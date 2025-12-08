Atruvia AG, el proveedor central de servicios de TI para los bancos cooperativos de Alemania, está en camino de pasar de ser un operador de centros de datos tradicional a un socio holístico de digitalización. Su objetivo es ofrecer soluciones informáticas innovadoras que permitan a los bancos prosperar en un panorama financiero en rápida evolución.

Con una historia arraigada en las operaciones tradicionales de los centros de datos, Atruvia se enfrentó al desafío de evolucionar su infraestructura de TI para satisfacer las crecientes demandas de disponibilidad, flexibilidad y velocidad en los servicios bancarios.

Históricamente, sus optimizaciones eran manuales, reactivas y limitadas a capas de infraestructura individuales. Este enfoque fragmentado no reconocía el contexto general y la interconexión del ecosistema de TI.

Para respaldar las necesidades bancarias del mañana, Atruvia aspiraba a crear una plataforma en la nube híbrida moderna y automatizada. El objetivo era mover más allá de considerar la infraestructura informática como un fin y convertirla en un facilitador para servicios bancarios seguros, sostenibles y ágiles.

Alcanzar este objetivo requería un enfoque integrado y automatizado de la gestión de recursos, que pudiera garantizar la estabilidad, el rendimiento y la rentabilidad, al tiempo que mejoraba la resiliencia. Para dar dirección a este desafío, Atruvia se embarcó en una transformación significativa de su infraestructura de TI.