Cómo el reclutamiento con IA ayuda a un equipo líder del fútbol español a marcar goles

Expresiones como “dar en el poste” o “lanzar un tiro libre directo desde fuera del área” pueden resultar extrañas si no se es aficionado al fútbol (lo que para los estadounidenses sería el soccer). Pero para un ojeador de fútbol, es el vocabulario cotidiano del trabajo, un lenguaje crucial que ayuda a determinar el valor de un jugador para un equipo. Y ahora, también es el lenguaje que habla y entiende Scout Advisor, una herramienta innovadora que utiliza el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y que se ha creado con la plataforma IBM® watsonx, especialmente para el Sevilla Fútbol Club de España.
En su día a día, un ojeador tiene varias responsabilidades: observar los entrenamientos, hablar con las familias de los jóvenes jugadores, tomar notas sobre los partidos y lidiar con un montón de papeleo de seguimiento. De hecho, el papeleo es una parte mucho más importante del trabajo de lo que uno podría imaginar.
Como explicó Víctor Orta, director deportivo del Sevilla FC, en su conferencia durante la World Football Summit de 2023: “Nunca vamos a fichar a un jugador basándonos únicamente en los datos, pero tampoco lo haremos sin recurrir a ellos. Al fin y al cabo, un buen jugador siempre tendrá buenos datos, pero siempre está el ojo humano, que es el que debe evaluarlo todo y decidir”.
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Allá por 2021, una avalancha de papeleo asolaba al Sevilla FC, un equipo de primera división con sede en Andalucía, España. Con un equipo de ojeadores de élite compuesto por entre 20 y 25 miembros, un solo jugador podía acumular hasta 40 informes de ojeadores, lo que requería entre 200 y 300 horas de revisión. En total, el Sevilla FC tenía la tarea de organizar más de 200 000 informes sobre jugadores potenciales, un trabajo que consumía muchísimo tiempo.
Combinar la observación de los expertos con el valor de los datos seguía siendo clave para el club. Los informes de ojeadores analizan los datos cuantitativos de los pormenores del juego, como los intentos de gol, los porcentajes de pases precisos y las asistencias, así como datos cualitativos como la actitud del jugador y su alineación con la filosofía del equipo. En aquel momento, el Sevilla FC podía acceder y utilizar de forma eficiente los datos cuantitativos de los jugadores en cuestión de segundos, pero el proceso de extraer información cualitativa de la base de datos era mucho más lento en comparación.
En el caso del Sevilla FC, el uso de big data para fichar jugadores tenía el potencial de transformar la actividad principal. En lugar de que los ojeadores eligieran a los jugadores basándose únicamente en la intuición y sus preferencias personales, también podían utilizar estadísticas y tomar con confianza mejores decisiones empresariales sobre inversiones multimillonarias (es decir, los jugadores). Por no hablar de cuándo, dónde y cómo utilizar a dichos jugadores. Pero aprovechar esos datos no era tarea fácil.
El Sevilla FC se toma los datos casi tan en serio como marcar goles. En 2021, el club creó un departamento de datos dedicado para ayudar a la dirección a tomar mejores decisiones empresariales. En la actualidad, se ha convertido en el departamento de datos más grande del fútbol europeo, y ha desarrollado su propia herramienta de IA para ayudar a realizar un seguimiento de los movimientos de los jugadores a través de la cobertura mediática, así como soluciones internas de venta de entradas.
Pero, en lo que respecta a la enorme cantidad de datos recopilados por los ojeadores, el departamento sabía que se enfrentaba a un reto que requeriría un partner de confianza. Inicialmente, el departamento consultó a científicos de datos de la Universidad de Sevilla para desarrollar modelos que permitieran organizar todos sus datos. Pero pronto, el club se dio cuenta de que necesitaría una tecnología más avanzada. Una llamada inesperada de un representante de IBM resultó ser una oportunidad de oro.
“Arturo Guerrero [director de IBM Client Engineering] se puso en contacto conmigo para conocer mejor nuestra entidad y nuestros proyectos de datos”, afirma Elías Zamora, director de datos del Sevilla FC. “Rápidamente comprendimos que había formas de cooperar. El Sevilla FC cuenta con una de las mayores bases de datos de ojeadores del fútbol profesional, lista para ser utilizada en el marco de las tecnologías de IA generativa. IBM acababa de lanzar watsonx, su plataforma comercial de IA generativa y datos científicos basada en la nube. Por lo tanto, una colaboración para extraer el máximo valor de nuestros informes de ojeadores utilizando la IA era la iniciativa adecuada”.
El Sevilla FC se puso en contacto con el equipo IBM Client Engineering para analizar sus retos y se elaboró un plan.
Gracias a que el Sevilla FC supo explicar con claridad sus retos y objetivos (y a que IBM formuló las preguntas adecuadas), la tecnología no se hizo esperar. La alianza determinó que IBM watsonx.ai sería la mejor solución para examinar de forma rápida y sencilla una enorme base de datos de jugadores utilizando modelos fundacionales e IA generativa para procesar instrucciones en lenguaje natural. El uso del lenguaje semántico para la búsqueda proporcionó resultados más completos: por ejemplo, una búsqueda de “extremo con talento” se tradujo en “un extremo con talento es capaz de regatear a los defensas para crear espacios y penetrar en la defensa rival”.
La solución, denominada Scout Advisor, presenta una lista seleccionada de jugadores que coinciden con los criterios de búsqueda en una interfaz bien diseñada y fácil de usar. Su tecnología ayuda a desbloquear todo el potencial de la base de datos del Sevilla FC, desde las impresiones intangibles de un ojeador hasta activos de datos específicos.
El programa piloto de Scout Advisor entró en fase operativa en enero de 2024 y, en la actualidad, se está entrenando con 200 000 informes existentes. El plan del club es utilizar la herramienta durante la temporada de fichajes del verano de 2024 y ver los resultados en septiembre. Hasta ahora, las valoraciones han sido positivas.
“Scout Advisor tiene la capacidad de revolucionar la forma en que abordamos el reclutamiento de jugadores”, afirma Zamora. “Permite identificar a los jugadores basándose en la opinión de expertos en fútbol incorporada en los informes de ojeadores y expresada en lenguaje natural. Es decir, utilizamos la tecnología para extraer al máximo el valor y el conocimiento de nuestro departamento de ojeadores”.
Y gracias al tiempo ahorrado, los ojeadores pueden ahora concentrarse en tareas propias de los seres humanos: conectar con los candidatos, ver partidos y tomar decisiones respaldadas por datos.
Al considerar la gran funcionalidad de la tecnología de PLN de Scout Advisor, es natural pensar en cómo se puede aplicar esa misma tecnología al reclutamiento en otros deportes y a otras funciones. Pero una cosa es segura: tomar mejores decisiones sobre quién, cuándo y por qué alinear a un futbolista ha transformado la forma en que el Sevilla FC recluta.
Zamora afirma: “Esta es la tecnología más revolucionaria que he visto en el fútbol”.
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