Askari Bank colaboró con Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), un IBM® Business Partner, para implementar una solución moderna de gestión de identidades y accesos que cumpliera con los objetivos operativos y de cumplimiento.

SPS diseñó e implementó el marco, automatizando los flujos de trabajo de incorporación y desvinculación para reducir de manera drástica el esfuerzo manual y el tiempo de aprovisionamiento. También implementaron un sistema de autoservicio de restablecimiento de contraseñas, que permitió a los usuarios gestionar sus propias credenciales y redujo sustancialmente el volumen del help desk.

Askari Bank mejoró la seguridad al eliminar los intercambios de contraseñas de texto sin formato e introducir la autenticación multifactor (MFA) con IBM® Verify. El banco utilizó IBM Verify junto con las capacidades de automatización habilitadas por SPS para cumplir con los requisitos de cumplimiento de SBP a la vez que facilitaba una experiencia de usuario segura y fluida.