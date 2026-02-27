Cómo BORICA protege el ecosistema de pagos de Bulgaria con IBM® Safer Payments
BORICA AD, el operador de pagos nacional de Bulgaria, procesa grandes volúmenes de transacciones digitales y con tarjeta en las instituciones emisoras y adquirentes. A medida que los ataques de fraude se hicieron más rápidos, automatizados y multicanal, los controles tradicionales basados en reglas tenían dificultades para mantener el ritmo.
¿Cómo se detiene el fraude sofisticado en milisegundos sin interrumpir las transacciones legítimas?
BORICA se enfrentaba a una creciente presión por fraude, a las expectativas de los clientes y a la necesidad de proteger la infraestructura de pagos nacional con decisiones en menos de 10 ms. Los falsos positivos suponían un riesgo de fricción para los clientes, mientras que los fraudes no detectados significaban una exposición financiera y de reputación. Para seguir siendo resiliente, BORICA necesitaba una plataforma de prevención del fraude escalable y en tiempo real capaz de adaptarse a los patrones de ataque cambiantes sin comprometer el rendimiento.
BORICA se asoció con IBM y el socio de implementación IBS para modernizar su arquitectura nacional de prevención del fraude. Juntos, implementaron IBM Safer Payments como una plataforma centralizada y multiinquilino, sustituyendo los sistemas heredados por una puntuación de riesgo conductual en tiempo real.
IBM Safer Payments proporciona procesamiento en memoria, detección basada en machine learning y escalabilidad horizontal para dar soporte a la monitorización de transacciones de gran volumen. IBS integró la plataforma directamente en los flujos de trabajo de pago de BORICA, lo que permitió la toma de decisiones en tiempo real entre los bancos y PSP participantes.
La implementación transformó la vigilancia del fraude de controles fragmentados a nivel institucional a un modelo de servicio nacional compartido. Las actualizaciones manuales de las normas y las revisiones retrasadas se sustituyeron por una puntuación automatizada en tiempo real y una gestión centralizada del riesgo.
Con IBM Safer Payments, BORICA protege ahora más del 70 % de las transacciones nacionales con tarjeta en tiempo real, dando soporte a más de 16 bancos y PSP en una plataforma nacional compartida. El sistema procesa más de 4000 transacciones por segundo con una latencia inferior a 10 milisegundos, lo que permite controles coherentes contra el fraude y la AML en todas las instituciones participantes. Lo que antes estaba basado en lotes y fragmentado, ahora está centralizado, automatizado y orientado al riesgo de comportamiento. BORICA puede ampliar la prevención del fraude a todas las instituciones, extender la cobertura a los pagos instantáneos y a los canales digitales, y adaptarse más rápidamente a las amenazas emergentes. IBM e IBS continúan apoyando la expansión de BORICA, reforzando la resiliencia nacional de pagos de Bulgaria para el futuro.
BORICA AD es el centro nacional de pagos de Bulgaria, fundado hace más de 35 años y con sede en Sofía. Propiedad de 19 bancos, BORICA opera la infraestructura de pagos del país, proporcionando servicios de tarjetas, pagos instantáneos, servicios de oficina SWIFT y procesamiento de terceros para Mastercard y Visa, prestando servicios a bancos, instituciones de pago y al sector público.
IBM Safer Payments es una plataforma avanzada de detección del fraude en tiempo real que utiliza machine learning y análisis de comportamiento para identificar y prevenir transacciones fraudulentas en todos los canales de pago. Diseñado para entornos de gran volumen, ofrece capacidades de toma de decisiones por debajo de un milisegundo, escalabilidad horizontal e implementación multiusuario. La plataforma permite a las instituciones financieras y a los procesadores de pagos centralizar la prevención del fraude, adaptarse rápidamente a las amenazas emergentes y reducir los falsos positivos, manteniendo al mismo tiempo una experiencia del cliente fluida.
