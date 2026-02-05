Bequeathed tiene la misión de asegurar que todos tengan un plan para el final de su vida, protegiendo su heredado y apoyando a las personas que dejan atrás. El servicio en línea de Bequeathed permite a cualquier persona crear un testamento básico de forma gratuita, o conectar con un experto para acceder a una asistencia personalizada de pago. Al trabajar con organizaciones benéficas, la empresa también anima a las personas a dejar donaciones heredadas a causas que les interesan, y hasta ahora ha generado 100 millones de libras esterlinas en promesas.

Bequeathed ha desarrollado un sistema experto con un complejo motor lógico diseñado para ofrecer el mismo asesoramiento jurídico y las mismas garantías que una persona recibiría en una visita presencial a un bufete de abogados. Sin embargo, a la hora de recopilar la información necesaria, el cuestionario puede resultar lento y repetitivo para los usuarios.

“Muchos proveedores de testamentos en línea ofrecen una experiencia de usuario ingeniosa, pero no brindan el asesoramiento legal que la gente necesita”, comienza Jonathan Brewer, fundador de Bequeathed. “Creemos que es importante garantizar que los consumidores reciban asesoramiento legal, porque puede haber cosas que no consideraron que afectarán a sus beneficiarios. Nuestro papel siempre ha sido eliminar las barreras para hacer un testamento; nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer la experiencia aún más accesible manteniendo la sofisticación detrás de nuestro sistema”.

Al mismo tiempo, como parte de su estrategia de crecimiento, Bequeathed vio la oportunidad de ampliar su sistema a una oferta de software como servicio (SaaS) para bufetes de abogados.

“Hemos visto un gran cambio en el comportamiento de los consumidores en los últimos años: alrededor del 20 % de las personas en el Reino Unido ahora tienen la intención de hacer su próximo testamento en línea”, explica Brewer. “Pero a menudo, los bufetes de abogados son muy cautelosos a la hora de adoptar nuevas tecnologías. Queríamos ayudar a los abogados a llegar a donde están los consumidores, es decir, en línea”.