Modernizar una actividad principal con una base en la nube de confianza

Cómo Ascendum Portugal se asoció con IBM y Blue Chip para ganar agilidad con IBM Power Virtual Server
Ascendum Portugal opera en un mercado altamente competitivo de distribución de equipos y maquinaria industrial, en el que la fiabilidad operativa sigue siendo esencial, pero ya no basta por sí sola. A medida que el negocio se expandía y las expectativas de los clientes evolucionaban, la empresa reconoció la necesidad de respaldar el crecimiento con mayor agilidad y eficiencia.
Esta evolución marcó una nueva etapa para la organización. La cuestión ya no era simplemente si los sistemas eran fiables, sino si Ascendum Portugal podía seguir siendo ágil sin alterar lo que ya funcionaba. La fiabilidad estaba garantizada; ahora, la adaptabilidad era el factor diferenciador.
Por lo tanto, mantener la competitividad requería algo más que ajustes incrementales. Ascendum Portugal necesitaba complementar su sólida base tecnológica con un modelo operativo más ágil y con visión de futuro. Era necesario mapear, optimizar y digitalizar cada vez más los procesos internos, mientras que la plataforma tecnológica debía respaldar tanto la estabilidad como la innovación. Sin una estrategia clara para hacer evolucionar su infraestructura, la empresa se enfrentaba al riesgo de una mayor fricción operativa, respuestas más lentas a los cambios del mercado y limitaciones para su crecimiento futuro.
El reto era de carácter estratégico, más que correctivo: cómo modernizarse de forma selectiva, reforzando la capacidad de la organización para evolucionar a la vez que se preservaba la estabilidad como requisito innegociable. Fue entonces cuando IBM entró en escena.
IBM Power ha sido la columna vertebral de la actividad principal de la organización durante más de dos décadas. Seleccionada en un principio por su solidez, la plataforma ha seguido siendo fundamental gracias a su capacidad para evolucionar al ritmo de las necesidades cambiantes del negocio.
Esta relación de larga duración ha marcado el enfoque de la empresa hacia la transformación. En lugar de alejarse de una infraestructura de confianza, el equipo optó por aprovecharla, ampliando lo que ya funcionaba para dar respuesta a los nuevos requisitos, a la vez que se mantenía la continuidad en las operaciones principales.
Como parte de esta estrategia, se migró a IBM Cloud una nueva unidad de negocio de gran importancia estratégica, ampliando el entorno IBM Power existente a IBM Power Virtual Server. Tal y como explica Pedro Menezes, director de sistemas de información de Ascendum Portugal: “IBM forma parte de nuestra infraestructura tecnológica desde hace más de 20 años. Con IBM Power Virtual Server, podemos garantizar la estabilidad de nuestros sistemas centrales a la vez que evolucionamos para satisfacer las futuras demandas empresariales”.
La implementación se llevó a cabo en estrecha colaboración con Blue Chip Portugal, un IBM Gold Partner. Gracias a una estrecha colaboración, los equipos simplificaron la gestión de la infraestructura, optimizaron los procesos de mantenimiento y redujeron la complejidad operativa, lo que permitió crear un entorno híbrido más integrado y fácil de gestionar.
Al combinar la estabilidad de IBM Power Virtual Server con la escalabilidad y las capacidades avanzadas de IBM Cloud, la organización estableció una base tecnológica más adaptable. Este cambio transformó la forma en que se gestionan las operaciones y cómo Ascendum Portugal se prepara para lo que está por venir.
Más allá de las consideraciones financieras, la transformación redefinió las operaciones cotidianas. El mantenimiento de la infraestructura pasó a ser más fácil de gestionar gracias a la colaboración con Blue Chip Portugal, la fiabilidad del sistema mejoró y la organización obtuvo una mayor visibilidad y control sobre su panorama de TI. Como resume Cláudia Vieira, especialista en ventas de Blue Chip Portugal: “Nuestro objetivo con Ascendum Portugal era simplificar el panorama tecnológico, garantizando al mismo tiempo un sólido gobierno, resiliencia y facilidad de gestión. Este proyecto demuestra cómo la estrecha colaboración y la tecnología de IBM pueden aportar valor empresarial a largo plazo”.
En la actualidad, Ascendum Portugal opera con mayor confianza en su entorno tecnológico. La organización está mejor posicionada para escalar, responder con mayor rapidez a las demandas del mercado y tomar decisiones fundamentadas, lo que refuerza su posición competitiva en un entorno cada vez más exigente.
Ascendum Portugal forma parte de un grupo global que ofrece capacidades de distribución y asistencia para equipos y maquinaria industrial. La empresa es reconocida por su disciplina operativa, su experiencia técnica y sus colaboraciones a largo plazo con clientes de diversos sectores.
Bluechip Portugal es un IBM Gold Partner que ofrece servicios de infraestructura, nube y seguridad a organizaciones que gestionan entornos de TI críticos. Con un fuerte enfoque en el soporte personalizado, la empresa ayuda a las empresas a simplificar las operaciones tecnológicas, gestionar las TI de forma más eficaz y proteger sus recursos digitales, alineando las soluciones técnicas con los objetivos empresariales y los requisitos presupuestarios.
IBM Power Virtual Server da soporte a las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo críticas para el negocio que requieren estabilidad, control y continuidad operativa. Proporciona una base flexible para dar respuesta a las necesidades empresariales en constante evolución, a la vez que mantiene las características de las que dependen las organizaciones para ejecutar sus sistemas centrales con confianza.
© Copyright IBM Corporation, junio de 2026.
IBM, el logo de IBM e IBM Power, IBM Power Virtual Server e IBM Cloud son marcas registradas de IBM Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.