Banca Transilvania S.A.

Con su entorno de recinto de pruebas, Banca Transilvania está bien preparada para la fecha límite de producción de septiembre. Pero el banco ya está mirando más allá de ese hito al futuro, después de la PSD2.

"La banca abierta es hacia donde va el mercado, lo sabemos", explica Moldovan. "Pero hay mucho que todavía no sabemos. No sabemos cuántos terceros llamarán en nuestras APIs. No sabemos cuántos socios trabajarán con nosotros. No sabemos cuánta demanda de estos servicios tendrán nuestros clientes".



"Lo que sí sabemos", añade, "es que publicaremos varias APIs nuevas en los próximos años y tendremos que reaccionar rápidamente a lo que quieren nuestros clientes y a lo que hacen nuestros competidores. Tendremos que ser flexibles para satisfacer esas demandas. Por suerte, el software IBM que utilizamos para nuestra plataforma de banca abierta también es flexible."



Más allá de esa flexibilidad, Banca Transilvania está muy satisfecha con el entorno rico en seguridad que ofrece la plataforma. "Otros bancos utilizan soluciones similares", comenta Moldovan, "pero sin las mismas herramientas de seguridad. Y eso no tenía sentido para nosotros. Desde el punto de vista de la PSD2, estamos asumiendo todo el riesgo, por lo que es muy importante para nosotros estar 100 por cien seguros. Creemos que IT Smart Systems nos ayudó a lograr eso con la seguridad de IBM”.



Por supuesto, Banca Transilvania no es la única contenta con la tecnología de IBM. "El software IBM realmente redujo nuestro tiempo de comercialización", explica Mihalescu. “Era fácil de usar, lo que nos hizo más productivos, y teníamos la documentación necesaria si nos encontrábamos con una pregunta de diseño. Esa eficiencia también nos permitió reducir nuestros costos de desarrollo”.



Una eficiencia que Banca Transilvania notó claramente, como explica Moldovan: "Los chicos de IT Smart Systems realmente nos impresionaron. Estaban preparados cuando lo dijeron y nos ayudaron a cumplir con la normativa. Esa fue la parte más importante de todo esto".