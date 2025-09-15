Banco BV e IBM obtienen una visibilidad completa de los costes de la nube y un control financiero total
A medida que Banco BV ampliaba su huella en la nube a través de Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure y Amazon Web Services (AWS), la gestión de los costes se volvió cada vez más compleja. El banco necesitaba una forma de desglosar los gastos por equipo, presupuesto y sistema, manteniendo al mismo tiempo la visibilidad y el control en todos los entornos.
La previsión de costes de la nube resultó difícil sin una vista centralizada, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la gestión presupuestaria. El reto no era solo técnico, sino también estratégico: cómo escalar el uso de la nube e integrar al mismo tiempo la disciplina financiera en todos los niveles de la organización.
La complejidad de las operaciones multinube dejó claro que era esencial contar con claridad y visibilidad en los costes de la nube. Para mejorar la gestión presupuestaria, Banco BV necesitaba mecanismos de optimización continua y detección de anomalías en tiempo real, que facilitaran la adopción de medidas proactivas antes de que los pequeños problemas se convirtieran en costosos.
Para abordar la complejidad de gestionar las operaciones en la nube en GCP, Azure y AWS, Banco BV adoptó IBM® Cloudability, una solución líder en el mercado para la optimización de los costes de la nube. Las avanzadas capacidades de asignación de la solución permitieron obtener una visibilidad detallada del gasto por equipo y línea presupuestaria, a la vez que se automatizaron la generación de informes, la detección de anomalías y las recomendaciones de ahorro de costes en los tres proveedores de servicios en la nube (CSP).
Como parte de las alianzas estratégicas de Banco BV con IBM, Cloudability se integró de manera fluida en el entorno multinube de Banco BV. IBM proporcionó automatizaciones de API y programas de habilitación personalizados, lo que ayudó a garantizar que la plataforma no solo se implementara, sino que también se integrara por completo en las operaciones diarias.
La integración se vio respaldada por una sólida estrategia de capacitación, que incluyó talleres prácticos, formación en directo y la creación de itinerarios de aprendizaje estructurados. Estas iniciativas ayudaron a los empleados a adoptar nuevas buenas prácticas y herramientas de FinOps, fomentando una cultura de responsabilidad financiera y concienciación sobre los costes de la nube en toda la organización.
Como resultado, la transparencia de costes y la disciplina financiera están ahora integradas en la estrategia de nube del banco, impulsando decisiones más inteligentes y eficiencia a largo plazo.
Con las potentes capacidades de generación de informes y optimización de Cloudability, Banco BV obtuvo la visibilidad financiera que necesitaba para tomar el control de su estrategia en la nube y madurar su práctica de FinOps. Durante tres años, el banco evitó casi el 30 % de los costes proyectados de la nube mediante la optimización proactiva y la detección temprana de anomalías. Los equipos acceden ahora a datos de gasto en la nube casi en tiempo real, lo que fomenta decisiones más inteligentes y una alineación presupuestaria más estricta.
Las previsiones son ahora mucho más precisas, con márgenes de error mínimos, lo que permite al banco anticiparse a los riesgos y adaptarse con rapidez. Con el apoyo continuo de IBM, Banco BV está incorporando la rentabilidad en todas las fases del desarrollo de productos y las operaciones en la nube.
Cloudability ha sido fundamental no solo para proporcionar visibilidad financiera, sino también para apoyar de manera activa los esfuerzos continuos de optimización de costes, haciendo de la disciplina financiera una capacidad central en toda la organización.
Cloudability permitió a Banco BV segmentar los costes directos por equipo, lo que aportó una mayor transparencia y control sobre el gasto en la nube. Esta granularidad, combinada con la información de costes agregada de GCP, Azure y AWS, respalda las decisiones estratégicas, desde las negociaciones de contratos hasta la evaluación de la viabilidad financiera de las migraciones a la nube.
Fundado en 1988 y con sede en São Paulo, Banco BV es una de las mayores instituciones financieras privadas de Brasil. Inicialmente centrado en la distribución de valores, el banco evolucionó hasta convertirse en un proveedor de servicios completos con un fuerte liderazgo en la financiación de vehículos y la banca digital. Hoy en día, Banco BV es reconocido por su estrategia impulsada por la tecnología, su liderazgo en materia de ESG y sus innovadoras asociaciones con empresas fintech. Su enfoque centrado en la nube y su compromiso con la transparencia financiera siguen dando forma a su transformación en los servicios minoristas, mayoristas y centrados en la sostenibilidad.
Ejemplos presentados únicamente a modo ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones de cada cliente, por lo que no es posible proporcionar resultados generales previstos.