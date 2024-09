Arrow International (NZ) Ltd

Gestionar y proteger manualmente los dispositivos móviles y las aplicaciones empresariales era costoso, llevaba mucho tiempo y retrasaba la implementación de nuevas capacidades móviles. Con la oferta en la nube de IBM MaaS360, Arrow está reduciendo el tiempo y el coste de la gestión de la movilidad y reforzando la seguridad móvil.

Reto empresarial Cuando Arrow comenzó a implementar aplicaciones móviles para reducir el papeleo y los costes, el personal de TI necesitaba una manera eficaz de gestionar, implementar y proteger los dispositivos móviles y las aplicaciones de los empleados.

Transformación Arrow utiliza una plataforma de gestión de movilidad empresarial basada en la nube de IBM que simplifica drásticamente la gestión, la implementación y la seguridad de los dispositivos móviles y las aplicaciones.

Resultados Protege la propiedad intelectual mediante la detección y corrección de malware Acelera la implementación de aplicaciones móviles de meses y semanas a días Aumenta la agilidad y reduce los costes de TI, con un ROI esperado de decenas de miles

Historia de un desafío empresarial Empoderar a su fuerza de trabajo "Queremos capacitar a nuestro personal y sacar a los jefes de proyecto/obra de la oficina y que estén más sobre el terreno", explica Wayne Broekhals, gerente de TI de Arrow, una empresa de construcción líder en Nueva Zelanda. La industria de la construcción ha enfrentado durante mucho tiempo márgenes muy bajos y altas expectativas, y Arrow cree que las soluciones móviles son fundamentales para ayudar a la empresa a reducir costos y aumentar la calidad. “Se pierde mucho tiempo y valor cuando los jefes de proyecto/obra tienen que traer notas y fotos del sitio del proyecto a sus oficinas y volver a introducir esos datos en un sistema de TI”, dice Broekhals.

A través de la iniciativa de movilidad empresarial de la compañía, el equipo de TI de Arrow está implementando una serie de nuevas aplicaciones móviles basadas en la construcción que permiten a los jefes de proyecto/obra capturar y compartir información de la obra con colegas y subcontratistas. Es un gran paso para ayudar a agilizar los procesos y reducir los retrasos en la construcción. Pero la gestión de la movilidad empresarial y la seguridad móvil fueron fundamentales para el éxito del programa.

"Anteriormente, los dispositivos tenían que volver a nuestra oficina para ser reprogramados", dice Broekhals. "Eso suponía un tiempo, esfuerzo y dinero considerable y, cuando los dispositivos estaban sobre el terreno, no podíamos saber si alguien había hecho jailbreak a su teléfono o si el dispositivo tenía un virus. Había un riesgo muy alto en términos de protección de nuestra propiedad intelectual. La demanda de movilidad va a aumentar con el tiempo y no podríamos facilitarla con nuestro enfoque anterior".

MaaS360 nos da visibilidad no solo si un dispositivo es atacado, sino también si está protegido. Wayne Broekhals IT Manager Arrow International (NZ) Ltd

Historia de transformación Simplificar la gestión de la movilidad mejorando la seguridad Arrow implementó la gestión de movilidad empresarial IBM MaaS360 para simplificar el despliegue y la gestión de los teléfonos inteligentes y tabletas de la empresa, así como para fortalecer la seguridad móvil. La integración con sistemas empresariales, como Microsoft Exchange y Microsoft Office365, permite a la empresa utilizar sus aplicaciones existentes en dispositivos móviles. "IBM MaaS360 proporcionó una solución rentable que nos permite implementar rápidamente una aplicación basada en la construcción sobre la marcha y proporciona la visibilidad que necesitábamos para gestionar eficazmente los dispositivos y el uso", dice Broekhals.

Según Broekhals, durante la evaluación de la compañía se destacaron las capacidades de detección y remediación de malware de la solución.

"Una de las razones clave por las que elegimos MaaS360 fue debido a la capacidad antimalware", dice Broekhals. "Otros productos que probamos no tenían esa capacidad integral para proteger contra virus y malware en una única solución".

La plataforma IBM MaaS360 también fue muy fácil de implementar. "Sólo tardamos una semana en tener el sistema en marcha, y después sólo tuvimos que aplicarle los dispositivos móviles", dice Broekhals. "Elegimos la implantación en la nube, que nos facilita la gestión y la ampliación o reducción en función del número de dispositivos que necesitemos admitir."

Al obtener la aceptación del Comité Directivo de la compañía, Broekhals enfatizó el riesgo de avanzar hacia una estrategia móvil sin proteger los dispositivos móviles.

"Hablamos de la necesidad no solo de saber dónde están nuestros dispositivos, sino también de protegerlos; ese fue el mensaje clave para obtener la aprobación de los ejecutivos".

Con MaaS360, estamos sentando las bases para que el departamento de TI sea más ágil, poniendo la tecnología a su alcance y, en última instancia, obteniendo mejores resultados para Arrow. Wayne Broekhals IT Manager Arrow International (NZ) Ltd

Historial de resultados Entrega de nuevas aplicaciones móviles empresariales en días, no semanas o meses La gestión y la seguridad integrales de la movilidad empresarial están ayudando a Arrow a reducir significativamente el tiempo y el coste de la gestión de dispositivos y aplicaciones móviles. "MaaS360 ahorra tiempo y dinero en Arrow", dice Broekhals."El ahorro de tiempo y los menores gastos de gestión han sido considerables, sobre todo en el caso de los dispositivos robados o con malware, ya que podemos gestionarlo todo a distancia.Antes teníamos que tener un ingeniero de plantilla centrado en los dispositivos móviles, y ahora que tenemos MaaS360, puede centrarse en las otras áreas que añaden valor al negocio.Nuestros jefes de proyecto/obra también tienen menos tiempo de inactividad ahora que ya no deben enviar sus dispositivos móviles a nuestras oficinas para las actualizaciones.El retorno de la inversión hizo que fuera una obviedad".

También ayudará a acelerar la implementación de nuevas aplicaciones móviles. “Podremos sacar las aplicaciones en cuestión de días, en lugar de las semanas o meses que llevaría una implementación normal”, dice Broekhals.

Además, una mayor seguridad está ayudando a la empresa a proteger mejor su propiedad intelectual. De hecho, después de la implementación, IBM MaaS360 detectó y remedió automáticamente una infección de malware en uno de los dispositivos móviles de la compañía. "Con MaaS360 no solo sabemos si un dispositivo es atacado, sino también si está protegido ."

Con una base sólida, el equipo de TI puede centrarse ahora en implementar una amplia gama de aplicaciones basadas en la construcción para su fuerza de trabajo.

"Con MaaS360, estamos sentando las bases para que la TI sea más ágil, poniendo la tecnología a su alcance y, en última instancia, obteniendo mejores resultados para Arrow", afirma Broekhals.