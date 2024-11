Para hacer frente a estos retos, ASPHI Onlus se asoció con IFAB (International Foundation for Big Data and Artificial Intelligence for Human Development) e IBM Client Engineering para explorar cómo se podría aplicar la IA a este tema. Realizaron una prueba de concepto (POC) con la plataforma IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant, IBM Cloud Code Engine y la base de datos IBM Cloudant. El POC duró cuatro semanas. En esta participaron 14 personas de ASPHI Onlus, IFAB e IBM, e hizo uso de los datos de la fundación y de los disponibles públicamente.

El equipo desarrolló "Limpide Letture" (o "Lectura clara") como una plataforma innovadora que capacita a lectores de todas las capacidades haciendo que los textos complejos sean más accesibles y atractivos. Al utilizar las sólidas capacidades analíticas de watsonx, desarrollaron una herramienta que simplifica la lectura y guía al usuario hacia nuevo material de aprendizaje.

Limpide Letture transforma la experiencia del cliente al:

Clasificar el texto en categories, como “narrativo” o “expositivo”

Generar títulos, resúmenes y elementos interactivos para profundizar la participación del lector

Simplificar el texto en un formato fácil de entender

Proporcionar cuestionarios para evaluar la comprensión del contenido

Sugerencias personalizadas sobre métodos de lectura óptimos, presentadas a través de material sencillo u orientación detallada que destaca el vocabulario y las estructuras de oraciones desafiantes

Para respaldar la plataforma, el equipo también diseñó "LucIA", un asistente virtual con IA disponible para los usuarios que puede responder cualquier pregunta sobre el texto. El asistente virtual está construido sobre watsonx.ai e implementa watsonx Assistant para gestionar la consulta de textos a leer en cualquier momento, ofreciendo asistencia en tiempo real. Además, IBM Cloudant e IBM Cloud Code Engine proporcionan entornos de almacenamiento y tiempo de ejecución robustos y escalables para la aplicación, lo que permite almacenar y recuperar grandes volúmenes de documentos y datos de sesión con un esfuerzo y mantenimiento mínimos.

Gracias a las herramientas de IA de Limpide Letture y LucIA, ASPHI Onlus garantiza que cada alumno reciba recursos personalizables que estén estrechamente alineados con las competencias individuales.