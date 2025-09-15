IBM y EY potencian el gobierno de la IA para transformar la confianza institucional
Como el banco más antiguo de América Latina, Banco do Brasil ha desempeñado durante mucho tiempo un papel vital en la configuración del panorama financiero de la región. Con un legado de innovación y un compromiso con el interés público, el banco es reconocido por sus avances pioneros en automatización bancaria, servicios digitales e IA.
Fiel a su tradición de innovación, Banco do Brasil respondió a la creciente presencia de la IA no como una oportunidad lejana, sino como una necesidad inmediata. Como institución financiera pública con funciones reguladoras y una misión pública, el banco necesitaba una estrategia clara para utilizar la IA de forma responsable, transparente y a escala.
Con la rápida adopción de la IA en funciones bancarias críticas, se enfrentaron a retos cada vez mayores relacionados con la confianza, la responsabilidad y el cumplimiento normativo.
Para hacer frente a los crecientes retos, Banco do Brasil contrató a sus partners de confianza EY e IBM para desarrollar conjuntamente una evolución de su modelo de gobierno. Consciente de la magnitud de esta transformación, Banco do Brasil dio un paso audaz al comprometerse con una sólida estrategia de gobierno de la IA. Se contrató a EY para diseñar y apoyar la implementación de marcos integrales adaptados al contexto institucional del banco. E IBM proporcionó la base tecnológica a través del kit de herramientas IBM® watsonx.governance para ofrecer automatización, transparencia y supervisión continua a lo largo del viaje de la IA.
EY e IBM han desempeñado funciones complementarias en la evolución del gobierno de la IA en Banco do Brasil. Mientras que EY lideró el desarrollo de sus marcos Generative AI Lifecycle y Continuous AI Monitoring, IBM puso en práctica esta estrategia a través de watsonx.governance. Estos marcos definen funciones y responsabilidades claras a lo largo del ciclo de vida de la IA, desde el diseño del modelo hasta su implementación en entornos críticos, e introducen procesos de evaluación rigurosos para los modelos fundacionales, como la evaluación comparativa y la evaluación de vulnerabilidades.
IBM ha desempeñado un papel crítico a la hora de proporcionar supervisión, explicabilidad y cumplimiento continuos en los sistemas de IA tradicionales. La plataforma admite monitorización en tiempo real, alertas proactivas y métricas personalizadas, consolidando un sistema unificado de control y confianza.
La integración de las herramientas de IBM con los marcos de EY se está probando actualmente en casos de uso de IA generativa para ayudar a garantizar la alineación con los requisitos de cumplimiento, rendimiento y gestión de riesgos.
Esta sinergia entre el diseño estratégico y la tecnología avanzada permitió a Banco do Brasil escalar la IA de forma ética y con confianza institucional en un entorno seguro.
Con el apoyo estratégico de EY y IBM, Banco do Brasil opera ahora bajo un modelo unificado de gobierno de la IA. El banco ha fortalecido de manera significativa su capacidad para gestionar iniciativas de IA con precisión, transparencia y control, validando que cada modelo implementado cumpla con rigurosos estándares de ética, seguridad y rendimiento.
Ahora, al prestar servicio a una amplia base de clientes con una amplia cobertura de gobierno del ciclo de vida de la IA, el banco está logrando avances cuantificables en materia de supervisión, agilidad y confianza.
Los resultados clave incluyen:
Este viaje está contribuyendo a posicionar a Banco do Brasil como una institución tecnológicamente avanzada, que transforma la innovación en soluciones fiables y orientadas a objetivos concretos, con un claro compromiso con el futuro.
Banco do Brasil es el banco más antiguo y el segundo más grande de Brasil, así como el segundo más grande de Latinoamérica. Han sido uno de los cuatro bancos brasileños más rentables desde el año 2000 y ocupa una sólida posición de liderazgo en venta minorista.
EY , antes conocida como Ernst & Young, es una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo y forma parte de las Big Four. Con sede en Londres, opera en más de 150 países y ofrece servicios de auditoría, consultoría, estrategia, fiscalidad y transacciones. Reconocida por la diversidad de sus equipos y su experiencia, EY ocupa una posición de liderazgo en ayudar a las organizaciones a transformarse, gestionar el riesgo y crecer en mercados complejos.
