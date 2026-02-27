BORICA AD, el operador de pagos nacional de Bulgaria, procesa grandes volúmenes de transacciones digitales y con tarjeta en las instituciones emisoras y adquirentes. A medida que los ataques de fraude se hicieron más rápidos, automatizados y multicanal, los controles tradicionales basados en reglas tenían dificultades para mantener el ritmo.

¿Cómo se detiene el fraude sofisticado en milisegundos sin interrumpir las transacciones legítimas?

BORICA se enfrentaba a una creciente presión por fraude, a las expectativas de los clientes y a la necesidad de proteger la infraestructura de pagos nacional con decisiones en menos de 10 ms. Los falsos positivos suponían un riesgo de fricción para los clientes, mientras que los fraudes no detectados significaban una exposición financiera y de reputación. Para seguir siendo resiliente, BORICA necesitaba una plataforma de prevención del fraude escalable y en tiempo real capaz de adaptarse a los patrones de ataque cambiantes sin comprometer el rendimiento.