrollados. Nos facilita mucho su uso". Kemp afirma que lo mismo puede decirse de las capacidades de orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR) y de experiencia unificada del analista (UAX) de QRadar. "No son necesariamente nuevas, pero están muy por delante de otras ofertas. Ahora somos capaces de mitigar amenazas avanzadas que antes no podíamos detectar".

Kemp relata una historia en la que el UBA (análisis del comportamiento de los usuarios) de QRadar superó a una regla de detección aplicada manualmente para los ataques de fuerza bruta. El equipo llevaba utilizando el UBA solo una semana cuando un intento de fuerza bruta tuvo como objetivo un ID de usuario de boxxe. En cinco minutos, el UBA detectó inicios de sesión anómalos y empezó a aumentar la puntuación de riesgo de la actividad, lo que permitió al equipo de SOC responder y evitar cualquier daño. La regla creada manualmente activó una alerta unos 10 minutos después.

Ahora, boxxe está aprovechando esa eficiencia a escala. El equipo ha implementado el UBA en una arquitectura de tenencia múltiple y ha activado más de 1500 reglas, y solo ha obtenido un falso positivo. "Se mantiene en segundo plano haciendo todo el aprendizaje por sí mismo", dice Kemp. "No necesita ninguna entrada por nuestra parte, más allá de a quién busco y cuál es el umbral".

Y aunque boxxe apenas está empezando a utilizar la UAX, Kemp afirma que ya supone un gran avance. "Podemos utilizarla para integrar prácticamente cualquier cosa", afirma. Su búsqueda federada parece ser algo único, ya que va a otras plataformas, lee sus datos y nos devuelve los resultados con los filtros que seleccionemos. Antes manejábamos 14 paneles de control. Hemos utilizado la UAX para consolidarlos hasta reducirlos a tres, y tenemos previsto llegar a uno solo. Podemos escalar en UAX, podemos tratar alertas con ella, podemos hacer referencias cruzadas, hacer análisis de reputación desde ella, búsqueda de amenazas... Todo en un solo panel de cristal".

Otro factor que influyó en la decisión de boxxe de optar por IBM fue el soporte polifacético de ésta. Como IBM Business Partner, boxxe aprovechó el Build Fund de IBM, un programa de asistencia financiera IBM Partner Plus, para recibir un descuento en su compra. IBM Expert Labs ayudó con la implementación y proporcionó un experto a su disposición para responder a las preguntas y ayudar a resolver los problemas a medida que surgían. Y boxxe también recibió un gran apoyo de los equipos de Ventas y Éxito del Cliente de IBM.