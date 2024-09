Banrisul utiliza servidores IBM z14 que ejecutan el software de base de datos IBM z/OS 2.2.0 e IBM Db2 para dar soporte sus operaciones bancarias principales, y diseñó las especificaciones de almacenamiento para respaldar y optimizar la potencia y capacidad de procesamiento de z14. El banco lanzó una licitación pública para la solución; tres proveedores hicieron propuestas y, después de una cuidadosa evaluación, la propuesta de IBM ganó la licitación.

Banrisul seleccionó las soluciones de almacenamiento all flash IBM DS8886F , diseñadas para ofrecer tiempos de respuesta extremadamente bajos, ideales para cargas de trabajo emergentes en la nube, móviles, sociales, analíticas y cognitivas. En colaboración con IBM Systems Lab Services and Training, Banrisul llevó a cabo una revisión integral de su infraestructura de almacenamiento, basada en la nueva tecnología all flash IBM Storage y en el software IBM Spectrum Storage, que funcionaron de acuerdo con las expectativas.

Banrisul seleccionó IBM Transparent Data Migration Facility para z/OS 5.7 para migrar 22 TB de datos, distribuidos en 4270 volúmenes, sin necesidad de desconectar los sistemas operativos. La migración de datos duró 15 horas, y los servicios de copia de seguridad existentes también continuaron, garantizando que los datos de Banrisul estuvieran totalmente protegidos incluso durante el proceso de transición.

Con la migración completa al sistema de datos DS8886F, Banrisul aprovechó la tecnología IBM HyperSwap para proporcionar una alta disponibilidad, diseñada para cumplir con las demandas normativas de continuidad del negocio. Con HyperSwap, los datos se duplican entre dos sistemas de almacenamiento totalmente duplicados; si un sitio ya no está disponible, HyperSwap conmutará automáticamente al sistema disponible, lo que proporcionará acceso continuo a los datos.

El banco utilizó esta tecnología con su software IBM Copy Services Manager existente, que se ejecuta en un entorno operativo Microsoft Windows que se comunica con las particiones de IBM z/OS del banco para automatizar y gestionar las tareas de replicación. Banrisul utiliza el software IBM Storage FlashCopy para crear copias puntuales que están disponibles inmediatamente para acceso de lectura o escritura.

Además, Banrisul implementó el software IBM Spectrum Control Standard Edition para respaldar la planificación y la gestión del rendimiento y la capacidad en todos sus dispositivos de almacenamiento, lo que ayudó al banco a optimizar sus inversiones actuales y planificar el crecimiento futuro.

IBM Systems Lab Services and Training trabajó con Banrisul para implementar y configurar los sistemas y el software IBM DS8886F con el fin de maximizar la disponibilidad, mejorar la protección de datos y optimizar los entornos IBM z14 y de almacenamiento. Jorge Motter, gerente de Soporte de Operaciones de Mainframe de Banrisul, dice: "El proceso de migración fue fluido y completamos la implementación con una interrupción del negocio mínima".