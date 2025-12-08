Atruvia impulsa la TI bancaria, aumentando la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad con IBM® Turbonomic
Atruvia AG, el proveedor central de servicios de TI para los bancos cooperativos de Alemania, está en camino de pasar de ser un operador de centros de datos tradicional a un socio holístico de digitalización. Su objetivo es ofrecer soluciones informáticas innovadoras que permitan a los bancos prosperar en un panorama financiero en rápida evolución.
Con una historia arraigada en las operaciones tradicionales de los centros de datos, Atruvia se enfrentó al desafío de evolucionar su infraestructura de TI para satisfacer las crecientes demandas de disponibilidad, flexibilidad y velocidad en los servicios bancarios.
Históricamente, sus optimizaciones eran manuales, reactivas y limitadas a capas de infraestructura individuales. Este enfoque fragmentado no reconocía el contexto general y la interconexión del ecosistema de TI.
Para respaldar las necesidades bancarias del mañana, Atruvia aspiraba a crear una plataforma en la nube híbrida moderna y automatizada. El objetivo era mover más allá de considerar la infraestructura informática como un fin y convertirla en un facilitador para servicios bancarios seguros, sostenibles y ágiles.
Alcanzar este objetivo requería un enfoque integrado y automatizado de la gestión de recursos, que pudiera garantizar la estabilidad, el rendimiento y la rentabilidad, al tiempo que mejoraba la resiliencia. Para dar dirección a este desafío, Atruvia se embarcó en una transformación significativa de su infraestructura de TI.
Atruvia comenzó su transformación con una importante revisión de TI, adoptando IBM Turbonomic, una solución de automatización con IA, para reemplazar la gestión manual y reactiva de recursos con una optimización dinámica e inteligente.
Este software de automatización proporcionó a Atruvia visibilidad en tiempo real de todo su ecosistema de TI, desde contenedores hasta servidores físicos, lo que permitió tomar decisiones proactivas que ayudaron a garantizar el máximo rendimiento de las aplicaciones. Como una orquesta unida por un director, Turbonomic alinea los recursos de manera fluida para lograr eficiencia y resiliencia.
“La gestión de recursos ahora se ejecuta de forma dinámica e inteligente. Esto no solo nos proporciona estabilidad, sino también velocidad a la hora de implementar nuevos requisitos”, explica Tobias Annegarn, propietario del producto de plataformas de TI de Atruvia AG.
Atruvia logró importantes ganancias después de implementar Turbonomic. La transformación generó resultados medibles y estratégicos. En 18 meses, la empresa desmanteló más de 1000 servidores físicos, reduciendo su huella de hardware en un 20 % sin afectar la estabilidad ni la disponibilidad. Esta consolidación redujo los costes operativos, disminuyó el consumo de energía y redujo las emisiones de CO₂, avanzando en los objetivos de sostenibilidad de Atruvia.
Más allá de las mejoras en costes y eficiencia, la resiliencia mejoró significativamente. La optimización de recursos impulsada por IA eliminó los cuellos de botella y ayudó a garantizar la continuidad del negocio durante los picos de carga. Los equipos de aplicaciones y plataformas ahora colaboran a través de conocimientos de datos compartidos, acelerando la automatización y la toma de decisiones.
Con su moderna y automatizada plataforma en la nube híbrida, Atruvia permite a los bancos lanzar nuevos servicios más rápido, con un alto rendimiento y sostenibilidad, lo que refuerza su papel como socio estratégico de digitalización para la red bancaria cooperativa de Alemania.
Atruvia AG es el proveedor central de servicios de TI para bancos cooperativos en Alemania. Su portfolio se centra en soluciones y servicios de TI específicamente adaptados a los bancos, que van desde operaciones de centro de datos hasta procedimientos bancarios y desarrollo de aplicación. Con 1700 millones de euros de ingresos y 5500 empleados, Atruvia es uno de los mayores proveedores de servicios de TI de Alemania, atiende a 91 millones de cuentas bancarias, 155 000 lugares de trabajo bancarios y procesa 120 000 millones de transacciones de mainframe.
Creado para la complejidad híbrida y multinube, IBM Turbonomic ofrece a los equipos de TI la confianza y el control necesarios para operar con confianza.
