Apostar por la velocidad y la seguridad

Tras décadas de crecimiento, la pila tecnológica de Atruvia llegó a un punto crítico a medida que la infraestructura de la empresa se expandía a través de centros de datos, clústeres de OpenShift y nubes públicas, cada uno con sus propias herramientas, procesos y marcos de cumplimiento normativo. La automatización fragmentada, el aprovisionamiento manual y el gobierno incoherente empezaron a ralentizar la entrega y la innovación. Lo que antes garantizaba la estabilidad y el alcance se había convertido en una enredada red de dependencias.

“Estábamos ejecutando 250 000 estaciones de trabajo y miles de máquinas virtuales”, dijo Martin Pelke, propietario de producto de infraestructura como código en Atruvia. “Estábamos trabajando con una pila extraña de herramientas que se fusionaban entre sí. Y siempre estuvo orientado al proceso en lugar de al producto”.

La presión alcanzó un punto crítico cuando Atruvia tuvo que escalar su huella en OpenShift de un puñado de clústeres a hasta cuarenta. Los flujos de trabajo basados en tickets y los traspasos manuales hacían que los desarrolladores tuvieran que esperar semanas para obtener nuevos recursos, mientras que el conocimiento institucional permanecía encerrado en silos. Se necesitaba un enfoque totalmente diferente.