Como resultado, la transparencia de costes y la disciplina financiera están ahora integradas en la estrategia de nube del banco, impulsando decisiones más inteligentes y eficiencia a largo plazo.

Con las potentes capacidades de generación de informes y optimización de Cloudability, Banco BV obtuvo la visibilidad financiera que necesitaba para tomar el control de su estrategia en la nube y madurar su práctica de FinOps. Durante tres años, el banco evitó casi el 30 % de los costes proyectados de la nube mediante la optimización proactiva y la detección temprana de anomalías. Los equipos acceden ahora a datos de gasto en la nube casi en tiempo real, lo que fomenta decisiones más inteligentes y una alineación presupuestaria más estricta.

Las previsiones son ahora mucho más precisas, con márgenes de error mínimos, lo que permite al banco anticiparse a los riesgos y adaptarse con rapidez. Con el apoyo continuo de IBM, Banco BV está incorporando la rentabilidad en todas las fases del desarrollo de productos y las operaciones en la nube.

Cloudability ha sido fundamental no solo para proporcionar visibilidad financiera, sino también para apoyar de manera activa los esfuerzos continuos de optimización de costes, haciendo de la disciplina financiera una capacidad central en toda la organización.

Cloudability permitió a Banco BV segmentar los costes directos por equipo, lo que aportó una mayor transparencia y control sobre el gasto en la nube. Esta granularidad, combinada con la información de costes agregada de GCP, Azure y AWS, respalda las decisiones estratégicas, desde las negociaciones de contratos hasta la evaluación de la viabilidad financiera de las migraciones a la nube.