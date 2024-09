El enfoque de Bradesco permite a los clientes [realizar sus operaciones bancarias como deseen en la era digital].Al mismo tiempo, los clientes de la banca tradicional pueden confiar en Bradesco para obtener la misma disponibilidad y seguridad que esperan.La base de este enfoque es un sistema bancario central seguro pero[ágil] impulsado por IBM Z.

Waldemar Ruggiero Jr, director general ejecutivo de Bradesco, explica: "Nuestros actuales sistemas bancarios centrales siempre han sido extremadamente fiables y siguen siendo el núcleo de nuestra estrategia de TI. Nuestro nuevo modelo ampliado utiliza API de banca básica para proporcionar servicios digitales con IBM Z e IBM DS8950F. La disponibilidad casi continua de estos servicios es crucial".

La innovadora solución Next de Bradesco es un verdadero banco digital que satisface las necesidades móviles y siempre activas a lo largo del recorrido de los clientes. Next es una aplicación que permite la transferencia de dinero y descuentos a opciones de estilo de vida y vida diaria. Next está impulsado por la agilidad y la fiabilidad de IBM Z, un sólido conjunto de soluciones, como IBM CICS, el servidor de aplicaciones que permite a los desarrolladores crear nuevas aplicaciones en el lenguaje de su elección, IBM IMS, un software de gestión de datos de alto rendimiento, e IBM DB2, una plataforma de gestión de datos híbrida impulsada por IA, para dar soporte a esta solución.

La innovación continua ayuda a Bradesco a satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. E IBM Z hace posible esta innovación.

Mantenga protegidos los datos de los clientes

Los clientes de Bradesco dependen de la seguridad de su información y sus datos. Además, para Bradesco, garantizar la conformidad con las regulaciones nacionales para la protección de la información confidencial es imperativo. Toda la experiencia bancaria de Bradesco debe ser siempre segura.

Ruggiero comenta: "IBM Z, en combinación con IBM DS8900F, proporciona herramientas que permiten a Bradesco ofrecer una experiencia bancaria segura el 100 % del tiempo, incluida la autenticación de dos factores. Estas soluciones garantizan la seguridad de la información confidencial. Nuestros clientes confían en nosotros por eso".

Al servicio de un nuevo segmento de mercado

Otra oportunidad de mercado para Bradesco es la población no bancarizada. En Brasil, aproximadamente 45 millones de personas no tienen una cuenta bancaria, según una investigación del Instituto Locomotiva. Para abordar esta necesidad, Bradesco estableció la iniciativa de banca en la tienda Expresso. En más de 39.000 sucursales en tienda en Brasil, los socios venden servicios y productos Bradesco a sus clientes. Para lograr esto, Bradesco utiliza IBM CICS para desarrollar y mejorar las aplicaciones que respaldan esta iniciativa, IBM DB2 para gestionar los datos en el back-end e IBM WebSphere on z/OS para las solicitudes de front-end. Esta solución proporciona un tiempo de comercialización rápido para servicios y datos altamente disponibles y adaptables.

Bradesco está adoptando un enfoque consciente de los costes para estos servicios nuevos y asequibles mediante el empleo de Tailored Fit Pricing. Tailored Fit Pricing es un nuevo modelo de tarificación flexible que simplifica el panorama de tarificación existente. Este nuevo modelo, que se aplica tanto a las cargas de trabajo nuevas como a las existentes, ofrece dos nuevas opciones de tarificación a los clientes de IBM: Enterprise Consumption Solution, un modelo basado en el uso que ofrece previsibilidad de precios y certeza financiera, y Enterprise Capacity Solution, un modelo de licencia de capacidad completa que ofrece la tarificación más sencilla disponible.

Un entorno bancario integrado

El panorama IBM Z actual del banco incluye tres centros de datos, incluido uno para copias de seguridad, y consta de 10 servidores IBM z15, incluido uno LinuxONE III, y otros 10 servidores IBM z14. Las transacciones bancarias principales y la información del cliente se gestionan en la infraestructura de IBM Z. Muchas de las experiencias digitales, incluida la innovadora solución Next de Bradesco, se ejecutan en un entorno de nube híbrida que combina nube pública y privada, arquitectura distribuida e IBM Z. IBM Z se integra de manera fluida con otros componentes del entorno de nube híbrida para garantizar una experiencia óptima y fluida para los clientes.

Bradesco utiliza el sistema de datos empresariales IBM DS8950F con 12 redes bidireccionales de bibliotecas de cintas TS7700, cada una con 240 TB de caché, conectadas a bibliotecas de cintas. En el lado de los sistemas abiertos, Bradesco tiene aproximadamente 14 PB de datos almacenados en matrices IBM® FlashSystem. Tanto el mainframe como los entornos abiertos se gestionan con IBM® Spectrum Control.

La parte aseguradora del negocio utiliza IBM WebSphere Application Server Portal, que se ejecuta en sistemas distribuidos para crear portales web externos que se puedan conectar de manera fluida a los servicios de back-end que se ejecutan en IBM Z. Esto reduce aún más el tiempo y los costes de desarrollo y facilita la puesta en línea de funciones fiables.

El uso de IBM Z en todo el ecosistema bancario permite a Bradesco proporcionar servicios fiables y seguros al mercado y adaptarse rápidamente a medida que evolucionan las necesidades de los clientes y las condiciones del mercado.