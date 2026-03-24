Assaí es el mayor minorista de alimentación de Brasil y abastece tanto a familias como a numerosas pequeñas y medianas empresas que dependen de compras al por mayor o por unidades, de precios competitivos y de una amplia variedad de productos. Operar a esta escala supone una gran exigencia para los sistemas que dan soporte a la cadena de suministro, la fijación de precios, la reposición y las operaciones en tienda, un reto que se ve agravado por la rápida expansión de la empresa, lo que refuerza la necesidad de contar con plataformas tecnológicas escalables, eficientes y resilientes.

A medida que Assaí ampliaba su arquitectura de microservicio, añadía nuevas carga de trabajo en la nube y diversificaba los entornos en varias cuentas, el panorama tecnológico se hacía naturalmente más complejo. Esto refleja un desafío más amplio en todo el comercio minorista de Brasil, donde la rápida adopción de la nube aumenta la necesidad de gobernar el uso, considerar los controladores de coste y garantizar un rendimiento predecible.

Assaí necesitaba una visibilidad más clara del consumo de la nube para mantener el rendimiento y la previsibilidad de los costes a medida que se ampliaba su huella digital.