Apostar por la velocidad y la seguridad

Infraestructura segura y conforme, desde sistemas heredados hasta la nube moderna
Tras décadas de crecimiento, la pila tecnológica de Atruvia llegó a un punto crítico a medida que la infraestructura de la empresa se expandía a través de centros de datos, clústeres de OpenShift y nubes públicas, cada uno con sus propias herramientas, procesos y marcos de cumplimiento normativo. La automatización fragmentada, el aprovisionamiento manual y el gobierno incoherente empezaron a ralentizar la entrega y la innovación. Lo que antes garantizaba la estabilidad y el alcance se había convertido en una enredada red de dependencias.
“Estábamos ejecutando 250 000 estaciones de trabajo y miles de máquinas virtuales”, dijo Martin Pelke, propietario de producto de infraestructura como código en Atruvia. “Estábamos trabajando con una pila extraña de herramientas que se fusionaban entre sí. Y siempre estuvo orientado al proceso en lugar de al producto”.
La presión alcanzó un punto crítico cuando Atruvia tuvo que escalar su huella en OpenShift de un puñado de clústeres a hasta cuarenta. Los flujos de trabajo basados en tickets y los traspasos manuales hacían que los desarrolladores tuvieran que esperar semanas para obtener nuevos recursos, mientras que el conocimiento institucional permanecía encerrado en silos. Se necesitaba un enfoque totalmente diferente.
El proceso de modernización de Atruvia comenzó con una base de seguridad de confianza. Durante años, IBM® Vault había ejercido como gestor de secretos para aplicaciones on-premises: asegurando credenciales, gestionando claves de acceso y garantizando el cumplimiento en sistemas bancarios críticos. Partiendo de esa capa, Atruvia se propuso aportar la misma coherencia y control a la entrega de infraestructuras.
IBM Terraform proporcionó la respuesta. Lo que comenzó como una prueba de concepto para implementar una infraestructura en la nube se convirtió rápidamente en una iniciativa a nivel de toda la empresa destinada a estandarizar el aprovisionamiento, facilitar el autoservicio para los desarrolladores e integrar el cumplimiento normativo en todos los flujos de trabajo.
Atruvia implementó Terraform como columna vertebral de su nuevo modelo de plataforma como producto. Al definir la infraestructura como código (IaC), los equipos reemplazaron las solicitudes manuales por módulos estandarizados y reutilizables y flujos de trabajo de GitOps. Para asegurar la provisión en un entorno financiero regulado, Terraform se integró con los pipelines Vault y GitLab, lo que permitió incorporar los secretos directamente en los flujos de trabajo de CI/CD con registros de auditoría completos y la aplicación automatizada de políticas.
La transformación cultural era igualmente importante. Atruvia lideró con el ejemplo más que con el mandato. “Lo demostramos, no lo contamos”, dijo Lukas Essig, ingeniero sénior de la plataforma en la nube. “Creamos un patrón de incorporación a GitOps, y más equipos lo adoptaron porque funcionaba”. Consultores dedicados guiaron a los equipos de desarrollo durante el proceso, desde la creación del repositorio hasta la implementación de la infraestructura al estilo Atruvia.
El cambio a IBM Terraform y Vault transformó tanto la velocidad como la cultura de la entrega de infraestructura en Atruvia. Lo que antes llevaba meses ahora se puede hacer en minutos, lo que libera a los equipos para que avancen más rápido y con mayor confianza.
Un momento decisivo se produjo cuando el equipo de redes tuvo que replicar una compleja configuración de red nativa de la nube para un segundo segmento del centro de datos. Anteriormente, la configuración había ido evolucionando a lo largo de años de experimentación, lo que hacía que fuera muy difícil y llevara mucho tiempo reproducirla. Con Terraform, crearon toda la configuración en 15 minutos, una tarea que antes habría llevado semanas.
El cumplimiento, que antes era un proceso de auditoría manual, ahora está integrado en todos los flujos de trabajo mediante el escaneo automatizado y la gestión centralizada de secretos. Los equipos de seguridad pueden rastrear cada cambio en la infraestructura, mientras que los desarrolladores se benefician de ciclos de feedback más rápidos y menos cuellos de botella.
Desde la implementación de infraestructuras y la gestión de secretos hasta la automatización de redes y una cultura de propiedad de ingeniería, Atruvia ha transformado fundamentalmente la forma en la que construye, asegura y escala la tecnología que impulsa la banca moderna en Alemania.
Atruvia es el proveedor de servicios de TI para los bancos cooperativos y privados de Alemania, que proporciona plataformas bancarias centrales, infraestructura informática y servicios digitales seguros a más de 900 instituciones en todo el país. Con casi 5500 empleados, la empresa opera en el núcleo del sistema financiero alemán, procesando más de 9300 millones de transacciones anuales, dando soporte a 91 millones de cuentas de clientes y alimentando 26 000 máquinas de autoservicio en todo el país.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
IBM, el logo de IBM, Terraform y Vault son marcas registradas de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.