Bank Zero se embarcó en una rigurosa evaluación de diferentes proveedores de TI antes de elegir trabajar con IBM. Prag comenta: "En cuanto nos pusimos en contacto con el equipo de IBM, supimos que eran los más indicados para ayudarnos a hacer realidad nuestra visión. Nos proporcionaron un acceso sin precedentes a expertos técnicos para responder a cada una de nuestras preguntas. Hemos forjado relaciones profundas, con contactos clave de IBM que han hecho todo lo posible por impulsar la misión de Bank Zero".

El banco realizó pruebas exhaustivas de la tecnología IBM para evaluar el rendimiento. Prag recuerda: "Comparamos IBM LinuxONE con un enfoque de servidor distribuido, escribiendo código para desglosar exactamente cómo la CPU de cada oferta afronta las distintas tareas. Los resultados fueron convincentes: la exclusiva arquitectura de memoria de IBM LinuxONE permite medir el rendimiento en microsegundos, en lugar de los milisegundos que ofrecen los servidores distribuidos. Cuando se procesan grandes volúmenes de transacciones en paralelo, esas cifras se acumulan rápidamente".

Una vez decidido, el equipo de Bank Zero optó por la plataforma IBM® LinuxONE Rockhopper II con Ubuntu. La solución aloja la pila de código abierto del banco, que incluye Docker, Kubernetes, Wildfly y Java, entre otros.

"La combinación de Ubuntu con IBM LinuxONE demostró ser muy rentable para nosotros", afirma Prag. "Ahora hemos creado funciones de seguridad propias en torno a Ubuntu que nos dan visibilidad continua de quién tiene exactamente acceso root a las distintas partes de nuestro entorno."

Para reducir aún más los tiempos de respuesta, el banco implementó el almacenamiento de IBM® FlashSystem. Prag añade: "Nuestro antiguo subsistema de discos no cumplía nuestros requisitos de rendimiento. Para garantizar que el almacenamiento no fuera un cuello de botella en el rendimiento, elegimos all flash arrays aceleradas por NVME de IBM".