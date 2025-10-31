Askari Bank agiliza la gestión de accesos, mejora la seguridad y reduce los costes del help desk con IBM® Verify
Askari Bank, una de las principales instituciones financieras de Pakistán, buscaba abordar el aumento de los costes de TI y las ineficiencias operativas. Los grandes volúmenes de solicitudes de restablecimiento de contraseñas consumían valiosos recursos del help desk, mientras que los procesos manuales de incorporación y desvinculación ralentizaban la productividad. Las brechas de seguridad, como la comunicación de contraseñas en texto sin formato, creaban vulnerabilidades inaceptables en un entorno altamente regulado bajo el Banco Estatal de Pakistán (SBP). El banco necesitaba una solución moderna de gestión de identidades para reforzar la seguridad, garantizar el cumplimiento y optimizar los costes.
de reducción del tiempo empleado por el help desk en cuestiones relacionadas con las contraseñas
a 1 día de duración del ciclo de incorporación/desvinculación
de adopción por el personal de la plataforma de identidad de autoservicio
de cobertura MFA para acciones sensibles
Askari Bank colaboró con Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), un IBM® Business Partner, para implementar una solución moderna de gestión de identidades y accesos que cumpliera con los objetivos operativos y de cumplimiento.
SPS diseñó e implementó el marco, automatizando los flujos de trabajo de incorporación y desvinculación para reducir de manera drástica el esfuerzo manual y el tiempo de aprovisionamiento. También implementaron un sistema de autoservicio de restablecimiento de contraseñas, que permitió a los usuarios gestionar sus propias credenciales y redujo sustancialmente el volumen del help desk.
Askari Bank mejoró la seguridad al eliminar los intercambios de contraseñas de texto sin formato e introducir la autenticación multifactor (MFA) con IBM® Verify. El banco utilizó IBM Verify junto con las capacidades de automatización habilitadas por SPS para cumplir con los requisitos de cumplimiento de SBP a la vez que facilitaba una experiencia de usuario segura y fluida.
En colaboración con Software Productivity Strategists (SPS), Askari Bank implementó IBM Verify como base de su moderna plataforma de gestión de identidades y accesos (IAM). Los resultados clave incluyeron:
Al implementar IBM Verify con SPS, Askari Bank mejoró de forma significativa su eficiencia IAM, fortaleció su posición de seguridad y logró el cumplimiento de los requisitos de SBP.
Askari Bank Limitedes un banco con sede en Pakistán fundado en 1991, que ofrece servicios bancarios convencionales e islámicos a través de su amplia red de sucursales, cajeros automáticos y un centro de contacto especializado. Atienden tanto a clientes individuales como comerciales y son conocidos por su enfoque en la innovación tecnológica y los productos financieros que cumplen con la sharía. El banco cotiza en la Bolsa de Valores de Pakistán y opera bajo el paraguas de la Fauji Foundation.
Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) es un IBM® Business partner con sede en Rockville (MD), con oficinas en Islamabad (Pakistán). Crean soluciones sectoriales aprovechando la IA y la nube. Como innovador de clase empresarial y creador de soluciones con experiencia en todas las fases de diseño, desarrollo, implementación y seguridad de productos, SPS ayuda a sus clientes a crear y proteger aplicaciones. Sus equipos de desarrollo, calidad, ciberseguridad, formación, operaciones, monitorización y soporte trabajan en conjunto para crear sistemas de alto rendimiento, seguros y escalables.
