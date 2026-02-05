Bequeathed se asocia con Prolifics para desarrollar un innovador servicio de redacción de testamentos de IA con tecnología IBM® watsonx
Bequeathed tiene la misión de asegurar que todos tengan un plan para el final de su vida, protegiendo su heredado y apoyando a las personas que dejan atrás. El servicio en línea de Bequeathed permite a cualquier persona crear un testamento básico de forma gratuita, o conectar con un experto para acceder a una asistencia personalizada de pago. Al trabajar con organizaciones benéficas, la empresa también anima a las personas a dejar donaciones heredadas a causas que les interesan, y hasta ahora ha generado 100 millones de libras esterlinas en promesas.
Bequeathed ha desarrollado un sistema experto con un complejo motor lógico diseñado para ofrecer el mismo asesoramiento jurídico y las mismas garantías que una persona recibiría en una visita presencial a un bufete de abogados. Sin embargo, a la hora de recopilar la información necesaria, el cuestionario puede resultar lento y repetitivo para los usuarios.
“Muchos proveedores de testamentos en línea ofrecen una experiencia de usuario ingeniosa, pero no brindan el asesoramiento legal que la gente necesita”, comienza Jonathan Brewer, fundador de Bequeathed. “Creemos que es importante garantizar que los consumidores reciban asesoramiento legal, porque puede haber cosas que no consideraron que afectarán a sus beneficiarios. Nuestro papel siempre ha sido eliminar las barreras para hacer un testamento; nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer la experiencia aún más accesible manteniendo la sofisticación detrás de nuestro sistema”.
Al mismo tiempo, como parte de su estrategia de crecimiento, Bequeathed vio la oportunidad de ampliar su sistema a una oferta de software como servicio (SaaS) para bufetes de abogados.
“Hemos visto un gran cambio en el comportamiento de los consumidores en los últimos años: alrededor del 20 % de las personas en el Reino Unido ahora tienen la intención de hacer su próximo testamento en línea”, explica Brewer. “Pero a menudo, los bufetes de abogados son muy cautelosos a la hora de adoptar nuevas tecnologías. Queríamos ayudar a los abogados a llegar a donde están los consumidores, es decir, en línea”.
Bequeathed se puso en contacto con su socio tecnológico de confianza Prolifics, que había desarrollado y mantenido el sistema en línea original, para iniciar el proyecto de transformación para ofrecer la nueva oferta, llamado MyIntent. Prolifics, un socio Platinum de IBM, propuso una solución creada con el estudio de desarrollo de IA de IBM watsonx.ai . La solución de IBM está diseñada para cumplir con los estrictos requisitos normativos del sector legal con barreras de seguridad integradas y tecnología transparente.
“Ya teníamos un sistema probado, desarrollado con entradas de 50 000 usuarios registrados revisados por abogados a lo largo de ocho años”, comenta Brewer. “Era importante para nosotros no perder la confianza en la precisión del proceso subyacente de toma de decisiones; IBM watsonx nos proporcionó la garantía de que tendríamos un control total sobre el modelo de IA”.
Trabajando en estrecha colaboración durante tres meses, Prolifics ayudó a Bequeathed a integrar la tecnología watsonx.ai en su plataforma para ofrecer MyIntent, añadiendo un ai chatbot y una interfaz receptiva e intuitiva. La plataforma está alojada en una instancia de Amazon Web Services (AWS) con sede en el Reino Unido, lo que permite un alto rendimiento y escalabilidad, al tiempo que mantiene el cumplimiento y la seguridad en el centro del proyecto.
“Prolifics siempre entiende nuestro caso de negocio y quiénes son nuestros clientes y usuarios”, dice Brewer. “Cuando se involucra con nuevas tecnologías, es importante tener ese nivel de confianza con su proveedor para reducir el riesgo”.
Al integrar watsonx.ai en MyIntent, Bequeathed puede satisfacer con confianza la creciente demanda de servicios de redacción de testamentos en línea, al mismo tiempo que mantiene un enfoque personalizado. Los consumidores pueden utilizar un lenguaje natural y coloquial para transmitir rápida y fácilmente información relevante a un chatbot. Esto ha reducido el número de preguntas que se le hacen al usuario en un 30 % de media, lo que ha aumentado la propensión a completar la entrevista online para la redacción del testamento.
Paralelamente, la adopción de la tecnología de IA favorece la escalabilidad y la rentabilidad de la prestación de servicios de redacción de testamentos, tal y como ha experimentado el propio equipo jurídico interno de Bequeathed. El uso del sistema MyIntent para recopilar instrucciones, redactar documentos e incorporar al cliente permite a cada abogado atender a 624 nuevos clientes privados al año, más del doble de lo que se puede lograr con los métodos legales tradicionales.
“Con la tecnología de IBM watsonx, un abogado puede proporcionar la misma experiencia y asesoramiento de alta calidad en línea que un cliente potencial obtendría al entrar en su oficina”, concluye Brewer. “Estamos deseando ver cómo podemos ampliar nuestro uso de la IA, por ejemplo, para mejorar la conversión a fideicomisos testamentarios y poderes notariales duraderos”.
Fundado en 2017, Bequeathed colabora con sus socios de los sectores benéfico, jurídico y funerario para ofrecer servicios de redacción de testamentos en línea y animar a las personas a dejar donaciones benéficas en sus testamentos. Al ofrecer orientación, herramientas útiles y asesoramiento legal a través de su servicio en línea MyIntent, Bequeathed permite a las personas planificar su futuro y hacer frente a la muerte de alguien cercano a ellas.
Con más de 45 años de experiencia, Prolifics es una empresa de ingeniería digital y consultoría que ayuda a sus clientes a navegar y acelerar su proceso de transformación digital. Especializada en IA, automatización empresarial, ciberseguridad y más, Prolifics se mantiene a la vanguardia de la innovación digital para ayudar a las empresas a desbloquear todo su potencial.
