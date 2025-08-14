La solución basada en IBM de Shuto Technology ayuda a reducir costes, optimizar el mantenimiento y ampliar las operaciones en todo el mundo.
A medida que se expandía la huella global de un fabricante líder de baterías para automóviles, también lo hacía la complejidad de sus operaciones. La empresa necesitaba una forma de optimizar la utilización de sus activos preparada para el futuro y, al mismo tiempo, cumplir con rigurosos estándares de calidad en todas las regiones. Surgieron tres retos apremiantes: el aumento de los costes operativos de los activos, el incremento de la complejidad de la producción y la fragmentación de datos y procesos en todas las instalaciones.
Para seguir siendo competitiva, la empresa buscó una solución que pudiera unificar sistemas dispares, eliminar silos, agilizar las operaciones de mantenimiento y mejorar el control de costes. Las prácticas existentes se basaban en gran medida en procesos manuales, lo que provocaba ineficiencias, visibilidad limitada y normas incoherentes en todas las zonas geográficas. El objetivo era claro: aprovechar la transformación digital para crear una plataforma Intelligent Asset Management integrada que pudiera escalar a nivel mundial mientras se mejora la capacidad de respuesta, la productividad y el desarrollo del talento.
Para abordar los desafíos globales del fabricante de baterías, Shuto Technology (partner Gold de IBM) implementó IBM® Maximo Application Suite, una plataforma de gestión del ciclo de vida de los activos impulsada por IA. Tras una rigurosa evaluación global, Shuto eligió IBM Maximo Application Suite por su adaptabilidad a entornos industriales complejos y su sólido ecosistema.
Shuto formó un equipo global para codiseñar e implementar una plataforma de activos inteligentes que abarcara todas las capas operativas, desde la rotación de capital y el mantenimiento predictivo hasta la capacitación de talentos. El resultado fue una integración perfecta de la gestión de equipos, la monitorización de Internet de las cosas (IoT) y los conocimientos con IA, alineados con las prioridades estratégicas del cliente.
El enfoque colaborativo de Shuto abordó las operaciones fragmentadas mediante la creación de un sistema que pudiera admitir implementaciones multiidioma, multidivisa y multilocalización. El partner aprovechó IBM® Assist y los sistemas expertos remotos para acelerar el diagnóstico, al tiempo que construía una infraestructura de formación de talento digital para garantizar un crecimiento sostenible. Esta transformación fundacional estableció un nuevo punto de referencia para las operaciones inteligentes y permitió pasar del mantenimiento reactivo a la planificación predictiva.
El lanzamiento de la nueva plataforma marca un paso fundamental en la transformación integral del cliente de la gestión de activos tradicional a la gestión digital. Se estima que esta iniciativa generará un retorno de la inversión (ROI) superior al 450 % en cinco años, lo que pone de relieve su valor sustancial y su impacto a largo plazo.
Al mismo tiempo, se espera que el proyecto aporte beneficios multidimensionales, reflejados en los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPI):
Más allá de estas ganancias cuantificables, el cliente está preparado para un cambio cultural significativo. Los datos y los conocimientos impulsarán la toma de decisiones en todos los niveles, fomentando la colaboración entre equipos globales y fortaleciendo las capacidades internas a través de programas de capacitación específicos.
Desde la sede hasta la planta de producción, la inteligencia digital y la resiliencia operativa formarán la base para un crecimiento sostenible. Esta iniciativa no solo moderniza la estrategia de gestión de activos del cliente, sino que también establece un nuevo estándar del sector, demostrando cómo las empresas chinas pueden escalar sus operaciones globales con IA y soluciones de cloud híbrido en el núcleo.
Beijing Shuto Technology Co., Ltd. es un proveedor líder de soluciones de gestión de activos empresariales (EAM) con sede en Pekín (China). La empresa se especializa en ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas a sectores que requieren sistemas de mantenimiento eficientes e inteligentes, incluidos los sectores de automoción, fabricación e industrial.
Fundada en 2006, Shuto Technology se ha convertido en un actor destacado en el campo, con un fuerte enfoque en la integración de tecnologías de IA, IoT y realidad aumentada (RA) en los flujos de trabajo de mantenimiento. La empresa presta servicio a una amplia gama de clientes, mejorando la eficiencia operativa y ayudando a las organizaciones a optimizar la gestión de activos. Con un equipo de más de 100 empleados, Shuto Technology continúa impulsando la innovación y transformando las prácticas de mantenimiento tradicionales para empresas a nivel global.
IBM® Maximo ayuda a las organizaciones a optimizar sus procesos de gestión de activos con capacidades con IA, impulsando la eficiencia, reduciendo el tiempo de inactividad y garantizando un crecimiento sostenible en todos los sectores.
Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM y Maximo son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.