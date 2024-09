Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A.

Por suerte, Banca Alpi Marittime encontró IBM Business Partner Analytics Network, una empresa especializada en democratización de la IA. Y trabajando juntos, los dos implementaron una solución de aprobación de crédito respaldada por el aprendizaje automático y la tecnología SPSS Modeler.

"Nuestra aplicación Credit Scorecard está procesando ahora todas las renovaciones y solicitudes de crédito para el banco inferiores a 100.000 euros", aclara Luca Camporese, socio director y fundador de Analytics Network. “Entonces, digamos, por ejemplo, que 100 líneas de crédito vencen mañana. La solución las evaluará por lotes, estudiando la inteligencia disponible (su capacidad de endeudamiento, su historial con el banco y cualquier otro registro) para determinar si pueden aprobarse. Aproximadamente la mitad de estas solicitudes se procesan automáticamente y los clientes reciben un aviso a través de la aplicación móvil del banco".



Continúa: "Pero para los demás, estas son situaciones más complicadas. Tal vez sea la primera vez que piden ayuda. Tal vez haya habido algún comportamiento extraño con la cuenta. Si no hay suficiente información disponible, Credit Scorecard notificará al responsable del banco para que le ayude a tomar la decisión".



La lógica de aprobación de la solución se basa en algoritmos y código de aprendizaje automático desarrollados por Analytics Network, mientras que SPSS Modeler sirve como motor que supervisa los esfuerzos de modelado y análisis de datos. Y para ofrecer la tecnología IBM dentro del marco Credit Scorecard, Analytics Network utiliza un Acuerdo de Soluciones Integradas de IBM (ESA).



"A menudo, la IA es algo que no ve el usuario final", señala Camporese. "De muchas maneras, el cliente no sabe lo que estamos haciendo en segundo plano. Y de alguna manera, tampoco les importa. Estamos aportando el valor de la IA a la pequeña empresa, y la ESA nos permite preocuparnos de la integración, para que el cliente no tenga que hacerlo."