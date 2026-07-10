Modernizar una actividad principal con una base en la nube de confianza

Ascendum Portugal opera en un mercado altamente competitivo de distribución de equipos y maquinaria industrial, en el que la fiabilidad operativa sigue siendo esencial, pero ya no basta por sí sola. A medida que el negocio se expandía y las expectativas de los clientes evolucionaban, la empresa reconoció la necesidad de respaldar el crecimiento con mayor agilidad y eficiencia.

Esta evolución marcó una nueva etapa para la organización. La cuestión ya no era simplemente si los sistemas eran fiables, sino si Ascendum Portugal podía seguir siendo ágil sin alterar lo que ya funcionaba. La fiabilidad estaba garantizada; ahora, la adaptabilidad era el factor diferenciador.

Por lo tanto, mantener la competitividad requería algo más que ajustes incrementales. Ascendum Portugal necesitaba complementar su sólida base tecnológica con un modelo operativo más ágil y con visión de futuro. Era necesario mapear, optimizar y digitalizar cada vez más los procesos internos, mientras que la plataforma tecnológica debía respaldar tanto la estabilidad como la innovación. Sin una estrategia clara para hacer evolucionar su infraestructura, la empresa se enfrentaba al riesgo de una mayor fricción operativa, respuestas más lentas a los cambios del mercado y limitaciones para su crecimiento futuro.

El reto era de carácter estratégico, más que correctivo: cómo modernizarse de forma selectiva, reforzando la capacidad de la organización para evolucionar a la vez que se preservaba la estabilidad como requisito innegociable. Fue entonces cuando IBM entró en escena.