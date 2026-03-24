Assaí obtiene una visibilidad y control real en la nube para apoyar la velocidad y la escala del comercio minorista moderno.
Assaí es el mayor minorista de alimentación de Brasil y abastece tanto a familias como a numerosas pequeñas y medianas empresas que dependen de compras al por mayor o por unidades, de precios competitivos y de una amplia variedad de productos. Operar a esta escala supone una gran exigencia para los sistemas que dan soporte a la cadena de suministro, la fijación de precios, la reposición y las operaciones en tienda, un reto que se ve agravado por la rápida expansión de la empresa, lo que refuerza la necesidad de contar con plataformas tecnológicas escalables, eficientes y resilientes.
A medida que Assaí ampliaba su arquitectura de microservicio, añadía nuevas carga de trabajo en la nube y diversificaba los entornos en varias cuentas, el panorama tecnológico se hacía naturalmente más complejo. Esto refleja un desafío más amplio en todo el comercio minorista de Brasil, donde la rápida adopción de la nube aumenta la necesidad de gobernar el uso, considerar los controladores de coste y garantizar un rendimiento predecible.
Assaí necesitaba una visibilidad más clara del consumo de la nube para mantener el rendimiento y la previsibilidad de los costes a medida que se ampliaba su huella digital.
Assaí se asoció con IBM y Nava para modernizar su gobierno de la nube mediante un viaje FinOps por fases. La primera fase comenzó con IBM® Turbonomic, seleccionado después de una PoC a escala de producción de seis meses que mostró una visibilidad profunda de las cargas de trabajo en la nube y on-premise, algo crítico para un minorista híbrido con más de 90 sistemas y miles de microservicios.
Turbonomic analizaba continuamente la demanda de las aplicaciones, identificando bases de datos sobredimensionadas, clústeres sin utilizar, microservicios ineficientes e incluso cargas de trabajo con recursos insuficientes que requerían una inversión, y no solo recortes de gastos. Al integrarse con ServiceNow, Assaí automatizó acciones de alta confianza como el redimensionamiento y el escalado. La optimización pasó de la investigación manual a la automatización basada en políticas.
En la siguiente fase, IBM Cloudability unificó la visibilidad de costes entre múltiples cuentas en la nube. Assaí estableció centros de costes, etiquetado de cargas de trabajo, previsiones y flujos de trabajo presupuestarios, mientras obtenía perspectivas sobre estacionalidad, planificación de reservas y consumo anómalo. Cloudability se convirtió en el punto de referencia central para los ejecutivos y los equipos de ingeniería y finanzas.
Juntos, IBM, Nava, Turbonomic y Cloudability ayudaron a Assaí a pasar de una gestión fragmentada en la nube a una práctica FinOps coordinada y en desarrollo.
Con IBM Turbonomic e IBM Cloudability, implementados en colaboración con Nava, Assaí creó un modelo operativo escalable y automatizado de FinOps. Turbonomic ahorró aproximadamente un 30 % en la nube, aceleró el punto de equilibrio a menos de siete meses y redujo la resolución de problemas relacionados con el rendimiento al identificar con antelación las necesidades de dimensionamiento e inversión adecuadas. La ejecución automatizada de cambios a través de ServiceNow redujo el trabajo manual de infraestructura entre un 15 y un 20 %.
Cloudability incorporó funciones de gestión financiera, lo que permite una asignación precisa de los costes, una optimización adaptada a la estacionalidad, la planificación de reservas, la elaboración de presupuestos y alertas de anomalías. Los directivos y los equipos de desarrollo comparten ahora una visión unificada del consumo de la nube y de los factores que influyen en los costes.
La madurez de FinOps de Assaí aumentó de cero al nivel cinco (en una escala de diez puntos) en menos de dos años, con el objetivo de alcanzar el nivel ocho o superior en 2026, respaldado por las prácticas de la FinOps Foundation y la asociación continua con IBM y Nava.
Assaí, con sede en São Paulo y fundada en 1974, es el mayor minorista de alimentos de Brasil. Opera más de 300 tiendas en todo el país, atiende tanto a familias como a pequeñas y medianas empresas, y recibe a más de 40 millones de clientes cada mes.
Nava es una empresa de servicios de tecnología con sede en Brasil, especializada en la nube, observabilidad de los datos y ciberseguridad. Como miembro de IBM Partner Plus, Nava da soporte a programas de automatización, FinOps y modernización para clientes empresariales de todos los sectores.
Explore cómo IBM Turbonomic e IBM Cloudability trabajan juntos para reforzar el gobierno de los costes de la nube, uniendo el rendimiento de las aplicaciones, la eficiencia de los recursos y la visibilidad financiera en todos sus entornos. Descubra cómo un enfoque completo de FinOps ayuda a los equipos a optimizar continuamente, automatizar de forma segura y escalar con confianza.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.