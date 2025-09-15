Para hacer frente a los crecientes retos, Banco do Brasil contrató a sus partners de confianza EY e IBM para desarrollar conjuntamente una evolución de su modelo de gobierno. Consciente de la magnitud de esta transformación, Banco do Brasil dio un paso audaz al comprometerse con una sólida estrategia de gobierno de la IA. Se contrató a EY para diseñar y apoyar la implementación de marcos integrales adaptados al contexto institucional del banco. E IBM proporcionó la base tecnológica a través del kit de herramientas IBM® watsonx.governance para ofrecer automatización, transparencia y supervisión continua a lo largo del viaje de la IA.

EY e IBM han desempeñado funciones complementarias en la evolución del gobierno de la IA en Banco do Brasil. Mientras que EY lideró el desarrollo de sus marcos Generative AI Lifecycle y Continuous AI Monitoring, IBM puso en práctica esta estrategia a través de watsonx.governance. Estos marcos definen funciones y responsabilidades claras a lo largo del ciclo de vida de la IA, desde el diseño del modelo hasta su implementación en entornos críticos, e introducen procesos de evaluación rigurosos para los modelos fundacionales, como la evaluación comparativa y la evaluación de vulnerabilidades.

IBM ha desempeñado un papel crítico a la hora de proporcionar supervisión, explicabilidad y cumplimiento continuos en los sistemas de IA tradicionales. La plataforma admite monitorización en tiempo real, alertas proactivas y métricas personalizadas, consolidando un sistema unificado de control y confianza.

La integración de las herramientas de IBM con los marcos de EY se está probando actualmente en casos de uso de IA generativa para ayudar a garantizar la alineación con los requisitos de cumplimiento, rendimiento y gestión de riesgos.

Esta sinergia entre el diseño estratégico y la tecnología avanzada permitió a Banco do Brasil escalar la IA de forma ética y con confianza institucional en un entorno seguro.