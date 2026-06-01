Cómo el reclutamiento con IA ayuda a un equipo líder del fútbol español a marcar goles

Expresiones como “dar en el poste” o “lanzar un tiro libre directo desde fuera del área” pueden resultar extrañas si no se es aficionado al fútbol (lo que para los estadounidenses sería el soccer). Pero para un ojeador de fútbol, es el vocabulario cotidiano del trabajo, un lenguaje crucial que ayuda a determinar el valor de un jugador para un equipo. Y ahora, también es el lenguaje que habla y entiende Scout Advisor, una herramienta innovadora que utiliza el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y que se ha creado con la plataforma IBM® watsonx, especialmente para el Sevilla Fútbol Club de España.

En su día a día, un ojeador tiene varias responsabilidades: observar los entrenamientos, hablar con las familias de los jóvenes jugadores, tomar notas sobre los partidos y lidiar con un montón de papeleo de seguimiento. De hecho, el papeleo es una parte mucho más importante del trabajo de lo que uno podría imaginar.

Como explicó Víctor Orta, director deportivo del Sevilla FC, en su conferencia durante la World Football Summit de 2023: “Nunca vamos a fichar a un jugador basándonos únicamente en los datos, pero tampoco lo haremos sin recurrir a ellos. Al fin y al cabo, un buen jugador siempre tendrá buenos datos, pero siempre está el ojo humano, que es el que debe evaluarlo todo y decidir”.

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